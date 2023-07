Hamilton cree que la carrera de Hungría devolvió a la tierra a Mercedes F1

El siete veces campeón del mundo había logrado una sorprendente pole position en Hungaroring el sábado, al superar a Max Verstappen por tres milésimas, y fue su primera desde el Gran Premio de Arabia Saudí de 2021. Sin embargo, a pesar del buen ritmo del Mercedes W14 a una sola vuelta, el británico no pudo hacer nada para mantenerse en posiciones de podio durante el transcurso de la carrera del Gran Premio de Hungría.

Perdió contra Verstappen en la bajada entre las curvas uno y dos y, tras verse obligado a ir largo en la primera curva, también fue superado por el dúo de McLaren formado por Oscar Piastri y Lando Norris. A partir de ahí, Lewis Hamilton no parecía tener el ritmo para realizae una remontada, ya que también fue adelantado por el Red Bull de Sergio Pérez, pero se las arregló para encontrar una manera de pasar al australiano de los de Woking al final de la carrera para acabar cuarto.

Aunque el resultado fue mucho peor de lo que a muchos de sus seguidores les hubiera gustado, Hamilton dijo que estaba lejos de desanimarse, ya que le había dicho en la reunión matutina previa a la carrera que su coche no sería capaz de mantener el cuerpo a cuerpo con Verstappen.

"Creo que es evidente que no somos los más rápidos", dijo. "No tenemos el monoplaza más rápido, pero estoy muy orgulloso de mí mismo y del trabajo que hemos hecho para conseguir la pole position y superar al campeón del mundo y a los otros dos coches que eran más rápidos que nosotros".

"Hoy [en la carrera] se ha mostrado la realidad, y es que no somos lo suficientemente rápidos. Ya me dijeron en una [reunión] de estrategia esta mañana que sería al menos cinco décimas más lento que el Red Bull. Así que la lucha no era con Max [Verstappen], pero esperaba que pudiéramos pelear algo más contra los McLaren, pero ellos también fueron demasiado rápido para nosotros".

Aunque Hamilton pasó por línea de metra cuarto, el jefe de su equipo, Toto Wolff, reconoció que Mercedes tenía potencial para hacerlo mejor, pero cometió un error al ser demasiado conservador con los neumáticos al principio: "Hoy teníamos el segundo coche más rápido, pero el resultado no lo demuestra y eso es decepcionante".

"Tenemos que averiguar cómo podríamos haberlo hecho mejor. Puedes ver que George [Russell] remontó desde muy atrás, superando a los Aston Martin, y superando a los Ferrari. Así que tenemos que analizarlo".

Cuando se le preguntó por qué Mercedes no cumplió con las expectativas, dijo: "Pienso que fuimos demasiado conservadores a la hora de dar las vueltas. Pienso que después de las paradas, perdimos mucho tiempo, y se pagó hacia el final del stint, porque antes de parar éramos más rápidos que los demás, pero siempre es un equilibrio, y creo que fue un poco excesivo a la hora de ponerlo".