Horarios de la ronda de Australia de WSBK 2026: arranca el año 1 después de Toprak

¡Comienza una nueva temporada del Mundial de Superbikes! Y este 2026 no será un año cualquiera para el campeonato de las motos derivadas de serie, pues será el primero sin la presencia del vigente campeón, del piloto que más talento había demostrado en los últimos tiempos: Toprak Razgatlioglu. El turco, con tres títulos a sus espaldas, ha puesto rumbo a MotoGP, y ahora les tocará a los demás pelear por su corona. La batalla comienza este fin de semana, del 20 al 22 de febrero, con la tradicional primera Ronda de Australia, en el siempre icónico circuito de Phillip Island. Apunta los horarios (¡hay que madrugar en España) y cómo verlo gratis en televisión.

Horarios de la Ronda de Phillip Island de WSBK 2026 para España

Viernes

Día Evento Hora Viernes 20 de febrero Libres de WorldSSP 00:25 - 01:05 Viernes 20 de febrero Libres 1 de WorldSBK 01:20 - 02:05 Viernes 20 de febrero Superpole de WorldSSP 04:55 - 05:35 Viernes 20 de febrero Libres 2 de WorldSBK 06:00 - 06:45

Sábado

Sábado 21 de febrero Libres 3 de WorldSBK 00:00 - 00:20 Sábado 21 de febrero Warm Up 1 de WorldSSP 00:30 - 00:40 Sábado 21 de febrero Superpole de WorldSBK 03:00 - 03:15 Sábado 21 de febrero Carrera 1 de WorldSSP 04:30 Sábado 21 de febrero Carrera 1 de WorldSBK 06:00

Domingo

Domingo 22 de febrero Warm Up de WorldSBK 00:30 - 00:40 Domingo 22 de febrero Warm Up 2 de WorldSSP 00:50 - 01:00 Domingo 22 de febrero Carrera Superpole de WorldSBK 03:00 Domingo 22 de febrero Carrera 2 de WorldSSP 04:30 Domingo 22 de febrero Carrera 2 de WorldSBK 06:00

Después de que se anunciaran unos nuevos horarios para la temporada 2026 de WorldSBK, la categoría reina de Superbikes cerrará las jornadas este año, como plato fuerte. En Australia, las carreras largas serán para España a las 6 de la mañana, tanto sábado y domingo. A las 3, ambos días respectivamente, tendrán lugar la Superpole (clasificación) y la Superpole Race (carrera corta). Además, la categoría de Supersport 600 actuará de telonera, intercalándose con las sesiones de WSBK.

Este año, el gran favorito apunta a ser Nicolò Bulega. Sin la presencia de Toprak Razgatlioglu, todos los focos apuntan a su gran rival, campeón del mundo de Supersport en 2023 y subcampeón de Superbikes en 2024 y 2025. El italiano parte como uno de los talentos mayores talentos de la parrilla (probador de Ducati en MotoGP, que no cierra la puerta al Mundial de Motociclismo tras sustituir a Marc Márquez a finales del año pasado) y cuenta con, a priori, la moto más potente, la Panigale V4R. Estos días, en el test oficial de pretemporada previo a la primera ronda del curso, que se ha disputado también en Phillip Island, se ha destacado como la principal referencia contra sus rivales, por lo que será el rival a batir en la parrilla.

Eso sí, este año tendrá a su lado a un nuevo compañero de equipo, al que tendremos que estar muy atentos: el español Iker Lecuona. El valenciano ha dejado el proyecto de Honda y ha recalado en Ducati con un objetivo muy claro, plantar cara, lograr victorias y finalmente pelear por el título. El ex de MotoGP fue parte importante en la recuperación de la fábrica japonesa, por lo que se pueden esperar grandes cosas de él.

Así, sustituirá a la que hasta ahora era la gran esperanza española, Álvaro Bautista. El de Talavera de la Reina, bicampeón del mundo, ha dejado el equipo oficial, el Aruba.it, y ha recalado en la principal escudería satélite de los de Borgo Panigale, el Barni Racing Team. El manchego ha sufrido en los últimos lastres por la ley del peso mínimo que le ha obligado a introducir lastre en la moto, y este año tendrá que añadir incluso más: de 7 kilos extra pasará a 8.5 en su Ducati.

En cuanto al resto de la parrilla, queda por nombrar otro español, Xavi Vierge, que también ha dejado Honda para pilotar una Yamaha, la del equipo PATA Maxus. En la escudería oficial de los de Iwata sustituirá a la mayor leyenda de este campeonato, Jonathan Rea, retirado a finales de 2025. Su compañero será Andrea Locatelli. En Honda, estrenarán pareja: Somkiat Chantra, tras su fugaz paso por MotoGP, y Jake Dixon, procedente de Moto2. En BMW, estará otra de las grandes estrellas: Miguel Oliveira, tras salir del Mundial precisamente por la llegada de Razgatlioglu a Pramac. Junto a él estará otro vencedor de carreras, el solvente Danilo Petrucci. Bimota, por su parte, afrontará una nueva campaña con Alex Lowes y Axel Bassani.

Pilotos y equipos del Mundial de Superbikes en la temporada 2026

Cómo ver por TV la ronda de Phillip Island (Australia) de WorldSBK 2026

Un año más, la temporada 2026 del Mundial de Superbikes podrá verse de muchas maneras en televisión, tanto en abierto, gratis, como de pago. La principal cobertura volverá a estar a cargo de DAZN, la plataforma que ofrece todo el fin de semana al completo, con los entrenamientos libres, las Superpoles y todas las carreras, empezando ya este fin de semana en Australia. Aunque el servicio es de pago, ya el Mundial de Superbikes es un contenido gratuito en DAZN. Solo necesitarás estar registrado en la web de la plataforma.

Además, la ronda de Australia también se verá en Eurosport (en los canales lineales Eurosport 1 y Eurosport 2, a falta de confirmación por los JJOO de Invierno) y en la app de pago MAX; en la plataforma del propio campeonato, el SBK Videopass (que también es de pago) y gratis y en abierto en la televisión pública española, RTVE, tanto en el canal temático Teledeporte como en la plataforma RTVE Play.

¿Cuántas vueltas se darán en las carreras de WSBK 2026 en Phillip Island?

Las carreras largas del Mundial de Superbikes, tanto la Race 1 del sábado como la Race 2 del domingo, en Phillip Island se disputarán a 20 vueltas. Cabe destacar que este año, a diferencia de temporadas anteriores, los pilotos no tendrán que realizar paradas obligatorias a mitad de carrera, puesto que se espera que los neumáticos Pirelli resistan al abrasivo asfalto de Australia. Además, la carrera Superpole del sábado será a 10 vueltas, como estipula el reglamento.