Hamilton defiende que un GP con F1 y MotoGP sería "épico"

La empresa propietaria de los derechos comerciales de la Fórmula 1 desde la temporada 2017, Liberty Media, anunció a principios de abril que adquirió el 86% de Dorna Sports y MotoGP en una operación valorada en 4.200 millones de euros. Tras eso, el director deportivo del campeonato de motociclismo, Carlos Ezpeleta, dijo que su organización "no descartaba" la posibilidad de futuros fines de semana de carreras compartidos con el Gran Circo.

En el Gran Premio de Japón, Motorsport.com preguntó a Lewis Hamilton, un buen seguidor de las dos ruedas y que intercambió su coche con Valentino Rossi en el pasado, si vería con buenos ojos una combinación de ambas categorías: "No he pensado mucho en ello, pero he leído los titulares al respecto. Creo que Liberty Media ha hecho un trabajo increíble con la Fórmula 1, con el valor [en aumento desde 2017]".

"Así que creo que pueden hacer un gran trabajo con MotoGP", dijo. "Es emocionante porque me encanta MotoGP, sería épico si podemos tenerlos el mismo fin de semana [en el circuito]".

El heptacampeón bromeó entonces al decir que "tal vez podría hacer una carrera en MotoGP y correr con un coche de Fórmula 1 el mismo gran premio", antes de añadir que tal situación sería "imposible". Al parecer, la idea de compartir evento es poco probable a corto plazo, y solo funcionaría en los grandes escenarios donde ya compiten ambos, como el Circuito de las Américas de Austin, y no en los urbanos que llenan el calendario de los monoplazas.

En esa misma sesión en la que compareció ante los medios de comunicación, también se le cuestionó si sus intereses fuera de la Fórmula 1 son ahora más importantes para él, dados los retos a los que se enfrenta Mercedes en su intento de volver a pelear por las victorias, e insistió en que su principal objetivo y el que le "mantiene despierto por la noche" es regresar a la pelea antes de marcharse a Ferrari.

"Creo que, en última instancia, si te centras en los momentos difíciles, entonces solo hay un camino que vas a seguir", afirmó. "Pienso que es muy bueno ser capaz de desconectar, reiniciar y restablecer tu enfoque y tus objetivos de cara al futuro, y así, tengo algunas de esas otras cosas".

"Sin embargo, lo que me quita el sueño es, ¿cuándo volveremos a pelear por las victorias? ¿Qué puedo hacer diferente? ¿Qué puedo hacer mejor en el coche? ¿Cómo puedo mejorar en clasificación? ¿Cómo puedo aportar más al equipo? ¿Qué podemos hacer para mejorar la puesta a punto?", continuó. "Esas cosas te mantienen despierto, pero ganamos y perdemos como equipo, estamos muy unidos, todo el mundo trabaja duro, así que debemos seguir así".

