Montoya aconseja a Andretti-Cadillac comprar un equipo de F1

Andretti no ha ocultado en ningún momento su intención de unirse a la Fórmula 1 y en un principio estudiaron la posibilidad de comprar la estructura Sauber, pero no tuvo éxito, por lo que finalmente se declinaron por la opción de formar un nuevo equipo desde cero.

Sin embargo, cuando la propia categoría y el resto de escuderías se negaron a abrir sus puertas a un potencial competidor cuya aportación al valor del producto de la Fórmula 1, según ellos, era y es cuestionable, Andretti fue más allá y anunció una asociación con Cadillac a principios de 2023.

Algunos vieron en esa alianza con la prestigiosa marca del grupo estadounidense General Motors una especie de paso adelante para su candidatura, pero las reacciones volvieron a ser más que dispares, hasta el punto de que la FIA se sintió obligada, con su presidente Mohammed Ben Sulayem, a lamentar todo lo que estaba sucediendo de forma pública.

En una entrevista exclusiva con Motorsport.com, Juan Pablo Montoya (que pilotó para Chevrolet en NASCAR e IndyCar) dio su opinión al respecto y explicó que veía complicado que la estructura americana entrase en la F1 como un equipo desde cero.

"Me encantaría verlos en la parrilla, pero no va a suceder, a menos que puedan comprar alguna estructura ya existente. No veo que dejen entrar a un equipo extra. Es una pena, pero es difícil convencer a todos".

Según el colombiano, el modelo correcto a seguir es, por lo tanto, a través de una compra, tal y como ha hecho por ejemplo de Audi con Sauber recientemente: "Si están tan decididos a entrar, probablemente podrían comprar una estructura como Alpine. Personalmente, si lo que quieren es conseguir un hueco extra, creo que es muy poco probable que suceda".

"Creo que tiene que ser más como lo que ha hecho Audi. Si realmente quieres estar en la F1 a largo plazo, podrías comprar el 30% o 40% de Alpine con una opción de dos años para adquirir otro 40% o 20% más, y en ese momento ya pasarías a tener el control del equipo; tienes la mayoría y haces lo que quieres. Pero de otra forma, no creo que vaya a ocurrir".

"Ya sabes cómo son los equipos. Cadillac, sí, es un gran nombre, pero lo es en América. En los Países Bajos no lo es, en el Reino Unido no lo es, en Francia no lo es y en España no lo es. Creo que el nombre 'Chevy' es más importante, pero entiendo por qué usan Cadillac, porque son realmente coches de gama alta. Repito, es una pena, pero creo que va a ser difícil".

"Hace años llegaron nuevos equipos y no funcionó, porque no tenían suficiente dinero. Si [Andretti y Cadillac] tienen tanto dinero, ¿por qué no compran un equipo? Sí, el nombre Andretti es muy importante en América. Pero si vas a Europa, no sé: ¿cuánta gente lo conoce?", concluyó.

