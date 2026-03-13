Calendario del WEC para 2026; Le Mans coincidirá con la F1 en España

El calendario del Mundial de Resistencia se mantendrá en ocho carreras para la temporada 2026, con una lista de pruebas sin cambios que no dejará espacio para la vuelta de Silverstone, mientras que las 24 Horas de Le Mans coincidirán con la carrera de Fórmula 1 en Barcelona.

El organigrama para la próxima campaña se anunció este viernes 13 de junio, durante la tradicional rueda de prensa del Automobile Club de l'Quest, que coorganiza el WEC con la FIA. A continuación puedes ver todas las fechas y carreras.

Fecha Carrera Circuito *** APLAZADO 1.812 kilómetros de Qatar Losail 19 de abril 6 Horas de Imola Imola 9 de mayo 6 Horas de Spa Spa-Francorchamps 13-14 de junio 24 Horas de Le Mans Le Mans 12 de julio 6 Horas de Sao Paulo Interlagos 6 de septiembre Lone Star Le Mans Circuito de las Américas de Austin 27 de septiembre 6 Horas de Fuji Fuji 22-24 de octubre 1.812 kilómetros de Qatar Losail 7 de noviembre 8 Horas de Bahréin Sakhir

La temporada 2026 del WEC debía empezar en Qatar, igual que en 2025, pero debido al conflicto en Oriente Medio la FIA anunció el 3 de marzo que la prueba en Losail sería aplazada hasta la segunda mitad de año. Unas semanas más tarde, se anunció que la nueva fecha para la carrera en Qatar sería del 22 l 24 de octubre, justo antes de cerrar el campeonato en Bahrein.

De esta manera, Imola volverá acogerá la primera carrera del WEC 2026 y será la primera de las tres rondas europeas de la temporada, mientras que Spa ocupará su lugar habitual como prueba de preparación para las 24 Horas de Le Mans. La prueba reina del calendario se celebrará los días 13 y 14 de junio, el mismo fin de semana que el Gran Premio de Barcelona-Catalunya de Fórmula 1 en Montmeló.

Le seguirán viajes a Interlagos y Austin, antes de que la temporada se cierre con visitas a Fuji, Qatar y Bahrein para cerrar el campeonato, el 7 de noviembre. "Nos complace presentar nuestro calendario del FIA WEC para 2026, que refleja el éxito de la categoría al basarse en una fórmula y un formato ganadores", dijo el jefe del Mundial, Frederic Lequien.

Salida Foto de: JEP / Motorsport Images

"Los ocho eventos se han consolidado como los favoritos entre los competidores y los aficionados. Cada circuito ofrece sus propias características y desafíos, e invariablemente saca lo mejor de nuestros increíbles pilotos, coches y equipos. Esperamos seguir ofreciendo un espectáculo emocionante en todo el mundo".

El regreso de Silverstone a la European Le Mans Series, dirigida por el ACO, para este año había sido parte de un esfuerzo para asegurar un puesto en el calendario del WEC por primera vez desde la temporada 2019-20, afectada por el COVID.

Pero los comentarios realizados por Lequien en abril, recogidos por Motorsport.com, parecieron echar por tierra las esperanzas de la sede del Gran Premio de Gran Bretaña en favor de mantener un calendario estable. El Mundial ha establecido un organigrama de ocho carreras tras variar en los últimos años entre siete y nueve rondas. El presidente del ACO, Pierre Fillon, dijo que "una gran parte" del reciente crecimiento del WEC podría "atribuirse a la estabilidad de la categoría en términos de socios, participantes y sedes".

El presidente de la Comisión de Resistencia de la FIA, Richard Mille, añadió: "Después de un período de expansión, incluyendo la adición de una octava ronda en 2024, el Campeonato del Mundo de Resistencia de la FIA entra en una fase de consolidación y estabilidad con el calendario de la próxima temporada".

"El calendario sigue contando con circuitos de clase mundial en regiones clave, logrando el equilibrio adecuado entre la exposición mundial para los fabricantes y la necesidad de mantener los costes de participación a un nivel razonable. Esta estabilidad establece una base sólida para el éxito continuo de la clase Hypercar y apoya el crecimiento sostenido de la categría de carreras de resistencia más importante del mundo".