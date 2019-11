Hamilton revela que sufrió un "terrible dolor de cabeza" en Austin

A Hamilton le basta con terminar octavo para sellar su sexto mundial de F1 este domingo en Austin, y empezó con buen pie el fin de semana siendo el más rápido del viernes.

Sin embargo, el vigente campeón reveló que había sufrido un momento particularmente difícil en la primera de las dos sesiones de entrenamientos del día, ya que el estado del circuito le provocó malestar físico.

"Después de la primera sesión no me sentía bien. Es la pista más llena de baches en la que he estado jamás. Me dolía mucho la cabeza", dijo Hamilton.

"Y para que la gente entienda cuando hablamos de pistas con baches, los baches no son algo tan malo en algunos sitios, porque añade ese carácter a un circuito, así que no soy muy fan de los circuitos completamente lisos. Pero en este caso son como golpes enormes".

"Y el problema para mí, para nosotros, es que no tenemos una suspensión muy rígida. Normalmente llevas el culo en el suelo y tu columna vertebral se lleva toda la compresión".

"Así que me sentía horrible, me dolía mucho la cabeza después de la FP1 y tuve que acostarme, no me sentía muy bien".

Hamilton fue uno de los pilotos que criticaron los baches del Circuito de las Américas, de los que Sergio Pérez dijo que son inaceptables y Max Verstappen no descartó lesiones de espalda.

Valtteri Bottas también declaró que el asfalto era un problema, y admitió que "nunca ha pilotado en una pista tan accidentada".

Hamilton explicó que "no se sentía tan mal" en la segunda práctica, que lideró, porque Mercedes hizo algunos ajustes en su W10.

Pero el líder del campeonato dice que tendrá los "dedos cruzados" para tener una carrera más cómoda, y ha admitido que los Ferrari parecen estar gestionando mejor el asfalto.

"Fue bastante duro. Por lo tanto, estoy seguro de que el circuito hará cambios para el futuro, pero tenemos que gestionarlo porque es lo mismo para todos".

"Cuando miras las cámaras on board, es como si el Ferrari simplemente navegara: no sé si corren con una mayor altura o si tienen una suspensión más suave, no estoy muy seguro".

Concluyó que el equipo "seguirá trabajando en ello" antes de bromear: "Podría tener que poner una almohada en mi asiento o algo así".