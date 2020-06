"Raikkonen tendría ocho títulos de F1 si hubiera nacido 20 años antes"

Ricardo Penteado es el único brasileño que ha dirigido el departamento de motores de un equipo de Fórmula 1. En una entrevista exclusiva con Motorsport.com a través de Instagram, habló sobre los pilotos más emblemáticos con los que trabajó en los últimos años, como es el caso de Kimi Raikkonen.

El ingeniero, que dejó Renault a finales de 2019 para desarrollar un proyecto en secreto, trabajó con el finlandés en Lotus en 2012 y 2013, justo en el regreso de Iceman a la F1 tras probar suerte en otras categorías del motor.

"Raikkonen habría sido ocho veces campeón del mundo si hubiera nacido 20 años antes", dijo Penteado sobre el campeón del mundo de F1 en 2007.

Sin embargo, el ingeniero también señaló algunas "deficiencias" del finlandés. "Si hubiera tenido que trabajar con Kimi en mi primer año de F1, no creo que hubiera completado una carrera a su lado", dijo el brasileño, que se graduó de la Universidad Federal de Santa Catarina (UFSC).

"Me llevó varias carreras comprender su comportamiento inusual, pero es muy buena persona. Es muy diferente, lo que creo que es genial", reflexionó Penteado, destacando la personalidad del escandinavo.

Las características especiales de Raikkonen

En su paso por Lotus, también junto al francés Romain Grosjean, Penteado descubrió las características que hacen especial a Raikkonen y que a su parecer le hacen un piloto sobresaliente, aunque cree que aún tiene puntos donde mejorar.

"En ese momento (2012 y 2013), tenía a Grosjean [en Lotus-Renault]. Yo era ingeniero con Kimi y también era jefe de Renault entonces, pero me tocó el monoplaza de Kimi”.

"El F1 es un avión de combate. El piloto tiene que estar bien integrado con la máquina, tiene que conocer los botones y tiene que volar bien. Kimi era como un campeón mundial de acrobacias, del tipo que no necesita un montón de roles en el frente".

Kimi Raikkonen y Romain Grosjean, Lotus F1 E21

"Él (Raikkonen) solo necesita saber el tiempo, la vuelta y la velocidad. Tiene una capacidad de tres dimensiones y una sincronización increíble. En términos de talento natural, tiene una gran capacidad de noción de espacio, de saber cuándo el coche sufre la falta de equilibrio en la parte delantera, trasera, dónde conseguir el tiempo”.

"Y Romain es un astronauta. En el aspecto técnico sabe cómo funciona la aerodinámica, cómo funciona el escape, cómo es el rendimiento en curva, la presión de los neumáticos. Pero la F1 es un avión de combate, así que tienes que encontrar el punto medio entre ellos dos”.

Las desventajas de trabajar con Raikkonen

Aunque el talento de Kimi lo hace un piloto especial, el ingeniero brasileño también recordó muchos momentos en que perdió la calma por culpa del finlandés.

“Con Kimi me costó mucho trabajar. Juro que, de haber tenido a Kimi en mi primer año en la F1, creo que no habría completado una carrera a su lado. Hubiera dicho: 'Hombre, yo no estoy para esto, no funciona, no funciona", expresó.

El primer mal recuerdo de Penteado fue en el primer test de Iceman antes de volver a la Fórmula 1.

"La primera vez que viajó con Renault, tuvimos que hacerlo a escondidas en Valencia. Antes de firmar el contrato, antes de hacerlo oficial, hicimos una prueba sin hablar con nadie en Valencia, pero él no llegó al día de la instalación para discutir los temas y qué hacer. Llega el día de subirse al monoplaza y ni siquiera entró antes en el camión para hablar con nosotros, fue directamente al coche, al garaje, pero en la Fórmula 1 no solo se trata de presionar un botón, acelerar y salir”.

"Pensé: 'Bueno, debió hablar con su ingeniero con el que se comunica por la radio y sabe lo que tiene que hacer'. Pero no fue así”.

