Hamilton, preocupado por el "terrible" Mercedes en Portugal

Durante los libres del viernes, el seis veces campeón del mundo sufrió por igualar el ritmo de Valtteri Bottas, y el finlandés lideró ambas sesiones con holgura.

Hamilton terminó segundo en la primera, antes de caer al séptimo lugar por la tarde en una sesión que fue interrumpida en dos ocasiones por banderas rojas.

El líder del campeonato dijo que la pista de Portimao es "un gran desafío" debido a la falta de agarre y a los cambios de desnivel en el trazado.

“Hay diferentes lugares del circuito donde simplemente no puedes ver a dónde vas", dijo Hamilton. “Al salir de la curva 8, estás mirando al cielo, y no tienes idea de lo que hay más allá de la colina. También en la curva 11 al momento de girar no sabes dónde estás hasta que en un instante, de la nada, llegas a otra zona”.

“Es un gran desafío, además de que la superficie es muy lisa, por eso ves a mucha gente cometiendo errores, saliéndose del circuito y trompeando. No fue un día fácil”.

“Además, al momento de recuperar los coches fueron bastante lentos hoy, por eso terminamos sentados en el garaje durante mucho más tiempo, y no tuvimos mucha acción en la segunda sesión. Hoy ha sido duro”.

Hamilton admitió que le resultó complicado hacer que su Mercedes W11 entrara en ritmo el viernes, y reveló que un cambio en la puesta a punto antes de iniciar la última sesión fue contraproducente.

“La primera sesión fue probablemente la mejor para mí, aunque el coche no iba tan bien", dijo el inglés. “Luego hicimos algunos cambios en la segunda práctica y fue bastante terrible. Así que necesito dar unos pasos atrás y averiguar dónde nos equivocamos con la puesta a punto, y ver si podemos mejorar para mañana".

Cuando se le preguntó si revisará los datos de Bottas para encontrar áreas donde mejorar, Hamilton dijo que Mercedes reuniría toda la información obtenida de ambos coches antes de hacer cambios de cara a la tercera sesión de libres.

"Generalmente hacemos las cosas separados, pero el equipo analizará esta noche el viento, las condiciones de la superficie de la pista, el nivel de agarre, de los alerones... todas esas cosas", añadió.

"Harán un gran análisis, y definitivamente mirarán los dos coches. Por la mañana, me dirán lo que ha ido mejor para cada uno de nosotros, y por lo general, al final terminamos en una dirección similar”.

