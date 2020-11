Norris revela problemas psicológicos incluso en la cima del deporte

A menudo se tiende a dar por hecha la felicidad absoluta en momentos donde parece que la vida te ha posicionado en un lugar inmejorable. Para un joven de 19 años (ahora tiene 21) que había aspirado siempre a ser piloto profesional, llegar a la Fórmula 1 era un sueño cumplido, un momento donde no cabía ningún pensamiento negativo o mala sensación.

El propio Lando Norris lo reveló en una columna muy personal en la web oficial de su equipo con motivo del Día Internacional del Hombre (19 de noviembre), que tiene como objetivo "sensibilizar y mejorar la salud de los hombres, así como su bienestar social, emocional y físico".

El piloto de McLaren comienza con una pregunta que ya hace reflexionar: "¿Alguna vez has sufrido por algo mentalmente pero lo has ocultado al mundo poniendo cara de valiente? Yo lo he hecho".

A partir de ahí, el compañero de Carlos Sainz, que se caracteriza por su vitalidad, buen humor y carácter alegre, se abre para admitir que eso que vemos no siempre se corresponde con la realidad.

Que tras su multitud de bromas y comentarios jocosos hay mucho más. "Durante mi primera temporada en la Fórmula 1, podría parecer el chico nuevo lleno de confianza y entusiasmo, pero no era así", describe.

"Escondí que estaba sufriendo mucho con los nervios y la ansiedad. A pesar de llegar a la F1, algo con lo que había soñado desde que comencé a competir, cuestionaba mi propia confianza en mí mismo: me preocupaba de si tenía lo que hacía falta, comparándome con los demás. Eso te atornilla la cabeza", confiesa.

Norris reconoce que en el deporte en general y en la Fórmula 1, donde la confianza es tan importante como mostrar al rival que eres imbatible, jugó una carta complicada, la de aparentar que todo iba bien: "Es difícil de gestionar y estoy seguro de que muchos otros pilotos han tenido problemas así en el pasado. Pero en el deporte, como nadie quiere dar ventaja a sus rivales o mostrar debilidad, no hablamos de salud mental tanto como deberíamos".

El británico señaló la importancia de tener "un grupo central fuerte de personas a tu alrededor, ya sean familiares, amigos, colegas o alguien más con quien sientas que puedes abrirte". Lando continúa recalcando que es esencial poder abrirse al máximo con quienes te rodean para aceptar mejor tu estado mental.

El apoyo en la soledad del confinamiento por coronavirus

Los meses en los que la sociedad se vio obligada a encerrarse en casa para frenar la pandemia de COVID-19 provocaron multitud de problemas emocionales y ahí era de vital importancia recurrir a las nuevas tecnologías para sentir cerca a quien estaba lejos.

"Aunque estábamos físicamente separados durante la mayor parte del invierno y, por supuesto, durante el confinamiento, pasé mucho tiempo hablando con ese grupo central de personas para tratar de superar los nervios y la ansiedad que sentía, algo que podía afectar a mi segundo año en la F1", dice Norris.

"Hablar de todas las cosas con ellos me ayudó a llegar a esta temporada sintiéndome mucho mejor conmigo mismo, más seguro, más positivo. Realmente resalta lo poderoso que puede ser hablar con alguien y la importancia de tener personas a tu alrededor en las que puedas confiar".

McLaren apoya a la organización benéfica de salud mental Mind, lo que provocó un curioso diseño de cascos de sus dos pilotos en Nürburgring con motivo del Día Mundial de la Salud Mental.

(Recuerda los cascos antes de seguir leyendo)

Psicólogos y autoayuda en la Fórmula 1

Los pilotos recurren a psicólogos para gestionar mejor las emociones y pensamientos. Fue el caso de Norris, que aprovechó la experiencia de uno durante varias temporadas y su estreno en la Fórmula 1: "Hasta el final de la temporada pasada, trabajé con un entrenador mental durante algunos años, otro gran ejemplo de alguien a quien podía acercarme, para trabajar mis nervios y llevarme a un estado mental más positivo".

Luego, con lo aprendido, Norris decidió volar solo: "Este año me sentí lo suficientemente seguro como para asumir más responsabilidad por mi propia salud mental. Creo que todo es parte del proceso de crecimiento. Había llegado a una etapa en la que me sentía listo para pensar más por mí mismo cuando se trataba de encontrar maneras de superar los desafíos mentales".

Por último, Norris lanza un positivo consejo: "Si estás sufriendo con tu salud mental en este momento, no lo hagas solo. Comunícate con alguien con quien puedas hablar, recurre a ayuda profesional".

Sí, ni siquiera en la cima del deporte todo el mundo es capaz de ver la vida de color de rosa. Y no es ningún problema.