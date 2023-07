La FIA no acelerará su investigación de límites de costes en F1

El paddock del Gran Premio de Hungría estuvo lleno de nuevas especulaciones sobre el límite de costes, con algunos rumores descabellados que aseguraban que algunos equipos habían incumplido con las reglas, cosa que la FIA negó rotundamente. El presidente de la Fórmula 1, Stefano Domenicali, también expresó su deseo de completar las investigaciones porque esa era la mejor manera de poner fin a todo el tema.

"El control está en manos de la FIA", declaró a Motorsport.com. "Personalmente, lo que he pedido es anticipar lo antes posible la publicación de las investigaciones realizadas por el personal de la federación internacional, pero lo digo solo porque, de esa forma, no se da pie a especulaciones y comentarios que no son buenos para nadie".

Sin embargo, en lugar de precipitarse y arriesgarse a cometer errores, el organismo rector parece estar incrementando sus esfuerzos para asegurarse de que su control sobre la normativa ha sido lo más exhaustivo posible, incluso si eso significa tomarse más tiempo para comprobar las declaraciones de cada escudería.

La FIA emitió un comunicado en el que afirmaban que la comprobación de las presentaciones de los costes de 2022 continúa y que se llevará a cabo de la forma que el órgano de gobierno considere más adecuada, incluso si eso se traduce en que se necesiten más semanas.

"El trabajo de campo de los comisarios sigue en curso, y está previsto que concluya en las próximas semanas, después de lo cual habrá un periodo necesario para la finalización de la revisión", expresaron.

"No existe, ni ha existido nunca, un plazo específico para la certificación, y cualquier sugerencia de retrasos en ese proceso o de posibles incumplimientos carece de todo fundamento".

"La Administración del Límite de Costes comunicará formalmente sus conclusiones de acuerdo con el procedimiento establecido en el Reglamento Financiero", continuaron. "El calendario no se ha fijado intencionadamente para no perjudicar la solidez y la eficacia de la revisión".

Como parte de la investigación en curso, al parecer, la semana pasada se pidió a varios conjuntos que respondieran a nuevas preguntas sobre su gasto en el límite de costes, y el director de Mercedes, Toto Wolff, no consideró alarmante que la FIA volviera a pedir más declaraciones, sino que era alentador porque demostraba la seriedad con la que están llevando a cabo su labor.

"Creo que han vuelto con muchas preguntas a muchos equipos, y eso demuestra lo sólido que es el proceso", explicó el austriaco. "Es bueno, unos comisarios fuertes son beneficiosos para la Fórmula 1 porque tenemos que impedir cualquier tipo de infracción no intencionada o intencionada del límite presupuestario, es como el reglamento técnico o el deportivo".

Cuando se le preguntó sobre si había alguna preocupación en Brackley sobre incumplir las exigencias, dijo: "Nuestra investigación terminó hace un par de meses, y desde entonces, no tenemos indicios de que hayamos incumplido nada, por lo que sabemos".

En sus comentarios sobre el límite de costes, Domenicali añadió que la FIA debería favorecer la elección de las penalizaciones deportivas, en lugar de financieras, para cualquier escudería que no siguiera con las reglas: "Me gustaría que la sanción fuera deportiva en caso de infracción, es algo que pedimos muy claramente".

"Hay tres reglamentos que respetar: el deportivo, el técnico y el financiero. Cualquier infracción debe ser castigada con medidas deportivas, no se puede ir por otro lado", sentenció el máximo responsable de la Fórmula 1.

