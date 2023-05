Hamilton: "Se notan las mejoras, pero esperaba estar más cerca"

Este viernes en el Gran Premio de Mónaco había muchos ojos puestos en el garaje de Mercedes, ya que por primera vez se pudo ver saliendo a pista el renovado W14, que abandonó el concepto sin pontones y pasó a lo que podría describirse como un diseño "más tradicional".

Está claro que las estrechas calles del Principado no son el mejor campo de pruebas para un nuevo paquete técnico (que también incluye una suspensión delantera revisada), pero tras la cancelación del Gran Premio de Emilia Romagna debido a las inundaciones de la región, la estructura alemán tuvo que hacer de la necesidad una virtud.

El primer impacto de las mejoras parece haber sido bastante positivo para Lewis Hamilton, que en la primera sesión de entrenamientos libres estuvo a la altura de los mejores, antes de ver cómo en los Libres 2 caía hasta algo menos de medio segundo, en la sexta plaza. No obstante, el siete veces campeón del mundo alabó el trabajo de su equipo.

"En general, he tenido un día fantástico, he disfrutado mucho pilotando. Quiero dar las gracias a todos en la fábrica, porque construir, diseñar y desarrollar un coche no es nada fácil. Y todos han dedicado mucho tiempo, muchas horas de trabajo, para que hoy estemos aquí", dijo el británico.

"Me alegro de que hayamos podido mantener el coche en pista. Y obtuvimos muchos datos. No es el lugar adecuado para probar mejoras, pero en general el coche me dio buenas sensaciones".

"Obviamente ha sido un poco una pena, porque no estamos tan cerca como esperaba al final de la sesión, pero las mejoras se han notado. Y tenemos que seguir trabajando para ver si podemos exprimir un poco más el potencial del coche", explicó el de Mercedes.

Cuando se le preguntó si ya había detectado algún área en la que cree que el renovado W14 seguía siendo más débil, el piloto británico prefirió guardárselo para sus ingenieros.

"La hay, pero no quiero decir dónde. Hay un área, está muy claro dónde falta rendimiento para mí. Así que tengo que hablar de ello durante la reunión. Intentaremos averiguar qué hacer con lo que tenemos. Esperemos que esto nos dé una base sobre la que construir para el futuro".

Hablando de las expectativas para la clasificación del sábado, que a menudo es la sesión decisiva para el resultado del domingo en el circuito urbano de Montecarlo, prefirió no emocionarse demasiado antes del debriefing con sus ingenieros.

"En la FP1 pensé que estábamos bien, pero por alguna razón siempre estamos bien en los Libres 1. En esta sesión nos hemos acercado al medio segundo de diferencia, que quizás podrían haber sido tres décimas. Pero no creo que tengamos medio segundo de diferencia. Así que ya veremos. Trabajaremos en ello y veremos si podemos exprimirlo un poco más esta noche", concluyó.