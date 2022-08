Alpine confiaba en renovar a Fernando Alonso en F1

Cargar el reproductor de audio

Después de muchos rumores sobre su continuidad en Alpine, todo parecía que iba a acabar muy pronto, tras las vacaciones de verano de la temporada 2022 de Fórmula 1, cuando el paddock viaje para disputar el Gran Premio de Bélgica, tal y como aseguró el Otmar Szafnauer antes de conocerse el fichaje del asturiano por Aston Martin.

Fernando Alonso no tenía asegurada su presencia en la próxima campaña de la máxima categoría del automovilismo, con varias informaciones que sugerían que podría salir de la escudería de Enstone para dejar hueco a Oscar Piastri, uno de los protegidos de equipo francés. Sin embargo, tras la carrera de Hungría, el jefe del conjunto galo, Otmar Szafnauer, dijo que el acuerdo se haría oficial en la siguiente cita, demostrando que, obviamente, no tenía toda la información.

Cuando se le preguntó al estadounidense sobre si Spa-Francorchamps sería el escenario en el que conoceríamos el desenlace de las negociaciones entre el bicampeón del mundo y Alpine, respondió: "Sí, absolutamente. Absolutamente".

"Bueno, nosotros... Seguimos hablando con él, estamos muy cerca de hacerlo, pero creo que Fernando [Alonso] tiene razón, en Spa todos lo sabremos", continuó el director del equipo, que estuvo de acuerdo en la necesidad del asturiano de tomarse con calma la firma del contrato. "Es justo. Creo que todo el mundo lo hace".

El español aseguró antes del Gran Premio de Hungría que solo necesitaba diez minutos para alcanzar un acuerdo con Alpine para la próxima temporada, cosa que reafirmó Szafnauer: "Tiene toda la razón, será todo muy sencillo".

"Por supuesto", dijo cuando se le cuestionó sobre si esperaba realmente que llegasen a renovar a Fernando Alonso, antes de desvelar por qué se ha retrasado tanto el anuncio y si había algo más al respecto, como la duración del contrato. "No, no realmente, creo que hemos pasado por todo eso, es solo una cuestión de tiempo, son detalles, pequeñas cosas".

El dos veces campeón del mundo decidió este lunes anunciar su salida de Alpine para apostar por otro proyecto, como Aston Martin, del que se llevaban semanas escucharon algunos rumores, más aún cuando se conoció la retirada de Sebastian Vettel, aunque Szafnauer no quiso hablar mucho sobre ello.

"Nos gusta [Alonso]. Nos gusta mucho porque está pilotando, y él dice que le gustamos. Es la primera vez que trabajo con él, y sí, es absolutamente brillante, está rindiendo a un alto nivel", expresó poco antes de alabar más a su piloto cuando se le expuso si estaba cumpliendo con las expectativas. "Sí. Al menos desde mis ojos. Nunca he trabajado con él antes, pero sí, es absolutamente brillante".

Uno de los factores que se habla, puden haber provocado que la renovación no se materializase es el dinero, cosa que el jefe de Alpine da por sentado en todas las negociaciones: "No solo con Fernando. Cada piloto con el que he negociado, ha sido una cuestión de dinero".

"Y otras cosas también, pero, por la razón que sea, ellos quieren la mayor cantidad de dinero, y nosotros queremos pagar lo mínimo", explicó. "Entonces, acabamos en una especie de lugar en el que nadie es feliz, o en un escenario ideal en el que todos están dispuestos a firmar".

Antes de despedirse para disfrutar de las vacaciones, Szafnauer quiso comparar al español con otro piloto que conoce muy bien: "Es muy similar a Seb [Vettel] en sus ganas de vencer, y no deja ninguna piedra sin mover en cada pequeño detalle".

"Seb es muy parecido en ese sentido, la diferencia con él es que, a los 41 años, quiere seguir apretando y pilotando, lo que también es genial. Así que, si tienes esa mentalidad de quiero seguir haciendo esto al más alto nivel, entonces perfecto", concluyó el estadounidense.