¿Dónde y cuándo empieza la F1? ¿Y MotoGP? ¿Y el resto?

La Fórmula 1 y MotoGP ya están o ya han terminado los test de pretemporada, pero siguen sin carreras, como muchos otros campeonatos. Sin embargo, cada vez queda menos para poder disfrutar de los grandes premios en todo el mundo. Aquí podrás tener una imagen completa de cuándo empieza cada categoría.

De hecho el Rally Dakar 2026 ya acabó, la Fórmula E ya ha celebrado cuatro rondas, y el Campeonato del Mundo de Rallies, tres. Apunta bien.

*Los campeonatos los vamos colocando en orden cronológico según la fecha de inicio. Al final del artículo, los que ya empezaron

¿Cuándo y dónde empieza la temporada 2026 del WSBK?

Primera carrera: Phillip Island (Australia): 21-22 de febrero de 2026

El circuito Phillip Island volverá a ser la sede de la primera carrera del World Superbikes en 2026, a finales de febrero. Allí no estará Toprak Razgatliogu, que se proclamó nuevamente campeón en 2025 pero se pasa a MotoGP.

El calendario del WSBK tendrá también 12 rondas en 2026, con el final en Jerez. Y además, nuevos horarios.

¿Cuándo y dónde empieza la temporada 2026 de MotoGP?

Próxima carrera: Gran Premio de Tailandia: 28 de febrero y 1 de marzo de 2026

Este año MotoGP empieza antes de lo habitual, de hecho en el fin de semana en el que acaba febrero (el día 28 se disputará la primera carrera sprint de la temporada) y empieza marzo (la primera carrera larga sería el día 1). La temporada 2026 de MotoGP empieza con el GP de Tailiandia del 28 y 1 de marzo, en Buriram, que además seguirá en el calendario hasta mínimo 2031 tras renovar.

Marc Márquez volverá a partir como el favorito después de su aplastante 2025, donde sin embargo acabó lesionado. El #93 confía en volver al 100%, como el campeón anterior, Jorge Martín, después de un año casi sin poder aparecer en 2025.

¿Cuándo y dónde empieza la temporada 2026 de Moto 2 y Moto3?

Próxima carrera: Buriram: 28 de febrero y 1 de marzo de 2026

Como categorías soporte de MotoGP, la temporada 2026 de Moto2 y Moto3 arrancarán el último sábado de febrero y el primer domingo de febrero, en Buriram, en paralelo al GP de Tailiandia de MotoGP.

¿Cuándo y dónde empieza la temporada 2026 de la IndyCar?

Próxima carrera: Gran Premio de San Petersburgo: 1 de marzo de 2026

La temporada 2026 de la IndyCar empezará el primer fin de semana de marzo, como el de MotoGP. En Florida, concretamente en San Petersburgo, se dará el pistoletazo de salida a una nueva temporada por quinto año consecutivo.

Allí, Alex Palou volverá a empezar otra defensa de corona que todos sus rivales tratarán de impedir. De hecho, empezó el pasado año, en 2025, ganando el Gran Premio de San Petersburgo.

Alex Palou, Chip Ganassi Racing Foto de: Penske Entertainment

¿Cuándo y dónde empieza la temporada 2026 de la Fórmula 1?

Próxima (y primera) carrera: Gran Premio de Australia: 06-08 de marzo de 2026

La Fórmula 1 arrancará su temporada en la que ha sido su sede habitual (más que Bahrein) en las últimas décadas, el Circuito de Albert Park en Melbourne, con el GP de Australia dando el pistoletazo de salida del 6 al 8 de marzo al curso 2026, donde se estrena reglamento técnico y de motores.

Ahí veremos los primeros frutos de la gran revolución reglamentaria después de lo que hemos visto en los test de Barcelona y los de Bahrein, la nueva era de la categoría reina.

Todo lo que debes saber: Fórmula 1 Fórmula 1 2026: estas son las nuevas reglas y todos los cambios de este año

¿Cuándo y dónde empieza la temporada 2026 de F2?

Próxima carrera: Albert Park, Australia: 06-08 de marzo de 2026

La Fórmula 2, categoría de apoyo de la F1, también empezará el mismo fin de semana que el Gran Circo, del 6 al 8 de marzo en el circuito Albert Park de Melbourne, en paralelo al GP de Australia.

¿Cuándo y dónde empieza la temporada 2026 de F3?

Próxima carrera: Albert Park, Australia: 06-08 de marzo de 2026

La Fórmula 3 también coincide siempre con la F1 (pero tampoco corre todos los fines de semana en los que compite la F1). Aun así, también coincidirá el inicio de la F3 2026 con la de la F1 y la F2, en Australia, en el Albert Park del 6 al 8 de marzo.

¿Cuándo y dónde empieza la temporada 2026 de la F1 Academy?

Próxima carrera: Shanghai: 14 y 15 de marzo de 2026

El cuarto año de la F1 Academy, la categoría 100% femenina, arrancará a mediados de marzo en el Circuito Internacional de Shanghai, en paralelo al GP de China de F1, que será la segunda ronda del Gran Circo. Como la F2 y la F3, la F1 Academy compite siempre junto a la F1... pero no siempre que lo hace la F1.

En su calendario 2026, la F1 Academy estrena Silverstone y Miami.

¿Cuándo y dónde empieza la temporada 2026 del WEC?

Próxima carrera: 1812km de Qatar: 26-28 de marzo de 2026

La temporada 2026 del Campeonato del Mundo de Resistencia empezará en el último fin de semana de marzo, en el Circuito de Losail, donde se celebran los 1812 km de Qatar, con un límite máximo de horas. Se antoja un año muy emocionante en el WEC en 2026, con los rivales tratando de destronar a Ferrari... aunque con la dura pérdida de Porsche.

