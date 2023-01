Campeones de coches y motos que probaron suerte en la F1 (Parte 2)

Cargar el reproductor de audio

Cuando Colin McRae probó en Fórmula 1

En el verano de 1996, por iniciativa de British American Tobacco, el gigante tabaquero propietario de varias marcas y patrocinador de Jordan en la Fórmula 1 o Subaru en el WRC, Martin Brundle y Colin McRae intercambiaron sus coches en el circuito de Silverstone. El entonces vigente Campeón del Mundo de Rallies pudo probar lo que era conducir un monoplaza durante una tarde.

Y a pesar de un trompo, el escocés impresionó en el garaje amarillo. "Fue rápido de inmediato", dijo el fundador del equipo, Eddie Jordan. "Se dedicó a los rallies por su carrera, pero si se hubiera dedicado al automovilismo estoy seguro de que habría sido campeón del mundo, igual que lo fue de rallies".

Colin McRae, Jordania

Cuando Jorge Lorenzo probó en Fórmula 1

La marca de bebidas energéticas Monster Energy patrocinaba a Mercedes en F1 y a Yamaha en MotoGP, y Jorge Lorenzo aprovechó la oportunidad para cumplir uno de sus mayores sueños. En octubre de 2016, el cinco veces campeón del mundo tuvo el honor de subirse al Mercedes W05 con el que ganó los dos campeonatos de la temporada 2014 de F1.

"Estoy muy satisfecho con el tiempo que he hecho en mi última tanda", subrayó el piloto español que tenía el circuito de Silverstone para él solo. "Por lo que dijeron los ingenieros, mis tiempos fueron realmente competitivos. El coche es extremadamente suave, esperaba que fuera más difícil, pero al final todo ha ido muy bien: el volante, el motor, todo."

Jorge Lorenzo, Mercedes AMG F1 W05

"La conducción fue bastante fácil. El coche es realmente rápido en las curvas y su agarre es surrealista. En la primera vuelta sientes la potencia, pero una vez que te acostumbras, es similar a una MotoGP. Sin embargo, en las curvas estás en otro mundo, unos 40 km/h más rápido en mitad de la curva. También me sorprendió lo tarde que se podía frenar y es una locura el agarre que tiene el coche cuando aceleras a fondo en las curvas".

Cuando Scott Dixon probó en Fórmula 1

Posiblemente uno de los mejores pilotos de la IndyCar de la era moderna, Scott Dixon podría haber disfrutado de un éxito quizás mucho más modesto al otro lado del Atlántico si se hubiera unido a Williams en 2005. Al día siguiente de su primer título del IRL en 2003, el equipo de Grove contactó con el neozelandés y tuvo la oportunidad de participar en dos pruebas para evaluar sus habilidades, primero en Paul Ricard y luego en Barcelona.

Las cosas fueron bien para Dixon, que se quedó a sólo tres décimas del mejor tiempo de Ralf Schumacher, pero luego se torcieron al llegar a Catalunya. El mal tiempo, los problemas de la caja de cambios y un eje de transmisión defectuoso le privaron de la oportunidad de impresionar.

Así que, aunque no hizo el ridículo al marcar el noveno mejor tiempo el segundo día de pruebas, a 1,2 segundos del mejor registro de Takuma Sato, los responsables de Williams no quedaron lo suficientemente impresionados con el rendimiento de Dixon como para ofrecerle inmediatamente un contrato para el año siguiente.

"Es una decisión difícil de tomar", explicó Sam Michael, ingeniero jefe de Williams en aquel momento.

"Realmente hay que preguntarse si un piloto tiene el talento suficiente para superar la experiencia de otro, porque alguien que nunca ha pilotado en circuitos de F1 tiene que aprenderlos desde cero. Eso formará parte de nuestro análisis posterior a la prueba. Yo diría que todo es posible, pero de momento la decisión no está tomada. Podría pasar mucho tiempo antes de que decidamos", declaró.

En última instancia, la falta de experiencia de Dixon en Europa jugó en su contra. Williams renovó su alineación de pilotos para 2005, pero incorporó a Mark Webber y Nick Heidfeld, que para entonces sumaban un total de 134 Grandes Premios de F1.

Cuando Rick Mears probó en Fórmula 1

Aunque las 500 Millas de Indianápolis se han celebrado 106 veces, sólo un puñado de pilotos han conseguido ganar varias veces una de las pruebas automovilísticas más famosas del mundo. De esos múltiples ganadores, cuatro de ellos han llegado a ganar un récord cuatro veces : A.J. Foyt, Al Unser, Helio Castroneves y Rick Mears.

