La lluvia de Rusia amenaza a la F1 el sábado, y la F3 cambia su plan

Los pronósticos hablan de fuertes lluvias en el Autódromo de Sochi durante todo el sábado, lo que llevó a los comisarios a reprogramar la primera carrera de Fórmula 3 del fin de semana para adelantarse a las precipitaciones.

La carrera a 20 vueltas estaba originalmente programada a las 7:35h (hora peninsular española) del sábado, pero ahora se disputará el viernes por la tarde, a partir de las 16:25h.

La clasificación de la Fórmula 2 se ha adelantado cinco minutos para crear un margen un poco más grande para la carrera de F3 del viernes por la noche, pero el resto del fin de semana permanece sin cambios para ambas categorías.

"La carrera 1 de Fórmula 3 en el Autódromo de Sochi ha sido reprogramada para hoy, viernes 24 de septiembre de 2021, a las 17:25h hora local", dice el comunicado de la F3.

"La carrera estaba prevista originalmente para mañana, sábado 25 de septiembre, a las 20:35, pero debido al incierto pronóstico meteorológico, se ha tomado la decisión de adelantarla un día".

La F1 no vive una jornada de clasificación sin actividad en pista desde el Gran Premio de Japón de 2019, cuando un tifón llevó a la FIA a suspender toda la actividad del sábado y reprogramar la clasificación para el domingo por la mañana antes de la carrera.

Varios pilotos de F1 hablaron del riesgo de que la lluvia interrumpa la jornada del sábado en el GP de Rusia, donde también se espera lluvia el domingo.

"Si es así, entonces podría ser una carrera bastante impredecible", dijo Charles Leclerc, que cumplirá penalización en la parrilla después de instalar una nueva unidad de potencia para Sochi.

“Ojalá juegue a nuestro favor. Si es en seco, creo que si tenemos ritmo, es una pista donde podemos adelantar".

El líder del campeonato de pilotos de F1, Max Verstappen, cree que la lluvia podría dar lugar a "algunas sorpresas", y citó el rendimiento de George Russell en la lluvia de Bélgica como un ejemplo de lo que pueden cambiar las cosas sobre mojado.

Pero Fernando Alonso se mostró preocupado por el nivel de visibilidad que tendrían los pilotos en lluvia en Sochi, donde solo ha completado la F1 una sesión de entrenamientos libres en mojado.

"Es una pista muy plana, no hay cambios de elevación, por lo que el agua se mantiene bastante estancado en la pista", analizó el español de Alpine. "Recuerdo que la curva 1 fue bastante difícil. Normalmente no es una curva, pero en mojado sí era una curva real".

"Para el domingo, mantengamos los dedos cruzados de que no esté tan mojado o no llueva tanto, porque la visibilidad será mala, y no queremos ver nada como lo de Spa".

