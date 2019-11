La carrera 100 de Sainz le deja un sabor agridulce

El piloto madrileño de McLaren este domingo no pudo luchar por ser el mejor del resto en su carrera 100 en la F1, como ha acostumbrado en las últimas carreras. El español sufrió en la salida, porque se vio arrinconado en el exterior de la curva 1 y el Red Bull de Albon le embistió, sacándole fuera del asfalto.

A partir de ahí, Sainz se vio atrapado detrás del Toro Rosso de Kvyat, pero una buena estrategia del equipo le permitió adelantarle a mitad de carrera.

"Ha habido que trabajar por culpa de una salida en la que me he quedado sin espacio en la curva 1 y me ha tocado Albon. Ahí he perdido varias posiciones. Bueno, he perdido todas las opciones de acabar en ese séptimo o sexto lugar en el que se podía acabar hoy. Pero son cosas que pasan en las salidas, toques... y hoy me ha tocado a mí", comentó en los micrófonos de Movistar + F1.

"Luego, a partir de ahí, obviamente el primer relevo detrás de Gasly fue regular, porque vas en tráfico, gastando rueda y sin poder hacer tu carrera. Hemos tenido que parar pronto para hacerle el undercut para quitárnoslo de encima. Luego, con la dura, muy bien, porque aunque he sido de los primeros en parar he conseguido tener una buena degradación y estaba justo cogiendo a Lando cuando han decidido darle a él las dos paradas, algo que me apetecía hacer a mí, pero al final el equipo ha decidido mantenerme en una, asegurar ese 8º puesto y darle a él las dos paradas".

A Sainz no le gustó la decisión del equipo, porque sabía que con el neumático duro iba a sufrir en la parte final de la carrera.

"Yo sabía que las dos paradas era más rápido y obviamente lo he pedido porque me apetecía divertirme un poco al final de carrera porque sabía que con la dura iba a ser un final largo. No me ha tocado a mí, una pena, pero también el equipo hace bien en partir las estrategias por si acaso no hubiese salido", aseguró.

Sobre su arrancada, Sainz dejó claro que no se puede esperar que siempre le vayan bien los inicios, pero subraya que los siete últimos si lo fueron.

"Iba con todo, como siempre, pero hay días que sale y días que no. Cuando en las salidas arriesgas, que es lo que siempre hago, va a haber días, como las siete veces anteriores, que sale bien y días que no", apuntó.

Y sobre su posición en el Mundial, después de adelantar a Gasly en la general, añadió: "Toro Rosso también está yendo muy rápido en este final de temporada, así que no es fácil. Los Renault en carrera van muy bien, no sabemos por qué, pero no les meremos ese medio segundo que les metemos en clasificación. Así que hay que seguir aprendiendo y ver qué podemos hacer con eso".

