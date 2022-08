Ocon asegura que Alonso "ha aprendido cosas" siendo su compañero

Cargar el reproductor de audio

La noticia que provocó un terremoto en la 'silly season' de la temporada 2022 de Fórmula 1 fue el anuncio del fichaje de Fernando Alonso por Aston Martin a partir del próximo año, y es que la salida del asturiano de Alpine dejaba un valorado asiento en la parrilla. Después de muchos rumores aún se desconoce el piloto que acompañará a Esteban Ocon en Enstone, y aunque el galo tiene un contrato a largo plazo con el equipo, se mostró decepcionado por la marcha del bicampeón.

La pareja fue clave para hacer que acabaran en el quinto lugar de la clasificación de constructores en el pasado curso, sumando una histórica victoria en el GP de Hungría gracias a la defensa de Alonso sobre Hamilton para que su compañero subiera a lo más alto del podio, y ahora luchan por superar a McLaren y ser los cuartos a final de año.

En la previa de la primera carrera tras el parón veraniego, el GP de Bélgica, Esteban Ocon recibió la pregunta que todos estaban esperando. ¿Conocía el francés la decisión del español o se enteró a través del comunicado de Aston Martin?

"Fue por el comunicado de prensa, y me envió un mensaje diciendo que me echará de menos en el futuro, pero eso es todo lo que he sabido", reconoció. "Creo que todo el mundo se sorprendió en todo el paddock de la F1".

"Es triste ver que Fernando [Alonso] se va. He disfrutado mucho trabajando con él, obviamente vamos a seguir juntos hasta el final del año, tengo una una buena relación", dijo el galo. "Hay un buen espíritu de competición dentro del equipo".

"Hasta ahora ha funcionado bien, somos cuartos en constructores, y yo soy octavo en el campeonato, que es mi mejor comienzo de temporada hasta ahora. Todavía tenemos mucho que hacer antes de que se vaya, pero obviamente, es triste ver que una leyenda como él deja el equipo", aseguró Esteban Ocon.

No obstante, el de Évreux admitió que aprendió en su etapa como compañero del asturiano en Alpine: "He aprendido cosas, cosas buenas. Era interesante la preparación de la carrera, cómo trabaja con los neumáticos, y todo ese tipo de cosas, pero estoy seguro de que él también ha aprendido de mí".

Ahora, el piloto de 25 años es el pivote sobre el que gira todo el universo del Grupo Renault en la Fórmula 1, y como el propio jefe de la escudería, Otmar Szafnauer reconoció, tiene todas las papeletas para ser el número uno en Enstone. Sin embargo, ese es un peso que Ocon se quiere quitar de encima: "De todos modos, no hay ningún líder, ni número uno ni número dos".

"Ya no funciona así en los equipos, tenemos el mismo estatus, y eso se establece en los contratos, como siempre, pero es importante, para mí, con los conocimientos que tengo ahora, que no importa quién esté al lado, tengo que mantener mi forma de trabajar y rendir", dijo. "Porque quien normalmente llega a un nuevo equipo tiene tiempo para adaptarse, necesitas un coche que tiene que rendir, pero estoy seguro de que harán la elección correcta y encontrarán al piloto adecuado para estar a mi lado".

"Estoy liderando el desarrollo ahora, en este momento. Ambos [Alonso y Ocon] tenemos comentarios muy similares sobre el coche, a veces digo, cosas que prefiero, a veces Fernando dice otras, pero nunca estamos en desacuerdo entre nosotros, así que estoy bastante seguro de que funcionará bien en el futuro", sentenció el francés.