Y así será el curso: Le Mans El WEC anuncia su calendario para 2026; Le Mans coincidirá con la F1 en España

¿Cuándo y dónde empieza la temporada 2026 de Harley-Davidson?

Próxima carrera: Austin, 27-29 de marzo de 2026

La primera temproada del campeonato de Harley-Davidson Bagger World Cup (constará de seis rondas y empezará del 27 al 29 de marzo en el Circuito de las Americas de Austin, antes de una pausa de dos meses hasta finales de mayo en Mugello (mira aquí el calendario completo y todos los detalles).

Esas motos están basadas en la Grand American Touring de Harley-Davidson, transformadas para ganar velocidad, agilidad y dar mas expectáculo, y competirá siempre coincidiendo con MotoGP.

¿Cuándo y dónde empieza la temporada 2026 de la Super Formula?

Próxima carrera: Suzuka: 3-5 de abril de 2026

La Super Fórmula volverá a arrancar en 2026 en Suzuka, sede habitual del inicio de curso, que vivirá las Rondas 1 y 2 del 3 al 5 de abril. El calendario tiene un total de ocho fines de semana, con 12 carreras (rondas) en total.

¿Cuándo y dónde empieza la temporada 2026 de la F4 Española?

Próxima carrera: Ricardo Tormo, 10-12 de abril de 2026

El Circuito Ricardo Tormo de Cheste dará el pistoletazo de salida a la temporada 2026 de la F4 Española, que tendrá siete rondas y acabará el 6 y 8 de noviembre en Barcelona.

¿Cuándo y dónde empieza la temporada 2026 del GT World Challenge Europa?

Próxima carrera: Circuit Paul Ricard: 11-12 de abril de 2026

El Circuit Paul Ricard abrirá por tercera vez consecutiva la temporada 2026 del GT World Challenge Europe, con su carrera de tres horas como Ronda 1 de un calendario con 10 rondas hasta la del 18 de octubre en Portimao. Esa pista francesa de Paul Ricard acogerá, antes, el prólogo, los test de 8 y 9 de abril.

¿Cuándo y dónde empieza la temporada 2026 de la Le Mans Series europeas?

Próxima carrera: 4 Horas de Barcelona: 12 de abril de 2026

Las European Le Mans Series tendrán en el Circuit de Barcelona-Catalunya los test de 2026 el 7 de abril antes de disputar la primera carrera del año en ese mismo circuito de Montmeló.

¿Cuándo y dónde empieza la temporada 2026 del DTM?

Próxima carrera: Red Bull Ring: 24-26 de abril de 2026

El curso 2026 del DTM, el campeonato alemán de turismos, arrancará en el Red Bull Ring de Austria el fin de semana del 24 al 26 de abril.

El DTM visitará ocho circuitos en 2026, dos de ellos fuera de Alemania: el primero en Red Bull Ring y el segundo en Zandvoort, Países Bajos.

¿Cuándo y dónde empieza la temporada 2026 del Campeonato del Mundo de Rallycross?

Próxima carrera: Letonia, 9 y 10 de mayo de 2026

La temporada 2026 del mundial de Rallycross arrancará en Biķernieki, en el RX de Letonia, el segundo fin de semana de mayo de 2026.

¿Cuándo y dónde empezó la temporada 2026 de la Fórmula E?

Arrancó realmente en 2025, el primer fin de semana, con el ePrix de Sao Paulo, y luego el fin de semana del 10 y 11 de enero celebró el ePrix de Ciudad de México. El 31 de enero fue el ePrix de Miami y el 13 y 14 de febrero, el ePrix de Yeda.

¿Cuándo y dónde empieza la temporada 2026 de la IMSA?

Cuál fue la carrera: 24 Horas de Daytona: 24-25 de enero de 2026

Las emblemáticas 24 Horas de Daytona siguieron siendo la primera carrera de la temporada de la IMSA el también en 2026, con la carrera en el Daytona Speedway, parte de la 'Triple corona del automovilismo', que se disputó el sábado 24 y domingo 25 de enero. Antes, eso sí, desde el viernes 16 hasta el domingo 18, se disputaron seis sesiones de test, en el tradicional The Roar Before the 24.

¿Cuándo y dónde empezó la temporada 2026 del WRC?

Cuál fue la primera ronda: Rally de Montecarlo del 18 al 21 de enero

Próxima ronda: Rally de Kenya: 15 de marzo de 2026

Después de coronarse en 2025 Sébastien Ogier incluso con un programa parcial, la leyenda francesa aspira a desempatar con Sébastien Loeb, con el que empata a nueve mundiales. Y tras anunciar Ott Tanak su plan de tomarse en 2026 un año sabático, Hyundai le reemplaza con Dani Sordo, que regresa, con Esapekka Lappiy con Hayden Paddon. Por supuesto, tampoco sigue Kalle Rovanpera, que ya ha empezado su andadura en la Super Formula, antes de pasar en 2027 a la F2 tras cambiar rallies por monoplazas.

La lucha por el campeonato 2026 del WRC empezó en el mítico Rally de Montecarlo.

¿Cuándo y dónde empezó la temporada 2026 de la NASCAR Cup?

Primera carrera: Daytona 500: 15 de febrero de 2026

Como siempre, las 500 Millas de Daytona fueron la primera prueba de la NASCAR Cup, también en 2026, con su primera ronda a mediados de febrero, el día 15. Daytona lleva desde 1982 como sede inaugural de la NASCAR.