Fue en ese momento cuando Ricardo Penteado temió, porque cuando le pidió al finlandés vigilar el motor, Kimi respondió: “No sé cómo hacer eso”. Acto seguido se detuvo en boxes para pedirle que revisara el nivel del aceite, pero lo que hizo el campeón del mundo fue apretar el botón de transferencia de aceite, “algo que pasó durante varias carreras”, según Penteado.

"En Melbourne, en su primera carrera (en Lotus) sucedió otra cosa. En la clasificación se quitó el casco y habló con su ingeniero. No estaba escuchando nada, por lo que no puso atención a algunos ajustes que debía decirle a su ingeniero y únicamente se excusó con un: '¿Se suponía que debía decirlo?".

“Después no sabía cómo funcionaba el volante. Yo estaba indignado. Dejó la clasificación y fue a una área de trabajo nuestra. Ahí un hombre cogió el volante y le dijo: 'Te explicaré cómo funciona', pero eso lo hizo en Australia, en la primera carrera, no estábamos probando, sino corriendo. Estaba molesto, pero esa es su forma de trabajar. No es que no trabaje o sea descuidado, es que espera que le persigamos para hablar”.

Cuando se le preguntó si Raikkonen habría ganado más títulos en otra época de la F1, Penteado respondió: "Seguro, sería invencible". Sin embargo, el ingeniero también habló sobre la relación entre Iceman y los asuntos técnicos de su monoplaza: "Ni sabe de su existencia”.

"Si no vas tras él y le dices 'puse esto en el volante para que hagas tal cosa', él no va a pedir la información. Incluso cuando se lo explicas, le lleva un tiempo adaptarse”.

"Al comienzo, en Melbourne, dimos unas vueltas de calentamiento y todos los pilotos saben que si llegas con un motor muy caliente, perderás potencia, pero en cambio, Kimi salió patinando los neumáticos. Llegamos a la parrilla con 160ºC en el agua. Bajamos la válvula de presión y la válvula se abrió, pero la presión era tan violenta y tan caliente que la válvula no se liberó lo suficiente como para que la presión volviera a la normalidad".

"La FIA fue a ver y quejarse: 'Ricardo, ¡la presión es demasiado alta!'. No podemos superar los 4,7 bares y la presión del agua había subido a 6,5. Era algo así como estar en el infierno”

“Al final, Kimi terminó séptimo después de arrancar 18º en una carrera increíble. Probó su punto, pero mi parte de la adaptación para trabajar con Kimi fue difícil. Le llevó 10 carreras saber que mi nombre era 'Rico' (el apodo de Ricardo)”.

El ingeniero destacó que en las primeras carreras Raikkonen se dirigía a él llamándole 'ey, motor motor”.

“Fue difícil, pero terminé con una impresión positiva porque también es muy buena gente. Varias cosas muestran que el tipo tiene un carácter muy diferente, pero tiene muy buena sangre. Por ejemplo, hubo una carrera en la que 'saltó' sobre los bordillos, pero tenía una lesión en la espalda desde 2003 y creo que se pegó fuerte".

"Luego tuvo este accidente y a la siguiente carrera llegó a la oficina. No le dio la mano a nadie y fue a hablar con su ingeniero. No me habló a mí ni al ingeniero de control, y entonces desapareció. Salí a buscar agua y él también estaba junto al frigorífico. Entonces le toqué la espalda y le pregunté: '¿Cómo va la espalda?’. Colgó la llamada en la que estaba y me dijo que había visto a un masajista, que después fue a casa de un amigo en Alemania y después a hacer motocross en medio del bosque en donde logró saltos de 5 metros y luego hizo una barbacoa. Es una personalidad que pocos conocen”.

"Entonces me di cuenta de que Kimi no era cerrado, aburrido u hosco, solo que él está ahí para trabajar, es un profesional, no está allí para hacer amigos, para pasar el tiempo. Está allí para trabajar, para 'jugar', para pilotar. Pero, si vas a él y le pides algo de su tiempo, él te lo da. Me llevó varias carreras entender su comportamiento muy inusual, pero es muy buena gente, diferente, algo que creo que es genial ", zanjó Penteado.