Este último estuvo a punto de pilotar un Fórmula 1 la noche después de su primera victoria en el Brickyard. Mears, que ganó la temporada inaugural de la CART en plena ruptura con la USAC, fue contactado rápidamente por Bernie Ecclestone. El jefe de Brabham acababa de perder a Niki Lauda, y los sustitutos, Ricardo Zunino y Héctor Rebaque, sufrían en comparación con Nelson Piquet.

Quizás Ecclestone vio en Mears, una superestrella en ciernes en Estados Unidos, una oportunidad para llamar la atención sobre la F1 al otro lado del Atlántico, y le subió al BT49 para dos sesiones de test privados en 1980.

"Las características de la F1 eran completamente diferentes, esos coches son más ligeros y reaccionan más rápido", explica en su biografía Rick Mears. "Con un coche de F1 hay que luchar más. La primera vez que conduje el Brabham me quedé a varios segundos del mejor tiempo y eso es porque lo conducía como un IndyCar, suavemente, sin tocar los pianos. Utilizaba toda la anchura de la pista, pero sin excederme".

"Pensé: '¿Qué pasa?' Así que me enfadé y empecé a conducir como un loco. Empecé a deslizar el coche, y lo hice subir a los pianos. Sólo entonces establecí tiempos competitivos. Descubrí que hay que cambiar la forma de pensar al volante de un F1. Es el tipo de coche en el que aprietas el acelerador y pasas por encima de los pianos en cada vuelta. En este tipo de coche, no puedes controlarte, se trata de ir fuerte todo el tiempo".

En la primera sesión, en Paul Ricard, Mears se quedó a medio segundo del mejor tiempo de Piquet. Pero en la segunda sesión, en el circuito californiano de Riverside, fue el carioca quien salió derrotado. Ecclestone ya había visto suficiente y empezaron las discusiones más serias.

"Bernie y yo acordamos un contrato", añadió Mears. "Tuve que tomar la decisión de irme o no [de Estados Unidos]. Las carreras de coches eran un hobby cuando empecé, porque me encantan y es lo que me hace feliz. Decidí que iba a hacer lo que me hiciera feliz, no lo que me hiciera ganar más dinero. Cobraba bien en la F1, sí, pero todo eran circuitos permanentes, y a mí me gustaban los óvalos. Veía que la CART se hacía más fuerte y me gustaba la variedad, con óvalos cortos, óvalos largos, circuitos urbanos y circuitos permanentes. Sentí que tenía que ser un piloto más completo para ganar el campeonato CART", apostilló.

Mientras que Piquet ganó dos Campeonatos del Mundo con Brabham, en 1981 y 1983, Mears añadió a su palmarés dos títulos de la CART y tres victorias en Indianápolis. "No me arrepiento en absoluto. Creo que tomé la decisión correcta", afirmó.

Cuando Carlos Sainz padre probó en Fórmula 1

Antes de que Renault fichara a Carlos Sainz para concluir la temporada 2017 y disputar toda la campaña 2018, se vio a otro Carlos Sainz al volante de un Renault de F1. El padre del piloto de Ferrari sí había hecho una salida a finales de 2006 en el Renault R25 que llevó a Fernando Alonso a su primer mundial el año anterior.

Durante la última prueba de las World Series by Renault, en el circuito de Barcelona, el bicampeón del mundo de rallies, que entonces tenía 44 años, completó algunas vueltas de demostración.

Los numerosos éxitos le han permitido probar muchos coches, pero la F1 parece que le dejó una huella imborrable.

"Está claro que hay que ser un atleta para poder correr en F1, pero estoy contento de haber vivido esta oportunidad única", dijo. "La aceleración, la frenada, el agarre, todo es increíble en este coche".

"Había hecho pruebas en Túnez para el Dakar, así que pasar del desierto a un coche de F1 fue un gran cambio. [Estos coches] son completamente diferentes, están a años luz. Fue una experiencia única, casi imposible de describir, y algo que nunca había sentido antes. He pilotado un avión del ejército, una moto de 500 cc... pero esto es otra cosa", afirmó.

Cuando Al Unser Junior probó en Fórmula 1

El hijo de Big Al y sobrino de Bobby consiguió repetir las hazañas de sus mayores ganando en Indianápolis, así como también el campeonato de la CART, y pudo verse en la Fórmula 1 al mismo tiempo que Michael Andretti cruzaba el Atlántico.

Gracias a su buena relación con Frank Williams, Al Unser Jr. pudo participar en una semana de test en Estoril con el FW14 a finales de la temporada 1991. Sin embargo, su llegada no fue especialmente valorada por Patrick Head, el director del equipo. Y las relaciones entre los dos hombres se enfriaron aún más con el paso de los días.

"Patrick no me quería allí para nada", dijo Unser más tarde a Motorsport.com en una entrevista. "Frank había tomado la decisión de invitarme, pero desde el primer día, nada más bajar del avión, en [el aeropuerto de Heathrow], Patrick me puso claramente en mi sitio", declaró.

