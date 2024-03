F1 Manager 2024: trailer, precio, fecha de salida, novedades y más

Este martes salió a la luz el primer tráiler del F1 Manager 2024, el videojuego simulador de Fórmula 1 con licencia oficial, y ya conocemos algunos detalles de la tercera entrega desarrollada por Frontier Developments.

El F1 Manager 2024 se podrá disfrutar en PC, PlayStation®5, Xbox Series X|S, PlayStation 4 y Xbox One.

Vídeo: tráiler del F1 Manager 2024

La gran novedad del F1 Manager es la oportunidad de crear tu propia escudería para llevarla hasta la gloria de la Fórmula 1. Eso permitirá al usuario personalizar su propio equipo, desde el aspecto del monoplaza hasta la configuración del coche, el logo o escudo de la escudería o los monos de sus pilotos. Y por supuesto, tendrá que encargarse de las negociaciones con los patrocionadores, con el personal más calificado posible y hacerse con una competitiva alineación de pilotos.

Esa novedad fue muy bien recibida en redes sociales por los aficionados, que ya hicieron volar su imaginación proyectando cómo serán sus equipos personalizados. Y mientras unos prometían ser ellos mismos los que pusieran fin al reinado de Red Bull, como era de esperar, otros muchos hicieron referencia a que por fin podrá estar Andretti en la F1 tras las continuas trabas que están poniendo a ese proyecto.

Además, el F1 Manager promete una gestión más profunda de las carreras. El videojuego, en el que no controlas el coche sino que gestionas lo que hacen tus pilotos y tu equipo durante los grandes premios y el mundial (para resumir, no serás Fernando Alonso en el juego, sino el equilavente a Mike Krack), tendrá un nuevo sistema de mentalidad de los pilotos, a los que habrá que mantener satisfechos (como al resto del personal) para evitar fugas. Y es que ahora los rivales serán un mayor peligro a la hora de fichar a tus pilotos o tus ingenieros, por lo que en todo momento debes conseguir que no caigan en la tentación de dejarte.

Por otra parte, la simulación de las carreras será mejorada, con nuevas cámaras dinámicas y un mejor comportamiento de carrera.

F1 Manager 2024

¿Cuándo sale a la venta el F1 Manager 2024?

Oficialmente solo se ha anunciado que el F1 Manager 2024 saldrá en verano, pero después de que el F1 Manager 2022 saliera el 31 de agosto y el F1 2023 saliera el 30 de julio, es de esperar que el F1 Manager 2024 salga también en la segunda quincena de julio.

Muy probablemente el F1 Manager se podrá adquirir unos días antes del lanzamiento oficial en versión premium, a mayor precio pero con ventajas. De momento, no se puede reservar, pero sí se puede añadir a la Wishlist (lista de deseos) en PC (Steam y Epic Games Store), PlayStation y Xbox para estar al tanto de las novedades cuando lleguen.

¿Cuánto valdrá el F1 Manager 2024? Precio de venta

El precio confirmado del F1 Manager 2024 es de 34.99 euros, o 29.99 libras o 34.99 dólares. Recordamos que el F1 Manager 2022 salió a un precio de 49,99 euros y el F1 Manager 2023 de 54.99 euros, por lo que el F1 Manager 2024 será 20 euros más barato que el anterior.

El F1 Manager tendrá voz en off y texto en inglés, francés, italiano, alemán, español europeo, español de Latinoamérica, portugués, holandés, chino simplificado y japonés.