Ocon: "No pude luchar, está claro lo que tenemos que mejorar"

Las dos primeras rondas de la temporada en Bahrein y Yeda confirmaron lo que habían sugerido los test de pretemporada, ya que Alpine sufrió en ambas citas en la parte trasera de la parrilla con el coche más lento.

En el GP de Arabia Saudí, desde la 17ª posición de la parrilla, Ocon adelantó a Valtteri Bottas en la salida y, tras el periodo de coche de seguridad, rodó en el grupo rezagado detrás de Kevin Magnussen, en el que también estaban Yuki Tsunoda y Alexander Albon.

Estebn Ocon terminó finalmente 12º, pero negó que el resultado indicara un progreso real por parte de Alpine, y de hecho dijo que sólo circunstancias "oportunistas" le habían puesto en un grupo de coches más rápidos.

"Creo que fue una carrera oportunista, así es como deberíamos llamarla", dijo Ocon. "Creo que estábamos 10º en algún momento prácticamente, porque Kevin tenía la penalización".

"Nos hemos abierto camino y hemos luchado, y ha habido muchas batallas. Pero al final no fue suficiente. Llegamos a un punto que no pudimos mantener. Básicamente éramos más rápidos de lo que el coche podía hacer al final, y nos fuimos hacia atrás poco a poco".

"Así que está muy claro lo que tenemos que mejorar para las próximas carreras. Compitiendo más con los otros coches era más fácil de detectar lo que nos fallaba que en Bahrein".

"Vamos a seguir cavando, seguir apretando, y voy a estar en la fábrica esta semana, así que voy a seguir empujando para encontrar soluciones con los chicos".

Kevin Magnussen, Haas VF-24, Esteban Ocon, Alpine A524

Y añadió: "En comparación con Bahrein, creo que aquí hemos visto bastantes cosas que podemos mejorar. Pero hay mucho que mejorar todavía, y somos conscientes de ello".

Ocon destacó que a pesar de la respetable mejora de su posición en parrilla en el circuito de Yeda, no se sentía capaz de competir con otros coches.

"Realmente no pude luchar", dijo. "Es mucho decir que podíamos luchar. Nos las arreglamos para ponernos delante de ellos de alguna manera, pero en un circuito normal, creo, con situaciones normales, y sin luchar, seguimos estando detrás".

Ocon también restó importancia a la táctica de Magnussen, aunque admitió que le ayudaron a rodar en el grupo perseguidor. El piloto danés de Haas F1 Team ralentizó al grupo de coches que tenía detrás para crear un hueco en boxes para su compañero Nico Hulkenberg, que iba por delante.

"Fue una carrera dura por su parte", continuó Ocon. "Pero me gustan las carreras duras, así que no puedo quejarme. ¿Fue demasiado? No lo sé. La FIA tiene que decidir si es demasiado o no, no está de mi parte. Pero estar detrás con el tráfico que se creó, generó algunas situaciones complicadas".

"Creo que su equipo ha sido muy duro con él [pidiéndole que redujera la velocidad ante sus rivales]. Ha sido bastante caótico, por no decir otra cosa".

"Pero eso me dio buenas oportunidades a mí, porque si no, probablemente no habría podido luchar".