Hamilton se sincera: "Sufría acoso desde que tenía seis años"

La vida no ha sido sencilla para Lewis Hamilton, que pasó de luchar en el colegio contra aquellos niños que le acosaban a convertirse en una inspiración para las nuevas generaciones que quieren parecerse al heptacampeón del mundo de Fórmula 1. Sobre todos esos complicados momentos se abrió y narró su experiencia cuando le hacían bullying años atrás, algo que forjó su marcada personalidad.

El piloto británico ha cosechado grandes éxitos en el Gran Circo, y ya cerca de las cuatro décadas de vida no oculta todo lo que sentía, cuando incluso no quería llorar delante de sus padres para no mostrar sus debilidades.

"Probablemente, para mí, la época de la escuela fue la más traumatizante y difícil de mi vida", aseguró en el podcast de Jay Shetty en su canal de YouTube. "Sufría acoso desde que tenía seis años, y creo que en esos tiempos era uno de los tres niños de color que había en el colegio".

"Niños que eran mayores y más fuertes que yo me hacían bullying todo el tiempo, y cuando estábamos en el patio para elegir los equipos de fútbol siempre me escogían el último, o incluso ni siquiera me elegían, y eso que era mejor que muchos", comentó el piloto de Mercedes en una historia que da que pensar sobre la forma de actuar de la sociedad.

Con 38 años se acerca el punto final de su carrera en la Fórmula 1, pero no se rinde y busca su ansiado octavo título mundial, con lo que se convertiría en la única persona en la historia en hacerlo, un sentimiento muy diferente al que tenía cuando era pequeño.

"Ese acoso constante, como cuando me tiraban plátanos, o personas que utilizaban la palabra 'n' [referencia al término peyorativo en inglés], hace que sientas que no encajas, y eso era difícil", continuó Lewis Hamilton. "Cuando ibas a la clase de historia, veías que no había personas de color en los libros y en lo que nos enseñaban, entonces pensaba que dónde estaban las personas que eran como yo".

"En mi colegio seríamos solo como seis o siete niños negros de unos 1.200, y tres de nosotros estábamos yendo a ver al director constantemente, particularmente yo. No me encontraba bien con todo eso, y no supe que era disléxico hasta los 16 años, pero afortunadamente pude tener un profesor que cuidaba de mí y me ayudaba a descubrir más sobre mí, sobre cómo podía mejorar mi educación", expresó con un claro dolor el británico.

"Sin embargo, fue complicado, porque competía cada fin de semana, cuando me iba los jueves por la noche para viajar por el país en las carreras", explicó el siete veces campeón del mundo. "Cuando volvía, todos los niños hacían cosas normales los fines de semana, y yo decía que estaba corriendo, a lo que me respondían que ellos ya lo habían hecho antes en los parques, pero no pensaban que realmente tenía un objetivo, quizá lo tomaban como una broma".

A pesar de todos esos malos momentos, cree que eso le sirvió para forjar su personalidad, una que le ha valido para ser uno de los mejores pilotos de la Fórmula 1: "Siento que el sistema estaba en mi contra, pero estoy muy agradecido con ese proceso porque me ha hecho ser la persona que soy ahora, aunque pasaban muchas cosas de las que me sorprendía, notaba que no podía ir a casa y hablarles a mis padres de que me habían acosado en el colegio".

"No quería hacer pensar a mi padre que no era lo suficientemente fuerte, y si quería llorar, me contenía las lágrimas y me iba a un lugar retirado a expresar mis emociones", dijo Hamilton. "No fue hasta que empecé realmente a competir cuando podía llevar eso a mi estilo de pilotaje, cuando me ponía el casco, y Superman era mi [personaje] favorito, me encantaba cómo la gente lo quería por hacer las cosas correctas, fue algo que me inspiró; pero, de nuevo, no había superhéroes de color".

"Mis superpoderes aparecían cuando pilotaba, cuando peleaba contra esos niños y podía hacer lo mismo sin parecer que no pudiera hacerlo, y eso era lo que amaba", concluyó el piloto inglés sobre sus complejas experiencias de niño.

