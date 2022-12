Cargar el reproductor de audio

La temporada 2022 de Fórmula 1 ya es historia, pero siempre es interesante conocer qué piloto lideró cada estadística a lo largo del año. Los resultados dan a Max Verstappen como absoluto dominador en la más importante, las victorias, pero el neerlandés no ha sido el que más veces ha copado alguno de los diferentes apartados.

Descubre quién ha sido el mejor en las diferentes estadísticas, tanto positivas como negativas, y los pilotos que han ocupado los diferentes podios.

¿Qué piloto lideró cada estadística de la temporada 2022 de Fórmula 1?

Victorias

Como es evidente, Max Verstappen fue el que más veces ganó, incluso batió el récord de victorias en un solo año en la Fórmula 1 con 15 veces en lo más alto. Eso provocó que el resto se tuviera que conformar con muy poco, como Charles Leclerc, quien venció en tres ocasiones, mientras que Sergio Pérez lo hizo dos, con Carlos Sainz y George Russell repartiéndose lo que quedaba de pastel.

Posición Piloto Victorias 1º Max Verstappen 15 2º Charles Leclerc 3 3º Sergio Pérez 2

Pole position

Los sábados son para Charles Leclerc, y es que el de Ferrari se hizo con la pole position hasta en nueve ocasiones, aunque Max Verstappen no se quedó lejos, puesto que logró siete. El bronce lo consiguió Carlos Sainz, que se vio beneficiado de la sanción en Spa-Francorchamps del neerlandés para heredar el primer puesto de la parrilla.

Posición Piloto Pole Position 1º Charles Leclerc 9 2º Max Verstappen 7 3º Carlos Sainz 3 Q3 Clasificar bien en la Fórmula 1 es clave, por lo que avanzar hasta la última ronda los sábados puede permitir sumar muchos puntos en la carrera. Max Verstappen y Carlos Sainz cumplieron con los deberes y pasaron a la Q3 en todas las ocasiones de la temporada (22), mientras que Charles Leclerc solo falló una vez (21), y Sergio Pérez y Lewis Hamilton en dos (20). Posición Piloto Veces en Q3 1º Max Verstappen y Carlos Sainz 22 2º Charles Leclerc 21 3º Sergio Pérez y Lewis Hamilton 20

Primeras filas

No lograr la pole position no significa que no se pueda ganar la carrera, y es que también se puede salir segundo y arreglar todo el domingo. Por eso, estar en la primera fila es importante, como hizo Max Verstappen en 15 ocasiones en la temporada, dejando segundo en la estadística a Charles Leclerc (14), y tercero a Carlos Sainz (5).

Posición Piloto Veces en primera fila 1º Max Verstappen 15 2º Charles Leclerc 14 3º Carlos Sainz 5

