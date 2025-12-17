Todos

El Mundial de Superbikes tendrá nuevos horarios a partir de 2026

El Mundial de Superbikes ha revelado cuál será su nuevo organigrama a partir de la temporada 2026, con las carreras de WSBK cerrando la jornada y la llegada de WorldSPB.

Rubén Carballo Rosa
Publicado:
Toprak Razgatlioglu, BMW Motorrad WorldSBK Team, Nicolo Bulega, Aruba.It Racing - Ducati

Toprak Razgatlioglu, BMW Motorrad WorldSBK Team, Nicolo Bulega, Aruba.It Racing - Ducati

Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images

El Mundial de Superbikes ha anunciado este miércoles, 17 de diciembre, que tendrá un nuevo organigrama en sus 12 fines de semana de carreras de la temporada 2026, que arrancará en Phillip Island del 20 al 22 de febrero.

Tras una reunión de la SBK Comission, en el que están integradas todas las partes interesadas del campeonato, se ha tomado la decisión de que las jornadas de sábado y domingo, cuando se disputan las carreras, vayan de menos a más, al estilo de MotoGP. Así, serán las carreras largas de la categoría reina, la de WorldSBK, la que cierre ambos días, a las 15:30 horas locales.

El orden de carreras, cuyas horas cambiarán, arrancará con la prueba del WorldWCR, el Mundial Femenino de Motociclismo, seguida de la de WorldSPB (la nueva categoría de SportBike que sustituye a la ya extinta Supersport 300), la de WorldSSP (Supersport 600) y de WorldSBK (donde están las Superbikes más potentes). Además, las mañanas estarán reservadas para la Superpole de WSBK, el sábado, y para la Superpole Race, la sprint de la clase reina, el domingo, como viene siendo habitual hasta ahora.

A continuación, puedes ver la base de cómo será cada fin de semana de carreras en horario local, aunque se adaptará en función de cada ronda (no todas las categorías tienen lugar en todos los eventos).

HORARIO SESIÓN
Viernes  
09:00 - 09:25 Libres de WorldWCR
09:40 - 10:05 Libres de WorldSPB
10:20 - 11:05 Libres 1 de WorldSBK
11:20  12:00 Libres de WorldSSP
13:20 - 13:55 Superpole de WorldWCR
14:10 - 14:35 Superpole de WorldSPB
15:00 - 15:45 Libres 2 de WorldSBK
16:00 - 16:40 Superpole de WorldSSP
   
Sábado  
09:00 - 09:10 Warm Up 1 de WorldWCR
09:20 - 09:30 Warm Up 1 de WorldSPB
09:40 - 10:00 Libres 3 de WorldSBK
10:10 - 10:20 Warm Up 1 de WorldSSP
11:15 - 11:30 Superpole de WorldSBK
12:00 Carrera 1 de WorldWCR
13:00 Carrera 1 de WorldSPB
14:00 Carrera 1 de WorldSSP
15:30 Carrera 1 de WorldSBK
   
Domingo  
08:55 - 09:05 Warm Up 2 de WorldWCR
09:15 - 09:25 Warm Up 2 de WorldSBK
09:35 - 09:45 Warm Up 2 de WorldSPB
09:55 - 10:05 Warm Up 2 de WorldSSP
11:10 Carrera Superpole de WorldSBK
12:00 Carrera 2 de WorldWCR
13:00 Carrera 2 de WorldSPB
14:00 Carrera 2 de WorldSSP
15:30 Carrera 2 de WorldSBK

"La SBK Comission ha aprobado un nuevo calendario de eventos [organigrama] estándar para las rondas de WorldSBK a partir de 2026, mejorando la claridad y la intensidad para los aficionados tanto en pista como para aquellos que ven el campeonato en todo el mundo", empezó explicando el campeonato en un comunicado.
 
"A partir de 2026, y en la mayoría de los casos, las jornadas de carreras de sábado y domingo seguirán un orden claro y progresivo: WorldWCR, WorldSPB (la nueva categoría de Sportbike), WorldSSP, y WorldSBK, con WSBK cerrando sistemáticamente la jornada como la carrera principal. Esta estructura subraya la jerarquía deportiva del campeonato, a la vez que ofrece un espectáculo de alta intensidad y alta recompensa a lo largo de todo el programa".

"La tradicional Carrera Superpole de WSBK mantiene su lugar, establecido a última hora de la mañana del domingo, preservando uno de los momentos más reconocibles y llenos de acción del campeonato antes de la Carrera 2. El organigrama actualizado se ha desarrollado con la aportación de las principales partes interesadas, y está diseñado para crear un flujo más intuitivo y atractivo para el fin de semana de carreras".
 
"Al cerrar ambos días de carreras, con la prueba correspondiente de WorldSBK y sus celebraciones del podio en el Paddock Show, el nuevo horario permitirá a los aficionados experimentar el clímax deportivo del día en el corazón del paddock, proporcionando una culminación adecuada a la acción en pista y la experiencia global de WorldSBK", cerraron.

Rubén Carballo Rosa
