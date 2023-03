Mercedes F1 ve la renovación de Hamilton... pero no descarta su marcha

Cargar el reproductor de audio

Según el director del equipo Mercedes, la renovación de Lewis Hamilton se trata de tan solo una formalidad, e incluso llegó a afirmar que solo tienen "que cambiar las fechas". Las negociaciones con el siete veces campeón del mundo y la escudería alemana se han acelerado progresivamente, y ahora es creíble que solo haya que modificar las fechas de inicio y fin del acuerdo en los papeles que van a firmar.

Sin embargo, hay un aspecto diferente en esta renovación, y no es secundario. El británico sabe por primera vez que seguir pilotando para los de las flechas de plata no le garantiza pelear por un título mundial, y su petición de dos temporadas más [que podría haber sido el motivo del enfrentamiento con los de Brackley] puede convenir más ahora al conjunto que al inglés.

El propio Wolff, dibujó un escenario sin precedente: "No creo que Lewis [Hamilton] deje Mercedes. Estamos en una etapa de nuestras respectivas carreras en la que confiamos el uno en el otro, se ha creado un vínculo muy fuerte a lo largo de los años, y no tenemos motivo de dudar el uno del otro".

"Obviamente, estamos atravesando un periodo difícil, somos conscientes de ello, y estamos deseando estar donde hemos estado durante mucho tiempo", indicó el austriaco. "Sin embargo, como piloto, si Lewis quiere alguna otra oportunidad de ganar otro campeonato, tiene que asegurarse de que tiene el coche que le permita hacerlo, y si no somos capaces de proporcionárselo, tendrá que buscar en otra parte".

"No creo que lo esté haciendo en este momento, pero no me quejaré si eso ocurre en uno o dos años", explicó el máximo responsable del conjunto alemán, quien deja la puerta abierta a una posible salida a finales de 2024. Esa marcha de Lewis Hamilton se produciría ya con los 40 cumplidos, y si Mercedes no regresa a lo más alto, es posible que el heptacampeón busque una alternativa si decide continuar su trayectoria.

