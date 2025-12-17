El Mundial de Superbikes tendrá nuevos horarios a partir de 2026

El Mundial de Superbikes ha anunciado este miércoles, 17 de diciembre, que tendrá un nuevo organigrama en sus 12 fines de semana de carreras de la temporada 2026, que arrancará en Phillip Island del 20 al 22 de febrero.

Tras una reunión de la SBK Comission, en el que están integradas todas las partes interesadas del campeonato, se ha tomado la decisión de que las jornadas de sábado y domingo, cuando se disputan las carreras, vayan de menos a más, al estilo de MotoGP. Así, serán las carreras largas de la categoría reina, la de WorldSBK, la que cierre ambos días, a las 15:30 horas locales.

El orden de carreras, cuyas horas cambiarán, arrancará con la prueba del WorldWCR, el Mundial Femenino de Motociclismo, seguida de la de WorldSPB (la nueva categoría de SportBike que sustituye a la ya extinta Supersport 300), la de WorldSSP (Supersport 600) y de WorldSBK (donde están las Superbikes más potentes). Además, las mañanas estarán reservadas para la Superpole de WSBK, el sábado, y para la Superpole Race, la sprint de la clase reina, el domingo, como viene siendo habitual hasta ahora.

A continuación, puedes ver la base de cómo será cada fin de semana de carreras en horario local, aunque se adaptará en función de cada ronda (no todas las categorías tienen lugar en todos los eventos).

HORARIO SESIÓN Viernes 09:00 - 09:25 Libres de WorldWCR 09:40 - 10:05 Libres de WorldSPB 10:20 - 11:05 Libres 1 de WorldSBK 11:20 12:00 Libres de WorldSSP 13:20 - 13:55 Superpole de WorldWCR 14:10 - 14:35 Superpole de WorldSPB 15:00 - 15:45 Libres 2 de WorldSBK 16:00 - 16:40 Superpole de WorldSSP Sábado 09:00 - 09:10 Warm Up 1 de WorldWCR 09:20 - 09:30 Warm Up 1 de WorldSPB 09:40 - 10:00 Libres 3 de WorldSBK 10:10 - 10:20 Warm Up 1 de WorldSSP 11:15 - 11:30 Superpole de WorldSBK 12:00 Carrera 1 de WorldWCR 13:00 Carrera 1 de WorldSPB 14:00 Carrera 1 de WorldSSP 15:30 Carrera 1 de WorldSBK Domingo 08:55 - 09:05 Warm Up 2 de WorldWCR 09:15 - 09:25 Warm Up 2 de WorldSBK 09:35 - 09:45 Warm Up 2 de WorldSPB 09:55 - 10:05 Warm Up 2 de WorldSSP 11:10 Carrera Superpole de WorldSBK 12:00 Carrera 2 de WorldWCR 13:00 Carrera 2 de WorldSPB 14:00 Carrera 2 de WorldSSP 15:30 Carrera 2 de WorldSBK

"La SBK Comission ha aprobado un nuevo calendario de eventos [organigrama] estándar para las rondas de WorldSBK a partir de 2026, mejorando la claridad y la intensidad para los aficionados tanto en pista como para aquellos que ven el campeonato en todo el mundo", empezó explicando el campeonato en un comunicado.



"A partir de 2026, y en la mayoría de los casos, las jornadas de carreras de sábado y domingo seguirán un orden claro y progresivo: WorldWCR, WorldSPB (la nueva categoría de Sportbike), WorldSSP, y WorldSBK, con WSBK cerrando sistemáticamente la jornada como la carrera principal. Esta estructura subraya la jerarquía deportiva del campeonato, a la vez que ofrece un espectáculo de alta intensidad y alta recompensa a lo largo de todo el programa".

"La tradicional Carrera Superpole de WSBK mantiene su lugar, establecido a última hora de la mañana del domingo, preservando uno de los momentos más reconocibles y llenos de acción del campeonato antes de la Carrera 2. El organigrama actualizado se ha desarrollado con la aportación de las principales partes interesadas, y está diseñado para crear un flujo más intuitivo y atractivo para el fin de semana de carreras".



"Al cerrar ambos días de carreras, con la prueba correspondiente de WorldSBK y sus celebraciones del podio en el Paddock Show, el nuevo horario permitirá a los aficionados experimentar el clímax deportivo del día en el corazón del paddock, proporcionando una culminación adecuada a la acción en pista y la experiencia global de WorldSBK", cerraron.