Las 8 dudas a resolver en la Fórmula 1 2023

Acaba de empezar el año 2023, pero la Fórmula 1 ya lleva tiempo trabajando en la próxima temporada. La estabilidad del reglamento técnico no debe llevar a engaño: hay mucho en juego, así como muchas preguntas a las que este curso deberá dar respuesta. Hemos seleccionado ocho de ellas, centradas en los temas más populares entre los aficionados y también entre los expertos.

¿Qué tipo de temporada será la 2023 de F1 para Ferrari?

Terminado el revuelo en torno al cambio de jefe de equipo, la mirada se volverá a centrar en la pista. La temporada 2022 devolvió a la Scuderia a las victorias, confirmando muchos aspectos positivos y algunas carencias que condicionaron el año.

En Maranello tienen desde hace tiempo una lista de tareas para este año, que incluye principalmente cuatro puntos: la fiabilidad de la unidad de potencia, un programa de desarrollo que permita al monoplaza no perder competitividad a lo largo del mundial, una gestión más eficaz de las estrategias de carrera y también un clima más sereno en el pitlane, después de que surgieran algunas fricciones en la segunda mitad de 2022.

Las bases para hacerlo bien están todas ahí, los (pocos) rumores que salen desde Italia confirman cifras importantes surgidas de las simulaciones realizadas con el proyecto 675, el monoplaza 2023. Como es tradición en Ferrari harán todo lo posible por contener el optimismo, sobre todo de cara al exterior, pero el objetivo es hacerlo mejor que en 2022, lo que significa estar en lo más alto durante todo el año.

¿A qué puede aspirar Alonso en la F1 2023 con Aston Martin?

Nuevo capítulo para Alonso en este curso 2023. Tras su debut en Minardi, tres etapas en Renault, dos en McLaren y la aventura en Ferrari, Fernando Alonso a sus 41 años está listo para volver a empezar. Queda la duda de cuáles son sus objetivos, pero Fernando fue claro: "Con los equipos punteros a pleno rendimiento, el proyecto Aston Martin en perspectiva es el que más confianza me da".

De hecho, en los dos últimos años el equipo ha lanzado una importante campaña de inversión, tanto técnica como de refuerzo de personal, contratando a profesionales de sobrada capacidad y gran experiencia.

Sin embargo, la Fórmula 1 se compone de engranajes engrasados que deben funcionar en perfecta armonía, y ese será el último paso crucial para Aston Martin: poner todo junto de la mejor manera posible. Sobre el papel, tienen todo para aspirar a volver al podio, y Alonso lo está deseando. Pero hay que recordar que el plan de Aston es a medio plazo y que, en la F1, pasar de ser séptimo en el mundial de constructores a luchar por ganar es casi una misión imposible.

¿Volverá Mercedes a ganar en la F1 2023?

"No creo que fallen dos veces seguidas", comentó un ingeniero de un equipo rival en el último fin de semana de 2022, en el GP de Abu Dhabi. Eso es lo que piensa gran parte del paddock, pero necesitamos confirmación sobre el asfalto. ¿Veremos un monoplaza drásticamente distinto al W13? Los rumores dicen que no, que el coche de Mercedes en 2023 cambiará pero sin seguir las líneas mostradas por Ferrari y Red Bull en 2022. En Brackley saben que cuentan con un equipo de categoría mundial, dos pilotos que quizás sean la pareja más completa de la parrilla y una unidad de potencia fiable. El mosaico debe completarse con un monoplaza a la altura, lo que significa principalmente un coche sin el drag que condicionó las prestaciones del W13. Hay muchos dispuestos a apostar que Mercedes estará en la batalla.

Oscar Piastri, McLaren

¿Podrá Piastri aguantar en el duelo entre compañeros ante Norris en la F1 2023?

El piloto de Melbourne, de 21 años, ha echado por tierra la teoría de que entrar en la Fórmula 1 como tercer piloto no aporta nada. En julio, Alpine, Williams y McLaren quisieron fichar a Piastri, y finalmente hubo una batalla legal que se acabó llevando McLaren. Un interés sin precedentes para un piloto que aún no ha disputado su primer gran premio de Fórmula 1.

Sin embargo, la atención que ha recibido no es casualidad, ya que Oscar Piastri completó una racha perfecta en las categorías de acceso a la cima, ganando el campeonato europeo de Fórmula Renault en 2019, la Fórmula 3 en 2020 y la Fórmula 2 en 2021.

La expectación por su debut en la Fórmula 1 es considerable, y su enfrentamiento con su compañero de equipo Lando Norris también será objeto de gran interés. Entre los insiders hay quien está convencido de que tras los tres primeros fines de semana Piastri ya podrá incordiar a Norris, y para Lando el escenario interno del equipo podría cambiar tras dos temporadas 'cómodas' en las que Daniel Ricciardo no ha supuesto ningún problema.

¿Será capaz la pareja Ocon/Gasly de trabajar en paz en Alpine en la F1 2023?

Hay una historia tormentosa entre ambos, es cierto, pero no sólo eso. Durante muchos años Esteban Ocon y Pierre Gasly fueron inseparables: el padre de Ocon permitió a su hijo dar sus primeros pasos en la pista comprando un kart usado a la familia Gasly.

