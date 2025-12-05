¿Qué le espera a Tsunoda tras su marcha de la F1?

Cuando Red Bull anunció que Yuki Tsunoda no formaría parte de sus planes (al menos, en calidad de piloto titular) en 2026, dio la sensación de que se le estaba poniendo fin a su sufrimiento. El ascenso de Isack Hadjar al equipo principal, la permanencia de Liam Lawson en Racing Bulls y el ascenso de Arvid Lindblad a la Fórmula 1 han empujado a Tsunoda al desierto.

Era casi totalmente de esperar, aunque, no obstante, dio la sensación de que se estaba preparando a Tsunoda para el fracaso. La limitación de rodaje, con un coche conocido por ser tan fácil de usar como un transbordador espacial ligeramente complicado, puso a Tsunoda en la cuerda floja, y los estrechos márgenes de hoy en día significan que una desventaja de 3 o 4 décimas respecto a un compañero de equipo, metido en la lucha por el título, es a menudo la diferencia entre luchar por la pole y la eliminación en la Q2.

El japonés tenía razón en que su ritmo de carrera había mejorado últimamente, pero sus actuaciones en clasificación le dejaron con demasiado que hacer los domingos, y no poseía el tipo de magia que Max Verstappen podía reunir para abrirse paso a través del pelotón.

El problema es, en parte, de puesta a punto; Tsunoda no pudo pilotar el Red Bull RB21 de la forma en que necesitaba ser pilotado, y los compromisos de set-up necesarios para hacerlo manejable eliminaron sus mayores fortalezas. Red Bull espera ahora que Hadjar pueda llenar el vacío y desafiar más a Verstappen. Naturalmente, Tsunoda estaba -y está- decepcionado. "Estoy sobreviviendo", comentó, aceptando que el mundo de la F1 seguirá girando sin él, pero no deja de ser un golpe amargo.

"Estoy decepcionado, obviamente, y cabreado", comentó en su primera comparecencia ante los medios desde que se anunció su despido. "Cómo me han dicho, fue justo después de la carrera, de Helmut Marko en privado, no voy a correr el año que viene, así que creo que eso es todo".

"Pero sorprendentemente estoy bien... Quiero decir no bien, sino sobreviviendo bien. El día después, por la mañana, pedí el desayuno como siempre, la misma comida. Probablemente, no estoy reconociendo lo suficiente que será la última carrera de este año, o al menos de cara al año que viene, así que quizá me sienta mejor después de Abu Dhabi, pero sí, así es como fue y cómo me siento ahora".

El año que viene, Tsunoda ocupará un papel de reserva en el equipo. En Red Bull, Alex Albon consiguió convertir su descenso al mismo lugar en un asiento en Williams en 2022, mientras que Valtteri Bottas hará lo mismo el año que viene, al dar el salto a la nueva escudería Cadillac tras un año como reserva de Mercedes.

Tsunoda sugirió que su estancia en la parrilla podría haberse prolongado, pero su actual contrato con Red Bull resultó ser un problema. A uno le viene a la mente una situación similar vivida por el ex junior Jaime Alguersuari, que fue descartado por Toro Rosso a finales de 2011 -después de que declinara las conversaciones con otros equipos de la parrilla, habiendo creído que se iba a quedar para 2012-.

"Bueno, no tenía opciones, la cosa es que mi contrato estaba ahí, así que no podía hacer mucho", reveló. "Tuve algún interés externo, pero sí, el contrato realmente no me permitía hablar con ellos. Por eso estaba totalmente centrado en la temporada de Red Bull; mi prioridad en los últimos años era estar en la familia Red Bull, porque es el lugar donde crecí también".

¿Y ahora qué? Tsunoda, al menos, tiene una forma de seguir ganándose un mendrugo de pan con su papel de reserva de Red Bull, y las posibles pruebas TPC deberían asegurarle que se mantiene en la brecha. Este fue un lujo que se permitió Albon en su año sabático de 2021, infamemente demostrado por su carrera en Silverstone, días después de que Verstappen y Lewis Hamilton se enfrentaran en Copse en el Gran Premio de Gran Bretaña.

A Albon se le pidió que tomara diferentes trayectorias en pista a raíz de esa carrera para entregar "pruebas" para Red Bull, que estaba apelando para que se lograra una penalización más dura a Hamilton. No creo que el equipo vuelva a intentarlo, ya que los comisarios no le dieron importancia...

Debería haber opciones sobre la mesa para Tsunoda en 2027. Su vinculación con Honda podría ponerle en la órbita de Aston Martin, pero también sería una opción potencial para cualquier otro equipo de la zona media que busque experiencia; de nuevo, el exitoso paso de Albon por Williams ha demostrado que es posible volver a la F1.

Si Red Bull o Racing Bulls necesitan cobertura por lesión o bajo rendimiento, entonces Tsunoda estará ahí para llenar el vacío, como lo hizo Daniel Ricciardo en 2023 cuando sustituyó a Nyck de Vries en AlphaTauri (lo que más tarde llevó al debut de Lawson en Zandvoort).

Tsunoda también podría lanzar sus redes más lejos. Utilizando de nuevo el ejemplo de Albon, el piloto tailandés estuvo un año en el DTM en un Ferrari de AF Corse respaldado por Red Bull, con Lawson como compañero de equipo, por lo que podría llegar a un acuerdo en otro lugar para 2026. La IndyCar se había barajado brevemente como un posible lugar de aterrizaje, y mantener un vínculo con Honda podría dar oportunidades en otros lugares: la Super Fórmula o con Acura en la IMSA, tal vez.

Sin embargo, estas opciones sólo parecen viables si Tsunoda abandona el sueño de la F1. El piloto japonés, quizás un romántico de las carreras, preferiría dejar la F1 en sus propios términos, y eso implica encontrar su camino de vuelta al redil.

