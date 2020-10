Sainz: "Día complicado, quedan muchas preguntas por contestar"

El caótico viernes del GP de Portugal de Fórmula 1 2020 dejó a Carlos Sainz con un quinto puesto más que notable, junto al tercer lugar de su compañero, Lando Norris. Pero el español es consciente de que pocas conclusiones pudieron sacar de una jornada atípica.

En un trazado nuevo para los F1 actuales, los equipos y pilotos necesitaban del máximo tiempo posible en pista, pero la falta de agarre del asfalto portugués en la FP1 y las dos banderas rojas, más el test de Pirelli para 2021, en la FP2, castigaron en exceso a unos y otros.

“Ha sido un día muy difícil, con la gente cometiendo muchos fallos, con mucho tráfico luego, muy poco agarre en el asfalto en comparación con lo que esperábamos… ha sido un día realmente complicado para todos. Nos hemos tenido que adaptar a las condiciones. Pero aun así logramos estar bastante arriba en la tabla de tiempos a pesar de ello, así que no podemos estar decepcionados", comentó Sainz tras cerrar la segunda sesión con el quinto mejor tiempo, fruto de una última vuelta rápida en los últimos cuatro minutos.

"No es muy realista mantener esa posición. Ya has visto que no mucha gente logró tener una vuelta limpia, todo el mundo ha sufrido con el agarre y el test de Pirelli… será un día interesante mañana, porque no sabemos casi nada".

Otro de los puntos complicados del día fueron los límites de pista, ya que los pilotos sufrieron para mantener el coche dentro de ellos en las curvas ciegas del Autódromo do Algarve. De hecho, Sainz vio cómo le invalidaron una vuelta una milésimas más rápida que la definitiva en los últimos compases de la FP2.

"El problema es que no tenemos muchas referencia y es complicado tomar las curvas sin salirte de pista en muchos casos, porque vas a ciegas. No hay una solución fácil", comentó el madrileño al respecto.

McLaren ha decidido despiezar su paquete de mejoras este fin de semana, después de los problemas que tuvo Sainz en Nürburgring para sacarle un buen rendimiento al MCL35. El español reconoce que ya han notado mejoras.

“Es un circuito complicado, sobre todo hay un par de curvas donde realmente sufrimos. Pero en otras el coche va genial, así que esperamos que lo compense. Todavía quedan por entender muchísimas cosas después del día de hoy, tenemos que contestar muchas preguntas mañana", apunta.

"Hemos entendido muchas cosas respecto a la actualización de Nürburgring. Ya lo hicimos durante la última semana y parece que funciona un poco mejor el coche aquí".

Y sobre los prototipos de Pirelli para 2021, Sainz no ahondó: "No he visto una gran diferencia".