A los 7 años, los dos niños ya formaban una pareja estable, entrenaban en la misma pista (a menudo solos) y acudían juntos a los fines de semana de carreras. Luego, cuando las apuestas empezaron a subir, surgió una rivalidad que desembocó en varios enfrentamientos en pista, y la versión de Gasly sugiere que el punto de no retorno fue una maniobra de Ocon en la final del Mundial 2010 en Portugal. Ahí se rompió la relación, incluida la que había entre sus familias.

En 2023 se encontrarán bajo el mismo techo, en Alpine, pero con edades, responsabilidades y salarios muy diferentes a los de su época en el karting. Saben que no pueden permitirse actitudes que no sean bien recibidas en el equipo, y que no hay muchos asientos disponibles en la Fórmula 1 en caso de que disgusten a la cúpula de su escudería. ¿Será suficiente motivación? Alpine está convencido de ello.

¿Será Las Vegas un punto de inflexión?

Será el acontecimiento del año, la gran apuesta de Liberty Media. Desde un punto de vista puramente financiero, la apuesta parece haber dado ya sus frutos, las entradas para Las Vegas están agotadas desde hace tiempo (¡se agotaron en 21 minutos!) y los precios a los que se han puesto a la venta los distintos paquetes también baten récords en términos de coste.

El precio de un asiento de pie es de 500 dólares (468 euros), de 2.000 dólares (como mínimo, más de 1.800 euros) el de un asiento de tribuna, mientras que el precio de las entradas VIP de los hospitalities comienza en 8.000 dólares. Para algunos ricos también existirá la posibilidad de adquirir un paquete de un millón de dólares (puesto a la venta por el hotel Wynn) que incluye una suite de 500 m2, una estancia exclusiva en el paddock club del circuito, una vuelta a la pista junto a uno de los mejores pilotos de Fórmula 1 y otras experiencias cinco estrellas.

Sin embargo, la prueba que tendrá que superar en la pista el Gran Premio de Las Vegas es otra cosa, y dada la atención mediática que tendrá el evento, no se permiten errores. La Fórmula 1 se prepara para el gran espectáculo, pero el espectáculo en sí, para triunfar, no tendrá que distorsionar lo que es la propia Fórmula 1. Si no hay problemas en ese frente, Las Vegas mostrará el camino a otros eventos futuros, pero tendrá que cuidarse de las críticas y los pasos en falso.

¿La sombra de Ricciardo estará sobre Pérez en la F1 2023?

Hasta ahora, sólo son suposiciones de quienes ven Red Bull desde fuera. El regreso del hijo pródigo Ricciardo a Milton Keynes no puede dejar de disparar hipótesis y posibles escenarios. Daniel no es un 'piloto reserva' cualquiera, estamos hablando de un piloto que se convirtió en uno de los mejores con Red Bull, escribiendo páginas importantes en la historia del equipo.

A finales de 2018 Ricciardo dejó el equipo para no ser 'segundo' de Verstappen, y cuatro años después vuelve a estar ahí como 'tercero', confirmando que algo en la estrategia de Ricciardo no salió bien. Red Bull, sin embargo, es el mismo que dejó hace cuatro años, un equipo que siempre le ha querido.

Ese es un hecho bien conocido, y Sergio Pérez también lo sabe, ya que entra en una temporada en la que tendrá que operar entre dos frentes. Por un lado está el siempre complicado enfrentamiento con Max Verstappen, y por otro un potencial sustituto incómodo, una posición que es de todo menos tranquilizadora para Checo.

Pérez, sin embargo, sabe lo que tendrá que hacer para no meterse en problemas, pero no todo es pesimismo: si es necesario, debe estar listo para ayudar a Max, así como aprovechar las oportunidades para conseguir éxitos que permitan al equipo aspirar al campeonato de constructores. Si no lo hace, el riesgo que corra tendrá nombre y apellidos.

Mohammed ben Sulayem, Presidente de la FIA

¿Seguirá siendo el límite presupuestario un quebradero de cabeza para la FIA en la F1 2023?

En este caso, al menos como deseo, todo el mundo está de acuerdo: esperemos que no. El caso Red Bull, que acaparó los titulares a principios de otoño de 2022, no sólo ha perjudicado al equipo de las bebidas energéticas. El sonado asunto del límite presupuestario ha ensombrecido la legalidad del espectáculo que se vio en pista, y desde luego no ha sido la multa impuesta a Red Bull lo que ha despejado el panorama.

Hay mucho en juego, y hasta el presidente de la Federación Internacional, Mohammed Ben Sulayem, lo sabe bien. Evidentemente, corresponde a cada equipo decidir si gasta o no más de lo necesario, pero la FIA sabe que está llamada a desempeñar una tarea fundamental: garantizar la credibilidad de lo que se ve en los circuitos.

En el primer año de entrada en vigor, muchos reglamentos han confirmado su criticidad, ya sea técnica o deportiva, y el financiero no es una excepción. Lo importante es haber aprendido la lección y transmitir un mensaje: saltarse las normas no debe ser lo habitual.