Red Bull F1 elogia el "excelente pilotaje" de Tsunoda tras dejarle sin asiento

El director del equipo Red Bull, Laurent Mekies, elogió las habilidades de pilotaje de Yuki Tsunoda como piloto de Fórmula 1 al anunciarse su degradación para la temporada 2026, en la que pasará de piloto titular a un papel de corredor de pruebas y de reserva para los de Milton Keynes.

Isack Hadjar se unirá a Max Verstappen en Red Bull después de una prometedora campaña inaugural en la F1, con Racing Bulls. Por su parte, Tsunoda estaba en la lucha por ser el compañero del debutante Arvid Lindblad en el equipo B, con sede en Faenza, pero finalmente será Liam Lawson quien mantenga su asiento.

A Tsunoda no le ayudó su pésima campaña 2025, ya que sustituyó a Lawson en Red Bull tras los dos primeros grandes premios, habida cuenta de lo catastrófico que fue el estado de forma inicial del neozelandés. El piloto japonés fue superado ampliamente por Verstappen, tanto en clasificación como en carrera, hasta el punto de que solo ha sumado 30 puntos en Red Bull, mientras que el neerlandés llega a Abu Dhabi con opciones de ser campeón del mundo en una pelea a tres bandas, con una cuenta de 396 tantos.

"Yuki lleva siete años corriendo con los colores de Red Bull, y he tenido el placer de trabajar con él en los dos equipos de Red Bull", dijo Laurent Mekies tras confirmarse la noticia. "A través de sus cinco temporadas hasta ahora en la Fórmula 1, Yuki ha madurado hasta convertirse en un corredor completo, bueno a una sola vuelta el sábado y capaz de realizar actuaciones excepcionales y de tener un pilotaje excelente en carrera el domingo".

Max Verstappen, Red Bull Racing, Yuki Tsunoda, Red Bull Racing Team, Laurent Mekies, Alpine Foto de: Marco Bertorello / AFP vía Getty Images

La elección de palabras parece importante aquí. Tsunoda es "capaz" de las hazañas mencionadas. En otras palabras, Mekies es consciente de este inmenso potencial, pero el rendimiento de su piloto no ha estado sistemáticamente a ese nivel.

El reconocimiento algo más reacio de Mekies del ritmo de Tsunoda a una vuelta -simplemente "bueno"- se produce cuando está 25-1 por debajo de Verstappen en clasificación, lo que se traduce en 21-0 en las cronometradas normales, no al sprint.

En consecuencia, describir a Tsunoda como un "piloto completo" resulta contradictorio. "Todo el mundo en este deporte estará de acuerdo en que es imposible que no te guste Yuki, su personalidad es contagiosa, y se ha convertido en una parte muy especial de la familia Red Bull", añadió el francés. "En nombre de todos en Red Bull, le doy las gracias por lo que ha aportado hasta ahora, y sabemos que proporcionará un apoyo inestimable a los proyectos de 2026 de cara al futuro".