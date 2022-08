¿Qué planea hacer Alpine tras la marcha de Fernando Alonso en F1?

Cargar el reproductor de audio

Cuando todo parecía listo para firmar la renovación de Fernando Alonso por el equipo Alpine, la escudería francesa se despertó en el primer día de las vacaciones de verano con una de las noticias de la temporada, y es que el asturiano abandonaba el proyecto para marcharse a Aston Martin después de la retirada de Sebastian Vettel.

El anunció llegó de manera repentina, y es que nadie dentro del equipo se imaginaba que la estrella ovetense acabaría escuchando los cantos de sirena de Lawrence Stroll para terminar fichando por un equipo que, en teoría, tiene peor coche que los de Enstone. El dos veces campeón del mundo defendió su postura en sus redes sociales, afirmando que se trataba de un nuevo paso en su carrera deportiva para seguir creciendo en lo que era un desafío, cosa que chocó a los dirigentes de Alpine, quienes esperaban ratificar su renovación en el Gran Premio de Bélgica.

El director del equipo, Otmar Szafnauer, se vio obligado a hablar con la prensa para aclarar lo sucedido y, además, explicar qué será de los franceses el resto de la temporada en la que luchan por ser cuartos en el campeonato de constructores contra McLaren sabiendo que Alonso saldrá del conjunto galo.

"Nuestros objetivos son bastante claros. Queremos acabar al menos cuartos en el campeonato de constructores", aseguró el estadounidense. "Creo que el tercer puesto es un paso demasiado grande, Fernando [Alonso] también es consciente de ello, aunque no he hablado con él".

"No tengo ninguna preocupación por el resto de la temporada, es un profesional, es un competidor. Una vez que se pone el casco, todos saben tan bien como yo que quiere hacerlo lo mejor posible, que no es otra cosa que ganar", dijo Szafnauer. "Y no hay nada más que pase por su mente cuando está en el coche, es para lo que está aquí".

Cuando se le preguntó al máximo responsable de Alpine sobre cómo planearán el resto del curso con la noticia de la marcha del español, respondió: "Fernando es un gran piloto que conozco desde hace mucho tiempo"

"Solo he trabajado con él aquí, pero, ha estado en la Fórmula 1 desde 2001, así que lo he visto desde entonces, y ahora, después de haber trabajado con él compruebas que todavía tiene esa pasión por hacerlo bien", continuó. "Ahora tenemos que reemplazar a Fernando con el mejor piloto, pero lo que no debemos olvidar es que tenemos un plan de 100 carreras para empezar a ganar carreras y luchar por el campeonato".

"Llevamos casi más de 10, por lo que nos quedan unas 80 para conseguirlo", defendió el jefe de Alpine. "La elección tiene que ser una que complemente a ese objetivo, el piloto que se siente al lado de Esteban [Ocon] tiene que ser la mejor opción para nosotros y que nos ayude a alcanzar esa meta".

Finalmente fue Oscar Piastri la opción, y es que la confirmación llegó solo un día después de la salida de Fernando Alonso, pero después de perder a un experimentado piloto, el que más en toda la historia de la Fórmula 1 una vez que supere el récord de Kimi Raikkonen en solo unos grandes premios, el equipo de Enstone debe confiar en Ocon como su número uno.

Sin embargo, el lío legal aún no ha acabado, y es que, a pesar de que Alpine confirmó al joven australiano para la temporada 2023, el propio Piastri desmintió su fichaje, y explicó que aún no había firmado ningún contrato, además de que no estaría con los galos el próximo curso.

Sea como fuere, el proyecto de los franceses deberá poner toda su confianza en alguien a quien tienen atado durante varios años más, Ocon: "Esteban es un súper talento. Trabajé con él en Force India, esos fueron los días en que Sergio Pérez era su compañero, y él era tan rápido como Sergio, un piloto duro. Si recuerdas eso, siempre estaban juntos en la parrilla, y a veces incluso llegaron igualados en las carreras".

"Con Fernando, también, aunque él tiene la habilidad y el talento para sacar una vuelta del coche muy rápidamente. Necesita tres o cuatro para obtener el 99,9%, y ese 0,1% viene con unas cuantas vueltas más, mientras que Esteban tarda un poco más en sacar el máximo del coche", dijo Sfaznauer.

"Tiene que aprender un poco para hacerlo más rápido, pero estamos trabajando para eso, y a partir de ahí, puede liderar el equipo", sentenció el jefe de Alpine, quien tendrá bajo sus órdenes al francés y que deberá esperar para conocer qué será del joven Piastri que iba a debutar en 2023 después de conocer el anuncio oficial para sustituir a Fernando Alonso, pero que ahora entra en un lío legal con los de Ensonte.