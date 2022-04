Mick Schumacher compara a Magnussen y Mazepin como compañeros

Cargar el reproductor de audio

Mick Schumacher y Nikita Mazepin ya compartieron equipo en karting, antes de pasar a ser rivales en categorías inferiores. En 2021, se convirtieron en compañeros de equipo en Haas y, pese a que estaba previsto que ambos continuasen juntos en 2022, Kevin Magnussen regresó al equipo estadounidense tras el fulminante despido del piloto ruso y su patrocinador, Uralkali.

Durante el fin de semana en el circuito de Yeda, sede del Gran Premio de Arabia Saudí, donde Mick Schumacher protagonizó un accidente espeluznante, el alemán comparó cómo era trabajar con ambos pilotos.

"Diría que este año trabajo más cómodamente", dijo Mick de forma pública. "Esto se aplica tanto al trabajo en pista como a nuestras relaciones personales. Ahora todo es mejor".

"Cuando empieza una nueva temporada tienes que volver a evaluar tus expectativas. Hace un año esperábamos ser 16º, pero hemos visto que si todo sale bien podemos terminar quintos".

En referencia a si Mick Schumacher se había puesto en contacto con Mazepin después de que se confirmarse su salida del equipo tras las pruebas de pretemporada en Barcelona, el piloto alemán fue muy claro: "No, no he hablado con él".

Mick espera volver más fuerte en Australia: Haas dice que el accidente de Yeda no afectará a Schumacher

Sobre Magnussen, autor de todos los puntos de Haas en estas dos primeras carreras de 2022, el alemán añadió: "Ha competido durante mucho tiempo, mucho más que yo".

"Aportó mucho al equipo desde el primer momento, es genial que esté con nosotros, también yo he aprendido mucho de él. Estuvo muchos años en la F1 y pilotó una gran variedad de coches de diferentes generaciones. Para nosotros, tenerlo es una ventaja significativa".

"No es que tenga que copiar su estilo de pilotaje, se trata más bien del enfoque del fin de semana en general, ver sus sentimientos, los míos y compararlo todo".

"A veces yo soy más rápido y otras veces lo es Kevin. De todas formas, cuando sabes que ambos coches pueden rendir a buen nivel, al más alto posible, es algo genial".

Mick Schumacher terminó 11º en el GP de Bahrein, mientras que en Arabia Saudí no pudo formar parte de la parrilla de salida después de un accidente en la clasificación que dejó su VF-22 prácticamente destrozado, con Magnussen sumando los 12 puntos del equipo.