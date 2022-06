Los mejores pilotos de la temporada 2022 de F1 según la F1

Cargar el reproductor de audio

Es casi uno de los momentos más esperados por los aficionados cada semana de gran premio de Fórmula 1, el de la publicación de la categoría en su web y sus redes sociales de las "notas" de cada carrera.

Son valoraciones sobre los pilotos que siempre dan mucho que hablar entre los fans, que nunca contentan a todos y que en general no suelen satisfacer a nadie. La Fórmula 1, con un panel de cinco jueces, da una nota de 0 a 10 a cada piloto tras cada gran premio dejando a un lado el coche que lleva.

Con esa puntuación de los cinco se hace una media y se ordena y publica un top 10 del gran premio en cuestión. Y después de siete carreras de la temporada 2022, así va el Power Rankings de la Fórmula 1:

Charles Leclerc: 8.9 Max Verstappen: 8.8 George Russell: 8.3 Sergio Pérez: 8.0 Lando Norris: 7.9 Valtteri Bottas: 7.6 Alexander Albon: 7.4 Lewis Hamilton: 7.3 Kevin Magnussen: 7.2 Fernando Alonso: 7.1

El líder en este campeonato particular de la F1 es Charles Leclerc, el piloto de Ferrari que comenzó también encabezando el mundial de pilotos pero que tras un problema de fiabilidad en el GP de España y un fallo de estrategia y lectura de carrera en Mónaco ha visto a Verstappen robarle la primera plaza.

Precisamente Verstappen es segundo, a apenas una décima, dejando esta tabla en una lucha solo entre dos, como la del título de campeón de la F1 2022.

Curiosamente ninguno de sus compañeros está en la tercera posición, y de hecho Carlos Sainz Jr., que no ha tenido su mejor inicio de año, no aparece en el top 10, donde sí se cuelan pilotos de hasta ocho equipos (a excepción de Aston Martin Racing y AlphaTauri, cada escudería tiene un representante).

El podio de momento lo completa George Russell, que brilla en su primera temporada en Mercedes a pesar de los problemas del W13. El inglés está a medio segundo de Verstappen. Por su parte Sergio Pérez elegido el mejor de la carrera de Mónaco (que ganó), es cuarto, a otras tres décimas de Russell, y apenas una por delante de Norris.

Las valoraciones al piloto de McLaren F1 suelen desentonar, y dejan entrever el favoritismo de la F1 hacia lo británico.

Sin embargo, el 'preferido' por la F1 en otro tipo de votaciones, Hamilton, este año solo ocupa la octava posición, por detrás de su ex compañero Bottas y de Alex Albon, séptimo con Williams.

Por detrás de Hamilton, Magnussen como noveno y, a dos décimas de Hamilton y solo una del propio piloto de Haas F1 Team, un Fernando Alonso al que la F1 valora pese a la mala suerte que ha tenido en el principio del curso.

Probablemente las dos carreras que se perdió por COVID-19 fueron clave para que Sebastian Vettel no aparezca entre los diez primeros, y Pierre Gasly, al que su compañero Yuki Tsunoda casi dobla en puntos en el mundial, es otra gran ausencia.

Notas de la F1 a los pilotos en la temporada 2022 carrera a carrera

*Los espacios en blanco no significan que no recibieran votos en esas carreras, sino que no estuvieron entre los 10 más valorados en esa carrera concreta

