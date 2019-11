Hamilton, hexacampeón, avisa: "Aún soy muy joven"

Los sueños de aquel niño de Stevenage tímido y competitivo se siguen haciendo realidad. Lewis Hamilton se proclamó por sexta vez campeón del mundo de Fórmula 1 en el GP de EE UU, su segundo hogar, y, aunque el título parecía más que sellado después de México, sus palabras destilaron alivio.

“Están aquí mi padre, mis padrastros, toda mi familia ha venido hasta aquí y quería que estuvieran conmigo. Ha sido un viaje muy largo para muchos de ellos, como mi tío de Trinidad. El sábado fue un desastre, mi moral se fue al traste y he tenido que luchar para centrarme, lo cual no es fácil. Ha sido un año lleno de retos emocionales, físicos, yendo carrera a carrera y poder lograr estos resultados con los jóvenes que hay en la parrilla… no te imaginas lo duro que hemos trabajado los chicos, Bono y yo. Me alegro de que haya acabado", comentó nada más bajarse del coche en Austin.

“Valtteri ha hecho un gran trabajo hoy y no ha sido fácil ver cómo me adelantaba. He intentado el máximo para mantenerle detrás, pero los neumáticos estaban empezando a desfallecer y tan solo esperaba mantener a Max detrás para conseguir otro doblete para el equipo. Vivo por ello porque esos dobletes significa mucho para la gente de la fábrica. No esperaba una carrera como esta. Pero luego empecé a pensar en cómo podía ganarla".

“Creo que he salido bien, he tenido un poco de patinaje, no sabía si ir por fuera o por dentro. Fui por fuera y los Ferrari por dentro, pero el que estaba delante de mí no iba muy rápido y me fui por el exterior porque estaba centrado en ese primer lugar de Bottas. Ha sido muy complicado hacer durar tanto los neumáticos. Quizás con un poco más de goma le podría haber mantenido a raya".

Hamilton se mostró realmente agradecido con su padre y toda su familia por haberle hecho quien es hoy y les dedicó unas emotivas palabras.

"Mi familia me ha hecho lo que soy hoy. Es el mejor reconocimiento que puedo tener. Mi padre ha sufrido mis subibajas durante muchos años y solo puedo agradecerle todo lo que ha hecho por mí", aseguró.

“Todavía no soy consciente de lo que he logrado, aún me siento muy joven. Recuerdo estar en casa, en el sofá viendo a Michael ganar sus 7 títulos, a Senna, y pensar que estoy aquí yo ahora… voy a seguir viendo este sueño, no sé cuándo acabará, pero voy a disfrutar cada momento".

A Hamilton se le preguntó si ya piensa en igualar a Schumacher, pero dejó claro que primero quiere disfrutar de su sexto título y que ya habrá tiempo de pensar en cómo volver a ser la referencia en 2020.

“No sé, ahora mismo estoy intentando disfrutar esto. No hay que dar nada por hecho en la vida, así que voy a disfrutar por lo duro que he trabajado este año y luego planificar los próximos meses. Luego intentaré averiguar cómo, cuando volvamos el año que viene, puedo obtener esos resultados", concluyó.

