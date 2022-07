Leclerc, "asustado", ganó en Austria con el acelerador atascado

Cargar el reproductor de audio

Leclerc y su compañero de equipo Carlos Sainz parecieron tener ventaja este domingo sobre Max Verstappen en cuanto a ritmo de carrera. Con diferentes estrategias, Leclerc tuvo que adelantar tres veces al campeón, para lograr su primera victoria en nueve carreras (desde hace justo tres meses).

Pero mientras Carlos Sainz se retiraba cuando buscaba la segunda posición por un fallo de motor en la vuelta 57 de 71, Leclerc también sufrió un dramático susto de fiabilidad en las últimas vueltas.

El piloto monegasco informó de problemas con el acelerador, que parecía quedarse abierto en las curvas. Después de un largo tira y afloja con su equipo Ferrari, Leclerc aguantó para vencer a Verstappen por menos de dos segundos.

Un Charles Leclerc que sonaba enormemente aliviado dijo por la radio del equipo que tenía "miedo" de perder otra victoria segura después de retirarse cuando lideraba en el GP de España y GP de Azerbaiyán.

Después, el #16 explicó que su pedal del acelerador se quedaba atascado en las curvas entre el 20 y el 30%, lo que hizo que las últimas vueltas fueran "muy complicadas" de gestionar.

"Ha sido una carrera muy buena, el ritmo estaba ahí al principio, y tuvimos algunas buenas batallas con Max", dijo Leclerc.

"Y el final fue increíblemente difícil. Tuve un problema con el acelerador, y se quedaba atascado en el 20 o 30 por ciento del acelerador a baja velocidad".

"Fue muy complicado, pero conseguimos que mantenerlo hasta el final. Y estoy muy, muy contento".

Cuando se le preguntó si se le encendieron las alarmas tras ver que el coche de Sainz echaba humo, Leclerc admitió que la racha de mala fiabilidad de Ferrari planeaba por su mente.

Por si te perdiste la carrera de Austria: Leclerc se impone a Verstappen en Austria; drama de Sainz y KO de Pérez

"Sí, extrañamente fue más o menos al mismo tiempo, así que por supuesto, lo tenía en mi mente", admitió.

"Sabía que no era un problema del motor porque realmente era el pedal el que me daba una rara sensación. Primero al soltar y luego al final no volvía a cero. Pero por suerte llegué hasta el final de la carrera".

Leclerc consiguió su primera victoria desde el Gran Premio de Australia en abril, una carrera tras la que una mezcla de problemas de fiabilidad y decisiones estratégicas cuestionables contribuyeron a una racha de ocho citas sin victoria. Todo eso, mientras su rival por el título, Verstappen, construyó una genial ventaja en la clasificación de pilotos.

Aunque recortó cinco puntos a Verstappen durante el fin de semana del GP de Austria, donde Max ganó la carrera al sprint, Leclerc admitió que necesitaba desesperadamente la tercera victoria de 2022.

"Sin duda la necesitaba", reconoció. "Quiero decir, las últimas cinco carreras han sido increíblemente difíciles para mí, pero también para el equipo, obviamente".

"Y demostrar finalmente que tenemos el ritmo en el coche y que podemos hacerlo es increíble, así que tenemos que apretar hasta el final".

Así queda todo: Así queda el mundial de F1 2022 tras el GP de Austria: puntos y posiciones