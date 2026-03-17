El calendario 2026 de la F2 y la F3 actualizado: fechas y circuitos

El calendario de 2026 de la Fórmula 2 y la Fórmula 3 ya está en marcha, pero ha sufrido cambios importantes tras la cancelación de varias pruebas. La FIA y la Fórmula 1 confirmaron la suspensión de los Grandes Premios de Bahrein y Arabia Saudí debido a la situación en Oriente Medio, una decisión que también afecta directamente a las categorías soporte.

Esto provoca que tanto la F2 como la F3 en 2026 vean modificados sus calendarios originales, con la eliminación de esas rondas y un largo parón competitivo.

Consulta a continuación las fechas, sedes y circuitos del campeonato 2026 de F2 y F3 como categorías soporte de la Fórmula 1.

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Calendario de Fórmula 2 para la temporada 2026: fechas y carreras

Como la Fórmula 1, la gran novedad del calendario de Fórmula 2 2026 será la llegada de Madring, el nuevo circuito urbano de Madrid, en sustitución de Imola, en una temporada marcada también por los cambios derivados de las cancelaciones en Oriente Medio que obligan a la F2 a pasar de 14 a 12 rondas.

El curso 2026 de Fórmula 2 arrancó junto a la F1 en Australia el 7 y 8 de marzo y concluirá el 5 y 6 de diciembre en Abu Dhabi. Sin embargo, tras la cancelación de las rondas de Bahrein y Arabia Saudí, el campeonato pierde citas y queda muy fragmentado a lo largo del año.

De hecho, tras la prueba inaugural en Melbourne, la Fórmula 2 afronta un parón de casi tres meses hasta la siguiente ronda en Mónaco, a principios de junio, lo que supone uno de los mayores vacíos competitivos de la temporada. Tras Montecarlo llegará la cita de Barcelona, en paralelo al GP de España de Fórmula 1.

Ese bloque central será el más intenso del calendario, con una sucesión de fines de semana que incluye Austria y Gran Bretaña en doblete, seguido de otro tramo consecutivo con Bélgica y Hungría antes del parón veraniego.

Las vacaciones de verano llegarán tras el Hungaroring, y la acción se retomará en septiembre en Monza. Esa ronda dará paso a la segunda cita en España, en Madring (Madrid), que se celebrará apenas una semana después.

Posteriormente, la Fórmula 2 viajará a Bakú a finales de septiembre, antes de afrontar otro largo parón hasta el desenlace final del campeonato. La temporada se cerrará con un doblete en Qatar y Abu Dhabi, que pondrá el broche al calendario 2026.

Calendario de Fórmula 3 para la temporada 2026: fechas y carreras

La Fórmula 3 2026 mantiene un calendario compacto, aunque marcado por cambios importantes. La principal novedad es la entrada de Madrid (Madring) en sustitución de Imola, en una temporada que también se ha visto alterada por la cancelación de la ronda de Bahrein tras la situación en Oriente Medio.

La temporada 2026 de Fórmula 3 arrancó el 7 y 8 de marzo en Australia, pero, tras la cancelación de Bahrein, el campeonato afronta un largo parón de casi tres meses hasta la siguiente cita en Mónaco, a principios de junio y pasa a tener 9 rondas.

A partir de ahí, el calendario de F3 concentra la mayor parte de su actividad en pocas semanas, con un intenso bloque europeo que incluye Barcelona, Austria, Gran Bretaña, Bélgica y Hungría en apenas mes y medio.

Tras el parón veraniego, la temporada se resolverá en las dos últimas citas, en Monza y Madrid, donde Madring cerrará el campeonato y, previsiblemente, decidirá el título.

¿ Por qué han cambiado los calendarios de F2 y F3 2026?

La cancelación de Bahrein y Arabia Saudí no solo afecta a la Fórmula 1. Las categorías soporte, como F2 y F3, también han tenido que eliminar esas pruebas de sus calendarios.

La decisión llega tras el empeoramiento del conflicto en Oriente Medio, que ha generado problemas logísticos y de seguridad. Por ello, la FIA y la F1 optaron por suspender las carreras sin buscar sustitutos.