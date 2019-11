Verstappen carga contra los baches de Austin: "Parecen rampas"

Los baches del COTA de Austin fueron el tema recurrente de la primera jornada del GP de Estados Unidos.

Fueron motivo de diferentes momentos de dudas e incluso provocaron daños en el pedal de acelerador de Leclerc en la FP1. Todos los pilotos se vieron afectados de un modo u otro por las ondulaciones de la pista, y Verstappen habló de ello ante los medios.

"Afortunadamente muchos de los baches no están en zonas de frenada. Están en sitios molestos y lugares extraños, y cada año la pista está más bacheada. Está llegando a un punto en el que te preguntas si es normal o qué se puede hacer al respecto", dijo el holandés.

"Es muy extraño", continuó.

Cuando se le preguntó si puede provocar daños en las espaldas de los pilotos, Verstappen reflexionó: "Hay que tener cuidado. En algunos puntos sí. Si desconectas un poco, siempre hay un poco de miedo de dañarse la espalda o lo que sea".

"No me importan los baches en los circuitos urbanos, son parte de ello. Pero estos baches son bastante severos. Son casi como un montículo o una rampa en algunos puntos donde las ruedas dejan de tocar el suelo. Eso no es lo que queremos, echaremos un vistazo".

Otros compañeros de parrilla se sumaron al mensaje de Verstappen. Fue el caso de Sergio Pérez, que advirtió de que en la carrera la situación puede agravarse: "Puede ser muy doloroso. Alguien puede salir dañado por esos baches, y ya hemos visto trompos a alta velocidad provocados por ellos. Creo que es totalmente inaceptable".

“Creo que hemos superado el límite. Hemos visto algunos incidentes debido a los baches y eso no es aceptable. En la carrera, y espero que no pase, pueden darse accidentes cuando surja la degradación. De repente pasas por el bache equivocado y acabas contra el muro".

Stroll respaldó las palabras de su compañero en Racing Point: "Creo que hay dos o tres grandes baches que dañan el coche y tampoco es bueno para el motor con los grandes picos de revoluciones".

"Tienen que resolverlo para el próximo año, no creo que haya una solución para este año, pero en el futuro, hay dos o tres baches que deben eliminar".

"Son como los resaltos para reducir la velocidad. Es demasiado, es más para los pilotos de rallycross que para nosotros".