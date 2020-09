Los pilotos, con Sainz: hay que cambiar esa curva 2 de Sochi

Los pilotos que se pasaban en la chicane de la curva 2 y cuyas cuatro ruedas superaran los pianos, estaban obligados a seguir por las escapatorias y hacer un zigzag por los bloques de poliestireno y el muro. Quien no lo hizo, perdió su tiempo en clasificación o recibió cinco segundos de penalización en carrera.

Sainz se fue recto en esa curva en la primera vuelta del GP de Rusia, y al calcular mal su velocidad en ese punto, el piloto de McLaren chocó con fuerza contra el muro. Aunque admitió su error, el madrileño dijo que era una curva que estaba mal diseñada.

El joven piloto George Russell, que siguió el camino de Sainz pero evitó verse involucrado en su accidente, también cree que toda la curva debería ser rediseñada.

"En primer lugar, es una de las peores curvas del calendario", dijo el de Williams cuando Motorsport.com le preguntó. “Y en segundo lugar, para las carreras es un diseño terrible".

“De hecho, sugerí eso en una sesión informativa de pilotos a principios de la temporada, donde expliqué que hay el espacio para crear casi una curva 1 y 2 al estilo de Bahrein, prácticamente una horquilla, que en primer lugar permitirá a los pilotos atacarse en la curva 1, para crear mejores carreras y también para evitar que la gente tenga que recortar".

"Porque cuando entras en una curva de 90 grados que se aprieta sobre sí misma, cuando van tres o cuatro en fila, obviamente los coches van a tener problemas".

Daniel Ricciardo recibió una penalización de cinco segundos en la carrera por no hacer el zigzag al no poder reducir lo suficiente la velocidad.

“La geometría de esa curva es extraña. En mi caso, por ejemplo, bloqueé, así que pensé: 'Va a estar muy justo'. Pero así es la configuración de esa curva, que te deja con la esperanza hasta el último minuto, o mejor dicho, el último segundo".

“Y obviamente cuando has tomado la decisión, no puedes retroceder o cambiar la trazada, probablemente perderías más de cinco segundos. Así que supongo que hay un punto de no retorno, y obviamente llegué a él y me dije: 'Está bien, seguiré y si me penalizan, obviamente lo aceptaré".

“Siendo sincero, algunos pilotos hemos hablado de la curva 2. Creo que en general podrían hacer algo mejor, incluso ese punto permitiría más adelantamientos, por ejemplo, una curva de diferente forma, con un vértice menos corto".

“Tienen bastante espacio con el que jugar. Así que hemos hablado de eso en el pasado, y tal vez eso también eliminaría los problemas que estamos teniendo ahí”, continuó el de Renault.

Mira cómo le sentó la sanción a Ricciardo: La curiosa reacción positiva de Ricciardo a su sanción en Sochi

El director de carrera de la FIA, Michael Masi, admitió que no era fácil trazar la curva.

“La curva 2 ha sido un reto diferente cada año", declaró.

“Arreglas las cosas de una manera y surge otra cosa. Estamos tratando de encontrar la mejor solución. Y creo que hemos encontrado una solución razonable. Y, ¿hay margen de mejora? Sí. Siempre hay margen de mejora".

Cuando se le preguntó si una alternativa sería usar grava para frenar los coches, señaló: “Como he dicho varias veces, hay diferentes soluciones para diferentes circuitos, diferentes curvas, teniendo todo en cuenta. Y la grava no es una solución en todas partes".

“Respecto a las velocidades en las escapatorias, una de las cosas que obviamente hemos intentado lograr y pretendemos lograr es principalmente que el regreso a pista en tales circunstancias se haga de manera efectiva y lo más segura posible. Ese es el objetivo principal".

“Intentamos reducir la velocidad de los coches si es posible en ese área. Sin embargo, debido a la naturaleza de la curva 2, literalmente debido a la naturaleza de esa curva, es muy difícil encontrar una solución única para todos. Así que seguiremos mirándolo y veremos qué podemos hacer".