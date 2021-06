A qué hora es la clasificación de F1 en Estiria y cómo verla

La Fórmula 1 está en el circuito Red Bull Ring para dos grandes premios en Austria, comenzando con el GP de Estiria que se disputa este fin de semana, y cuya clasificación es este sábado 26 de junio.

Será la segunda clasificación del GP de Estiria como tal tras su estreno en 2020, y la 16ª en el circuito que ha sido sede en 14 ocasiones del GP de Austria.

A qué hora es la clasificación del GP de Estiria 2021 de F1 en Austria, en el Red Bull Ring

Día : sábado 26 de junio de 2021

Hora de la clasificación de Estiria en Austria : 15:00h (horario peninsular español)

La temporada europea permite que la clasificación sea a una hora habitual, y dado que en Austria existe el mismo huso horario que en España, la clasificación del GP de Estiria es este sábado 26 de junio a las 15:00h.

La primera ronda de la clasificación del GP de Estiria, la Q1, empieza a las 15:00h. Es una sesión que tiene 18 minutos de duración y en ella participan todos los coches y pilotos, los 20, aunque solo los 15 más rápidos se clasifican para la siguiente fase. Al final de la Q1, a las 15:18h, cinco pilotos quedarán eliminados (y se clasificarán del 16º al 20º en la parrilla del domingo) y el resto avanzará.

Después de la Q1 hay un descanso de siete minutos, y a las 15:25h empieza la Q2 del GP de Estiria. Dura tres minutos menos que la ronda anterior, 15 en total, y ahí los 15 pilotos clasificados luchan por 10 posiciones en la Q3. A las 15:40h aproximadamente sabremos quién pasa a la ronda final (los 10 más rápidos de la Q2) y quién queda eliminado y sale del 11º al 15º el domingo.

Antes de la Q3 definitiva hay una pausa de ocho minutos, lo que hace que la Q3 del GP de Estiria empiece, si no ha habido retrasos por banderas rojas u otras causas, sobre las 15:48. En ella se queda definido el orden de los 10 primeros y el piloto que se hace con la pole.

Dónde ver la clasificación del GP de Estiria 2021 de F1

Dónde ver la clasificación del GP de Estiria F1 en España : Movistar + y DAZN F1

Movistar + y DAZN F1 Canal de la F1 : dial 58 de Movistar + y en la plataforma de DAZN

En 2021, la Fórmula 1 en España solo se puede ver pagando, aunque tienes la opción de hacerlo mediante DAZN o Movistar + (en ambos casos es el mismo contenido, con las mismas imágenes y los mismos periodistas).

Si ya tienes Movistar + Fusión (Internet, telefonía móvil y fija y el paquete base de Movistar), por 10 euros al mes puedes añadir el paquete Motor. Si no tienes Movistar +, es más barato contratar DAZN, ya que además de F1 y MotoGP puedes ver otros deportes por solo 9,99 euros al mes o 99,9€ al año.

En DAZN F1, el previo de la clasificación del GP de Estiria arranca a las 14:00h, una hora antes de que empiece la Q1 en el Red Bull Ring.

Dónde ver lo mejor de la clasificación del Red Bull Ring, la del GP de Estiria 2021 de F1

Si por cualquier razón no puedes ver la clasificación de Austria 1 (la del GP de Estiria), te recomendamos las cuentas de Twitter y Youtube de la Fórmula 1 y de DAZN, dueña de los derechos de retransmisión. Además aquí, en Motorsport.com, te ofreceremos crónicas, declaraciones, fotos y todo de la clasificación del Red Bull Ring.

En DAZN, el Post clasificación del GP de Estiria empieza a las 16:00h aproximadamente y dura una hora, ya que este fin de semana no hay F2 ni F3 que limiten la programación.

Cómo ver el resumen y análisis de la clasificación del GP de Estiria : En DAZN y en el dial 58 (DAZN F1) de Movistar +, a las 16:00h

Si lo que quieres es saber horarios para ver la clasificación del GP de Estiria 2021 de F1 entera repetida, DAZN F1 y Movistar + F1 la vuelven a emitir a las...

Sábado, 26 de junio: 17:45h

Domingo, 27 de junio: 00:00h

Domingo, 27 de junio: 09:00h

Horarios de Austria: Horarios de cada sesión del GP de Estiria... y de las W Series

¿Puedo escuchar por radio la clasificación del GP de Estiria 2021 de Fórmula 1?

No, esta del GP de Estiria no, ni tampoco las demás. Aunque si hay retransmisión de la Eurocopa de fútbol, solo se comentarán los resultados de la clasificación de Austria durante la ronda informativa. Pero tranquilo, en Motorsport.com encontrarás un DIRECTO que arrancaremos sobre las 14:50h y donde te contaremos todo de la clasificación del GP de Estiria. No te la perderás de ninguna manera, porque si instalas nuestra aplicación, te mandaremos una notificación para que entres.

Hora de la clasificación del GP de Estiria en Latinoamérica y cómo ver la F1 en cada país

Países Horario Canales Costa Rica Guatemala Nicaragua 07:00 STAR Action/ESPN Colombia Perú Ecuador Panamá 08:00 STAR Action/ESPN México 08:00 STAR Action/FOX Sports Venezuela Bolivia Paraguay 09:00 STAR Action/ESPN Chile 09:00 STAR Action/FOX Sports/ESPN Argentina Uruguay 10:00 STAR Action/ESPN *En Latinoamérica, recordamos, puedes optar a contratar F1 TV Pro, de la propia Fórmula 1, pagando. *En Latinoamérica, recordamos, puedes optar a contratar F1 TV Pro, de la propia Fórmula 1, pagando.

En qué canales se retransmite la Fórmula 1 en todo el mundo

Europa:

Reino Unido - Sky Sports F1

Austria - Servus TV / ORF

Bélgica - RTBF

Dinamarca - TV3 / TV3 Sport / Viasat

Finlandia - MTV

Francia - Canal+

Alemania - Sky

Hungría - M4

Italia - Sky

Holanda - Ziggo

Polonia - Eleven Sports

Portugal - Eleven Sports

España - Movistar / DAZN F1

Suecia - Viasat

Rusia - Match TV

Suiza - SRF / RSI / RTS

América:

Estados Unidos - ESPN

Canadá - RDS / TSN / Discovery Velocity

Latinoamérica - Fox Sports / ESPN

Asia:

China - CCTV / Tencent / Guangdong TV

India - Star Sports

Japón - Fuji Television

Turquía - S Sport

Resto de Asia - Fox Sports

Oceanía:

Australia - Fox Sports / Network 10

Nueva Zelanda - Spark Sports

África:

África- SuperSport

De momento, en siete grandes premios de 2021, las pole position han estado repartidas entre Lewis Hamilton, Charles Leclerc y Max Verstappen, con dos cada uno, mientras que Valtteri Bottas lleva una. Pero precisamente el finlandés tiene tres poles en el circuito austriaco (2017, 2018 y 2020), las mismas que Hamilton (2015, 2016 y Estiria 2020).

¿Quién se impondrá en el GP de Estiria 2021? Lo descubrimos pronto.

Son el sábado 26 de junio a las 12:00h.