Vueltas rápidas Desde hace varias temporadas, la Fórmula 1 entrega un punto adicional a aquel piloto que marque la vuelta más rápida de la carrera si acaba en posiciones de puntos, cosa que hizo en cinco ocasiones Max Verstappen. El segundo en la lista es George Russell, que cosechó cuatro vueltas rápidas, mientras que Charles Leclerc y Sergio Pérez lo hicieron tres. Posición Piloto Vueltas rápidas 1º Max Verstappen 5 2º George Russell 4 3º Charles Leclerc y Sergio Pérez 3 Podios Descorchar el champán es sinónimo de haber hecho un buen trabajo en el fin de semana, algo que puede decir Max Verstappen, quien recibió un trofeo hasta en 17 ocasiones a lo largo del 2022. A su lado tuvo muchas veces a Sergio Pérez y Charles Leclerc, quienes subieron al podio 11 veces, mientras que Lewis Hamilton y Carlos Sainz celebraron en 9 ocasiones. Posición Piloto Podios 1º Max Verstappen 17 2º Sergio Pérez y Charles Leclerc 11 3º Lewis Hamilton y Carlos Sainz 9 Vueltas en cabeza Como es lógico, Max Verstappen fue el piloto que más vueltas de carrera lideró, con 616, llegando a casi doblar al segundo clasificado de la estadística, Charles Leclerc, quien encabezó los grandes premios durante 311 giros, con Sergio Pérez y sus 147 vueltas en tercera plaza. Posición Piloto Vueltas en cabeza 1º Max Verstappen 616 2º Charles Leclerc 311 3º Sergio Pérez 147 Km en cabeza Al ser esos pilotos los que más veces rodaron en cabeza, lideran la cantidad de kilómetros en primera posición, con Max Verstappen poniendo su firma en 3.166 km, mientras que Charles Leclerc lo hizo durante 1.595 km, y Sergio Pérez en 697 km. Posición Piloto Km en cabeza 1º Max Verstappen 3.166 2º Charles Leclerc 1.595 3º Sergio Pérez 697 Vueltas recorridas La regularidad es clave, y con la cantidad de vueltas recorridas en una temporada se pueden resolver muchas dudas, aunque el que sigue en cabeza es Max Verstappen, con hasta 1.271 giros completados, lo que representa un 98,22% del total. Lando Norris le sigue con 1.253, y Lewis Hamilton es tercero al haber hecho 1.246 vueltas. Posición Piloto Vueltas recorridas 1º Max Verstappen 1.271 (98,22%) 2º Lando Norris 1.253 (96,83%) 3º Lewis Hamilton 1.246 (96,29%) Km recorridos En cuanto a los kilómetros recorridos hay un pequeño cambio, no en las dos primeras posiciones, con Max Verstappen (6.392 km) y Lando Norris (6.317 km), pero sí en la tercera, puesto que Lewis Hamilton cae, posiblemente por su abandono en un trazado tan largo como el de Spa-Francorchamps, y asciende Esteban Ocon al hacer 6.244 km. Posición Piloto Km recorridos 1º Max Verstappen 6.392 (98,13%) 2º Lando Norris 6.317 (96,98%) 3º Esteban Ocon 6.244 (95,86%)

Abandonos

La suerte es clave, y tanto los fallos mecánicos como los accidentes juegan un papel clave en el desempeño de los pilotos. Carlos Sainz, Guanyu Zhou, Valtteri Bottas, Yuki Tsunoda y Fernando Alonso fueron los que más veces tuvieron que retirarse por diferentes motivos, hasta en seis ocasiones, por las cinco de Nicholas Latifi, Kevin Magnussen y Alex Albon, y las tres de Sergio Pérez, Charles Leclerc, Sebastian Vettel, Daniel Ricciardo y Pierre Gasly.

Posición Piloto Abandonos 1º Carlos Sainz, Guanyu Zhou, Valtteri Bottas, Yuki Tsunoda y Fernando Alonso 6 2º Nicholas Latifi, Kevin Magnussen y Alex Albon 5 3º Sergio Pérez, Charles Leclerc, Sebastian Vettel, Daniel Ricciardo y Pierre Gasly 3

Carreras en los puntos

Terminar las carreras es muy importante, sobre todo hacerlo en los puntos, como lograron 20 veces Max Verstappen, Sergio Pérez y George Russell en las 22 carreras. Charles Leclerc y Lewis Hamilton solo fallaron en dos ocasiones para cruzar la meta sumando en 19 ocasiones, por las 18 de Carlos Sainz.

Posición Piloto Carreras en los puntos 1º Max Verstappen, Sergio Pérez y George Russell 20 2º Charles Leclerc y Lewis Hamilton 19 3º Carlos Sainz 18

Carreras fuera de los puntos

En el lado contrario están aquellos que no pudieron acabar tantas veces en los puntos, con Nicholas Latifi liderando la estadística, pues el canadiense no pudo sumar 21 veces, mientras que Mick Schumacher sufrió en 20 carreras, y Guanyu Zhou y Alexander Albon en 19.

Posición Piloto Carreras fuera de los puntos 1º Nicholas Latifi 21 2º Mick Schumacher 20 3º Guanyu Zhou y Alexander Albon 19

Posiciones ganadas

Algo que no se aprecia tanto al final del año, pero que se nota en los puntos y la clasificación, son la cantidad de posiciones ganadas, y en 2022 fue Lance Stroll quien se coronó en esa estadística, con hasta 72 posiciones, mientras que su compañero Sebastian Vettel se hizo con el bronce con sus 51 posiciones, y Esteban Ocon se coló entre los Aston Martin con hasta 60 posiciones.

Posición Piloto Posiciones ganadas 1º Lance Stroll 72 2º Esteban Ocon 60 3º Sebastian Vettel 51

