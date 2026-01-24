Ir al contenido principal

Fórmula 1

KitKat, chocolate oficial de la F1, ofrece promociones y entradas para Barcelona

Tras un acuerdo entre la F1 y KitKat, la marca del grupo Nestlé ofrecerá promociones en España y la oportunidad de ganar entradas para el GP de Barcelona.

Juanjo Sáez
Juanjo Sáez
Editado:
Kitkat y la F1

KitKat y la Fórmula 1 es una historia que comenzó a finales de 2024, cuando se anunció un acuerdo plurianual que establecía la marca del grupo Nestlé como "socio oficial" del campeonato, llegando incluso a convertirla en "la barra de chocolate oficial" de la F1. 

La colaboración, en la práctica, comenzó durante la temporada 2025. La campaña 2026 será, por tanto, la primera temporada completa de este acuerdo, que se califica en la comunicación oficial de la marca como "la colaboración más importante jamás comprometida por una marca Nestlé" hasta ahora.

Una ocasión para que KitKat lo celebre por todo lo alto, lanzando una edición limitada de su famoso chocolate. De hecho, en el marco de este acuerdo, adoptará la forma de un F1.

La colaboración con la Fórmula 1 también será visible en otros productos de la gama KitKat, con envases especiales que reproducen los motivos y colores de la bandera a cuadros.

"En KitKat arrancamos el año pisando el acelerador. Este 2026 va a ser nuestro gran 'break'. La Fórmula 1 es el mejor escaparate para recordar a todos la importancia de hacer un break. España es el único país en Europa con dos carreras, la de Barcelona y Madrid. Queremos darlo todo y por eso, hemos preparado la mayor campaña de la historia de KitKat en nuestro país".

"Hablamos de premios en forma de entradas, nuevos productos, promociones y muchas sorpresas con las que, sin duda, vamos a llevar nuestro 'break' a otro nivel”, explica Carla Sivatte, directora de Chocolates en Nestlé España.

Este acuerdo va más allá de la visibilidad de la marca en la pista. Por eso, KitKat llevará el espíritu de Fórmula 1 a los principales puntos de venta con activaciones en tienda y experiencias inmersivas para los fans a través de redes sociales.

Además, ofrecerá promociones y la oportunidad de ganar 100 entradas en tribuna para GP de Barcelona 2026 de la F1, donde la marca contará con una Fan Zone, un espacio donde todos los aficionados podrán disfrutar de la emoción de la F1 con actividades y experiencias únicas.

Los fans podrán obtener las entradas en tribuna comprando cualquier pack de KitKat marcado con la promoción y entrando en la página web de la marca para saber si han ganado.

