La ventaja de Red Bull F1 puede desaparecer por las mejoras de Ferrari

El equipo Ferrari consiguió ser el que más cerca estuvo de Red Bull en el inicio de la temporada 2024 de Fórmula 1, y Carlos Sainz fue el único capaz de arrebatarle una victoria a Max Verstappen en el Gran Premio de Australia. La actuación de los campeones del mundo en el pasado Gran Premio de Japón, en donde se hicieron con un nuevo doblete, dejó pocas dudas de que son los claros favoritos para repetir corona, pero el español dio algunas intrigantes pistas sobre lo que podría llegar de su escudería a medida que continúan trabajando en el desarrollo del SF-24.

Y con la recortada diferencia que el neerlandés posee al frente del campeonato por su abandono en el circuito de Albert Park, Carlos Sainz sugirió que, si no pierden demasiado terreno con respecto a los líderes en el principio del año, podría dar pie a que sucedan batallas interesantes más adelante: "Creo que ellos [Red Bull] van a tener una ventaja en el primer tercio de la temporada hasta que introduzcamos una o dos mejoras que nos hagan luchas de forma más consistente".

"Sin embargo, para entonces, quizá sea un poco tarde con la ventaja que puedan tener en el campeonato. Mientras tanto, necesitamos más carreras como Australia, pero no veo a Red Bull, como equipo, cometiendo esos errores muy a menudo, no", dijo. "Es una pena, porque además me he perdido una cita, lo que, tanto para el equipo como para mí, podría ser costoso en el campeonato. Estamos compitiendo con una carrera menos, pero al mismo tiempo, vamos a dar lo mejor de nosostros".

El director de Ferrari, Fred Vasseur, elogió los progresos que realizaron en el monoplazas en las áreas más débiles, que eran las curvas de alta velocidad y la degradación de neumáticos. Y aunque es consciente de la ventaja que tiene Red Bull ahora, reconoció que basta con acercarse para empezar con la presión para que cometan errores, como sucedió en el Gran Premio de Australia.

"Hemos dado un gran paso adelante en la alta velocidad en comparación con el año pasado y, sin duda, Suzuka es un buen ejemplo", explicó. "Y en la gestión de los neumáticos, pero hoy seguimos teniendo puntos débiles. Siempre es una especie de compromiso, mejoras en algún sitio y pierdes en otro".

"No obstante, en general, creo que, si se compara con Red Bull en las últimas cuatro citas del año pasado y las primeras cuatro de este, hemos dado un paso adelante", reconoció. "Seguro que todavía estamos un poco por detrás, pero el objetivo es ser capaces de ponerles bajo presión, y con presión, cometes más errores".

Fred Vasseur es realista sobre lo apretadas que están las cosas por detrás de Red Bull, y por eso no da nada por sentado sobre las esperanzas para el resto de la campaña: "Está tan apretado que creo que lo crucial es mi negocio es la humildad. Este fin de semana [en Japón] había cuatro equipos en una décima en la clasificación, eso significa que no tienes que considerar lo que hiciste un fin de semana será igual en otro".

"Empezaremos de cero la semana que viene, y tenemos que mantener esa mentalidad en todas las carreras", sentenció.

