Hamilton quería que la pole de Mónaco F1 fuera para Alonso

La clasificación del GP de Mónaco dejó una de las Q3 más intensas de los últimos tiempos, y hasta cuatro pilotos estuvieron en la primera posición antes de la bandera a cuadros. Finalmente el gato al agua se lo llevó Max Verstappen, superando in extremis a un Fernando Alonso que parecía poder lograr la pole position número 23 de su carrera.

Lamentando que su equipo tenga que depender de otros, como del accidente de Checo Pérez, para ganar posiciones, Hamilton detalló cómo vivió el final de la clasificación, y no ocultó que le habría gustado otro resultado. "Si lo piensas, actualmente tenemos que depender de otros", comentó el de Mercedes. "Así que, cuando Checo se choca contra el muro, fue como, '¡gracias! Y Ocon ha salido de la nada, ha hecho una gran vuelta".

"Tenía muchas esperanzas de que Fernando consiguiera la pole al final, lo vi y pensé que podría ser increíble para él. Pero ese Red Bull era demasiado rápido", detalló Lewis Hamilton. "Aunque ese Aston está ahora casi a la par de ese Red Bull y eso significa un trabajo fenomenal, así que estoy muy contento por Aston y espero que nosotros podamos estar ahí pronto".

Como ves, Hamilton menciona a Esteban Ocon y a Alonso, pero cuando habla de Verstappen se refiere al Red Bull. El neerlandés, que será el primer rival del asturiano este domingo, se deshizo en elogios hacia el #14, y ante la pregunta de si le sorprendía volver a ver a Fernando en la cima de la F1, Verstappen contestó: "No es ninguna sorpresa. Crecí viendo a Fernando en la F1, me gusta su estilo y que siga aquí a los 41 años es muy impresionante".

"Creo que es un gran ejemplo para la gente ahí fuera, ya sabes, si te mantienes comprometido y crees en ti mismo, crees en las oportunidades que te llegan, entonces puedes demostrar algo", continuó. "Él está haciendo eso ahora mismo, y también mostrando su talento natural bruto", declaró.

Respecto a la salida, Alonso admitió que ve a Verstappen algo inconsistente en las arrancadas, por lo que espera poder aprovecharlo para colocarse líder en la primera curva. Cuando le recordaron esas palabras del español, Verstappen contestó: "Sí, mis salidas eran inconsistentes. Pero creo que a partir de Miami hemos encontrado algo y tenemos salidas mucho mejores. También sabemos por qué no fue genial al comienzo de la temporada, pero no puedo decir nada más al respecto. Pero ya no estoy tan preocupado por eso".