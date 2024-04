Horner aprendió a "no escuchar demasiado lo que dice Wolff"

La dominante actuación de Max Verstappen en el Gran Premio de Japón, en el que consiguió la tercera victoria en cuatro carreras en este inicio de la temporada 2024 de Fórmula 1, dejó pocas dudas de que el neerlandés es el claro favorito para conseguir su cuarto título mundial. Y mientras Ferrari, su más inmediato perseguidor, espera poder encontrar rendimiento para poner a Red Bull en apuros, Toto Wolff cree que es una quimera que alguien pueda pararlos.

"Nadie va a atrapar a Max [Verstappen] este año", dijo el director de Mercedes en el circuito de Suzuka. "Su pilotaje y el coche son espectaculares. Puedes ver cómo gestiona los neumáticos y, básicamente, esta temporada es [sobre] el mejor del resto".

Sin embargo, en Milton Keynes no ven las cosas tan sencillas, y su homólogo, Christian Horner, aprovechó la oportunidad para lanzar una sutil pulla a su némesis: "Es muy pronto para dar por perdido el año. Todavía quedan veinte carreras, pero he aprendido a no escuchar demasiado lo que dice Toto [Wolff] a lo largo de los años".

El asesor deportivo de Red Bull, Helmut Marko, también respaldó la opinión del director de su equipo de que era demasiado pronto para que sus rivales les felicitaran por asegurarse el mundial, como reconoció en oe24: "Por favor, dejadme en paz. Solo hemos hecho cuatro carreras, quedan veinte, en Melbourne vimos lo rápido que puede cambiar todo, Ferrari es fuerte y fiable, no podemos descartarlos todavía".

El austriaco estuvo de acuerdo con la valoración de Toto Wolff de que Max Verstappen estuviera pilotando tan bien: "Tenemos un buen coche, pero luego Max marca la diferencia una vez más. Todo estaba claro en Suzuka, pero Max hizo esa increíble vuelta rápida con neumáticos gastados, no solo por diversión, sino para transmitir su mensaje de, 'hola, los demás solo estáis ahí para acabar segundos'".

A pesar de ser consciente de que el campeonato del mundo está lejos de las vitrinas de Red Bull, Christian Horner reconoció que su piloto estaba en una forma increíble: "Creo que está en gran forma. Ha cambiado de entrenador durante el invierno, está en forma, delgado, y el coche en una buena ventana [de funcionamiento]".

"Se puede ver la capacidad de sobre que tiene en el monoplaza. Está deseando saber, no solo quién va detrás de él, sino también qué tiempos están haciendo", dijo. "La capacidad que tiene es impresionante, así que, la forma en la que estaba el año pasado se ha mantenido".

¿Quieres leer nuestras noticias antes que nadie y de manera gratuita? Síguenos aquí en nuestro canal de Telegram y no te perderás nada. ¡Toda la información, al alcance de tu mano!