"La dedicación de los pilotos de F1 era mayor que en IndyCar en aquella época. Trabajaban 24 horas al día, 7 días a la semana. Se quedaban hasta tarde con los ingenieros y llegaban por la mañana unas horas antes, mientras que yo llegaba una hora antes de que todo comenzara para saber cuál era el plan del día".

El titular Riccardo Patrese y el piloto de pruebas Damon Hill también fueron convocados por Williams para Portugal. Ambos pilotos llevaron con una versión mejorada del FW14 con suspensión activa, lo que explica su ventaja sobre Unser en la tabla de tiempos. Sin embargo, Patrese también se subió al coche del estadounidense y fue superado por tres décimas de segundo. "Sinceramente, estaba a su nivel. No era ni mejor ni peor que ellos. Todos sacábamos lo mejor del coche que conducíamos", dijo.

Fue una prueba única para Unser, que amplió su contrato con la CART y siguió cosechando éxitos allí.

Cuando Andy Priaulx probó en Fórmula 1

Como recompensa por ganar la temporada 2004 del ETCC con un BMW 320i, el fabricante bávaro ofreció a Andy Priaulx un día de conducción en el Williams FW26 en Valencia en enero de 2005. Este regalo tenía una (gran) parte de seriedad, ya que formaba parte de una sesión oficial de preparación de la temporada 2005.

A temperaturas bajo cero, el británico probó los nuevos neumáticos Michelin durante más de 50 vueltas.

Andy Priaulx, Williams BMW FW26

Priaulx estaba, por supuesto, agradecido por la oportunidad, ya que había tenido que interrumpir su carrera en monoplazas por falta de dinero unos años antes, pero estaba deseando hacer el trabajo.

"Apenas tocaba el acelerador y el tren trasero patinaba", explicó. "Pensé que el control de tracción lo arreglaría, pero realmente tuve que tener cuidado. Sé que me lo tomo a pecho, cosa que a algunos les desconcierta, pero quiero centrarme y dar a los ingenieros una mejor respuesta técnica. No quieren a un tipo en el coche diciendo : 'Es increíble, guau, fantástico'. Quieren escuchar un análisis real del comportamiento del coche. Intento darles lo que quieren, pero tengo que mejorar en las frenadas y en las secciones rápidas".

A lo largo del año se realizaron más pruebas de F1 en Vallellunga (Italia) y Barcelona. Y tras la adquisición de Sauber por parte de BMW en 2006, Priaulx tuvo una última oportunidad de probar un F1, en Brands Hatch en 2008.

Cuando Geoff Duke y Giacomo Agostini probaron en Fórmula 1

Los campeones de motociclismo suelen probar la F1, el equivalente sobre cuatro ruedas de su categoría reina. Ya hemos mencionado a Rossi, Márquez, Biaggi, Doohan y Lorenzo, todos los cuales participaron en sesiones más o menos oficiales, pero también estuvieron Barry Sheene, Franco Uncini y Marco Lucchinelli entre los años 70 y 80.

Otros, como John Surtees, Mike Hailwood y Johnny Cecotto, dieron el paso y se unieron a la competición. Sus éxitos variaron: Surtees ganó el título de F1 en 1964, Hailwood dos podios y Cecotto un solo punto. Pero lo que poca gente sabe es que Geoff Duke, seis veces campeón del mundo, y Giacomo Agostini, 15 veces ganador, también se lanzaron a la piscina, aunque en rondas ajenas al campeonato.

Geoff Duke también compitió con varios coches deportivos en los años 50.

Al final de sus carreras sobre dos ruedas, Duke y Agostini se pasaron a los monoplazas. El británico iba a participar en el Gran Premio de Alemania de F1 de 1961 en un Cooper T45 inscrito por el equipo privado Fred Truck Cars. El coche no estuvo listo a tiempo, y la única aparición del piloto británico en la categoría reina fue dos semanas después, fuera del campeonato, en Suecia. Duke, último en la clasificación, sufrió un accidente al principio de la carrera lo suficientemente grave como para poner fin a su carrera deportiva.

Para Agostini hubo dos salidas en la categoría reina, ambas en 1979. Primero en la Carrera de Campeones de Brands Hatch y después en el Gran Premio Dino Ferrari de Imola. Al volante de un Williams FW08 de un año de antigüedad, el italiano no brilló, terminando penúltimo en Gran Bretaña y penúltimo en casa. Durante el mismo periodo, Agostini también compitió en el campeonato británico de F1, el Aurora AFX, donde consiguió siete podios entre 1979 y 1980.

Cabe señalar que 40 años antes de Rossi, Ferrari ofreció a Agostini un puesto en su Scuderia después de que impresionara al Commendatore Enzo Ferrari probando el deportivo Dino 206 S. Una oferta que el campeón finalmente declinó.

