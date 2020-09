Ferrari F1: "Los problemas en Bélgica van más allá de la velocidad"

El equipo italiano sufrió un viernes tremendamente difícil en Spa-Francorchamps, con Charles Leclerc terminando 15º en la FP2, dos lugares por delante de Sebastian Vettel.

Si bien el equipo esperaba un momento difícil porque las rectas largas de Spa exponen su déficit de potencia, Binotto ha revelado que el factor principal que les ha perjudicado hasta ahora ha sido la incapacidad de colocar sus neumáticos en la ventana de funcionamiento correcta.

“Sufrimos para que los neumáticos funcionen”, dijo Binotto. “Nos falta agarre, tanto en frenada como en aceleración. No hay un rendimiento general en el coche. Así que los pilotos se quejan del agarre, el agarre general".

"Creo que ese no es el potencial de nuestro Fórmula 1, y ciertamente no es la posición normal de nuestro coche, si comparas dónde estamos en la parrilla y la competitividad relativa de los demás".

“Creo que es la misma situación en ambos monoplazas, por lo que no está relacionado con el piloto. Realmente es la forma en que configuramos el coche para encontrar la ventana correcta en los neumáticos".

Ferrari experimentó variando los niveles de carga aerodinámica de su monoplaza durante el viernes, para juzgar mejor si una solución de alta o baja resistencia (drag) era más competitiva.

Binotto dijo que los problemas con los neumáticos hicieron que fuera difícil llegar a una conclusión sobre cuál era la mejor manera de avanzar, ya que corrían el riesgo de ser lentos en las rectas y en las curvas.

"Si no encuentras las ventanas correctas en los neumáticos, no los haces funcionar", dijo. “Ciertamente, si no tienes agarre, no eres rápido en el sector 2 y, como consecuencia, eres lento en los tres sectores".

"Así que sí, hay mucho que hacer y tratar de solucionarlo durante el resto del fin de semana".

El estado de forma de Ferrari el viernes implicó que volviese a caer en las garras de Williams, y lo dejó con la perspectiva de tener dificultades para pasar a la última sesión de clasificación de la Q3 el sábado.