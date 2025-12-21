Así se ha producido la llegada de Audi a la Fórmula 1 paso a paso

Audi entrará en la Fórmula 1 como equipo oficial en 2026. Pero el camino hasta la parrilla ha sido largo y no siempre sencillo. En Motorsport.com repasamos todos los pasos del camino: Desde el anuncio de Audi, pasando por la adquisición de Sauber, hasta el anuncio de los pilotos y socios: ¡así se ha desarrollado el proyecto de Audi para la Fórmula 1 a lo largo de los años paso a paso!

26 de agosto de 2022: Durante el Gran Premio de Bélgica en Spa-Francorchamps, Audi anuncia su llegada a la Fórmula 1 para la temporada 2026, como fabricante de unidades de potencia.

22 de octubre de 2022: Audi anuncia su asociación con el equipo Sauber y que no sólo competirá como proveedor de motores, sino también con un equipo de trabajo. Audi tiene la intención de adquirir una participación en la escudería suiza.

22 de junio de 2023: Se confirma el primer piloto de Audi: Neel Jani se une al equipo como piloto de simulador y preparará virtualmente la llegada de la escudería a la Fórmula 1.

8 de marzo de 2024: El Consejo de Supervisión de Audi decide la adquisición total del Grupo Sauber. Oliver Hoffmann recibe la responsabilidad general del proyecto de Fórmula 1. El antiguo director del equipo McLaren, Andreas Seidl, se convierte en Director General del nuevo equipo Audi.

25 de abril de 2024: Nico Hulkenberg firma un contrato multianual con Sauber a partir de 2025 y se confirma así como el primer piloto titular de Audi en la Fórmula 1.

15 de julio de 2024: Audi hace oficial su asociación con el fabricante de combustibles y lubricantes bp. Entre bastidores, las dos partes han estado trabajando juntas desde finales de 2022 para empezar con el desarrollo de la unidad de potencia de la Fórmula 1 y los fluidos asociados.

23 de julio de 2024: Audi reordena el proyecto de Fórmula 1: Hoffmann y Seidl tienen que marcharse. El antiguo jefe de equipo de Ferrari, Mattia Binotto, se incorpora como Director Técnico y director general del Grupo Sauber.

29 de julio de 2024: Carlos Sainz era el favorito para el segundo asiento de Audi, pero al final se decide por Williams y el equipo Audi sufre un primer revés importante.

1 de agosto de 2024: Audi anuncia el nombramiento del exdirector deportivo de Red Bull, Jonathan Wheatley, como director del equipo. Wheatley y Binotto lideran el proyecto de F1 en conjunto.

6 de noviembre de 2024: Tras ganar la Fórmula 3 y la Fórmula 2 como debutante, Gabriel Bortoleto se convierte en el segundo piloto de Audi, también a largo plazo y ya para 2025. Se confirma así la pareja de pilotos para la llegada de Audi en la Fórmula 1 en la temporada 2026.

29 de noviembre de 2024: El fondo soberano qatarí compra "una participación minoritaria significativa" en Sauber Holding AG y se une así al proyecto de Audi en la F1. Audi entonces habla de una "inversión estratégica centrada en el potencial de crecimiento a largo plazo".

1 de julio de 2025: Sauber abre una tercera sede para el proyecto de Fórmula 1 en Inglaterra, junto a Hinwil en Suiza (chasis) y Neuburg an der Donau en Alemania (unidad de potencia). La nueva sede tiene como principal objetivo atraer a trabajadores cualificados del "Motorsport Valley", donde tienen su sede otros equipos de Fórmula 1.

30 de julio de 2025: Audi confirma a la empresa británica de tecnología financiera Revolut como socio principal para su entrada en la Fórmula 1 en 2026, aunque el fabricante no da más detalles sobre el nombre oficial del equipo.

10 de septiembre de 2025: Adidas se une al equipo de como proveedor oficial. La marca también apoya a Mercedes y, por tanto, patrocinará a ambos equipos alemanes a partir de 2026.

12 de noviembre de 2025: En una presentación en el aeropuerto de Múnich, Audi desvela los primeros detalles de su equipo de Fórmula 1 y presenta el "R26 Concept", un estudio de diseño para 2026 con un diseño provisional predominantemente gris plateado. Gernot Döllner, CEO de Audi, confirma los objetivos de su marca: Audi quiere competir por el título en 2030.

29 de noviembre de 2025: Audi anuncia Visit Qatar como socio de su equipo de Fórmula 1. El objetivo de la colaboración es "llevar Qatar al mundo y al corazón de la comunidad global de la Fórmula 1".

8 de diciembre de 2025: Paulaner se convierte en "proveedor oficial" del equipo Audi y promociona su cerveza de trigo sin alcohol en el proyecto de Fórmula 1. "La asociación hace honor a un verdadero clásico de culto alemán", reza el comunicado de prensa.

15 de diciembre de 2025: Audi presenta el nombre y el logo de su escudería. El equipo competirá en la temporada 2026 de Fórmula 1 bajo el nombre "Audi Revolut F1 Team". El logo incluye los cuatro anillos distintivos del fabricante alemán, así como las letras de Revolut.

8 de marzo de 2026: Audi debutará en la Fórmula 1 en el Gran Premio de Australia de 2026 en Melbourne. El CEO Gernot Döllner no estará allí: su agenda no le permite viajar al otro lado del mundo.