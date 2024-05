¿Garantiza ganar saliendo desde la pole en Imola?

Aunque Max Verstappen ha logrado la pole position para el GP de Emilia Romagna 2024 de F1, la historia del circuito dice que eso no garantiza ganar el domingo. Evidentemente es el favorito para imponerse en la carrera, pero las estadísticas invitan al optimismo de sus rivales, por lo que no sería malo jugársela a que ganaran otros pilotos, que tienen mejores cuotas en las apuestas (las puedes consultar aquí).

De 30 carreras de Fórmula 1 que se han disputado en el circuito de Imola, en diez ha ganado el autor de la pole position, mientras que en el doble, en 20, el poleman no ha logrado mantener el primer puesto en la carrera. ¿Has calculado el porcentaje? Sí, el 33'33333% de veces ha ganado en Imola el piloto que había hecho la pole.

En los siete primeros años del circuito de Imola en el calendario, nadie convirtió la pole en victoria y fue Ayrton Senna, en 1988 y en su cuarta pole consecutiva allí, el que por fin transformó el primer puesto del sábado en victoria el domingo.

Senna los siguientes años llevó su racha de poles consecutivas en Imola hasta ocho, y en el 89 y 91 también ganó. Nigel Mansell convirtió su pole de 1992 en victoria y Alain Prost hizo lo propio en 1993. En el fatídico GP de San Marino de 1994 la pole fue para Senna, y tras su accidente fatal en carrera, ganó Michael Schumacher.

Luego Schumacher hizo dos poles seguidas, pero sin ganar, y tampoco ganó en 19997 Jacques Villeneuve tras su pole. David Coulthard sí lo hizo en el 98, pero Mika Hakkinen, en 1999 y el 2000 no. Tampoco transformó en victoria su pole Coulthard en 2001, pero sí lo logró Schumacher en 2002, 2003 y 2006. Jenson Button en 2004 y Kimi Raikkonen en 2005 no lo hicieron, por lo que en el 26 ediciones del GP de San Marino, nueve victorias fueron desde la pole, es decir, 17 veces ganó un piloto que no salía primero.

Por obras en Monza, Imola fue sede del GP de Italia durante un año, en 1980, cuando ganó Nelson Piquet tras haber hecho la pole René Arnoux. Luego, tras más de diez años de ausencia, Imola fue una parte del plan 'B' de la F1 ante la pandemia de COVID-19 y en 2020 organizó el GP de Emilia Romagna. Su exitoso regreso le convirtió en un fijo en el calendario nuevamente, y se celebra desde entonces, salvo en 2023, cuando las inundaciones en la zona obligaron a cancelarlo.

En el GP de Emilia Romagna hay solo una victoria desde la pole, Verstappen en 2022, ya que ni Valtteri Bottas en 2020 ni Lewis Hamilton en 2021 ganaron tras su pole.

¿Qué ocurrirá este domingo?