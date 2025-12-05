Dani Sordo vuelve al WRC con Hyundai para la temporada 2026

Dani Sordo, Esapekka Lappi y Hayden Paddon, ganadores en el Mundial de Rallies, volverán a unirse a Hyundai Motorsport para compartir su tercer coche en la temporada 2026, tras la marcha de Ott Tänak. El trío se unirá al campeón del mundo de 2024, Thierry Neuville, y al múltiple finalista en el podio, Adrien Fourmaux, después de que ambos acordaran prolongar sus contratos para pilotar a tiempo completo los otros dos i20 N Rally1 de la marca.

Hyundai se ha visto obligada a reorganizar su alineación de pilotos para 2026 después de que el campeón del mundo de 2019, Ott Tänak, anunciara sus planes de tomarse un año sabático en la próxima campaña, renunciando a pilotar con el equipo. Desde entonces, la firma coreana ha estado sopesando sus opciones, con el objetivo en mente de ganar el título de constructores de 2026, el último año del reglamento de la categoría Rally1. Esto ha influido en su proceso de toma de decisiones, adoptando la experiencia sobre la juventud.

La inclusión de Paddon ha sido una sorpresa, teniendo en cuenta que el neozelandés pilotó por última vez para el equipo oficial en el WRC 2018. Sin embargo, el ganador del Rally Argentina 2016 ha permanecido ligado a la marca desde que ganó consecutivamente el Campeonato de Europa en 2023 y 2024, pilotando un i20 N Rally2 con apoyo de fábrica.

Esta semana, el actual campeón australiano de rallies participará en el Rallye National Hivernal du Devoluy en Francia, conduciendo un i20 N Rally2 antes de su regreso a la máxima categoría del WRC, en Montecarlo en enero. Esta será su primera salida competitiva en el WRC conduciendo un i20 N Rally1.

"Estoy muy emocionado de estar de vuelta con Hyundai Motorsport, ocho años después de nuestro último evento juntos en el FIA WRC", dijo Paddon, que tendrá de copiloto a John Kennard. "Hyundai es una marca de la que estoy muy orgulloso, y a la que soy fiel después de 12 años, y subirme ahora a un coche de Rally1 es muy emocionante. Nuestras expectativas son claras: hacer el mejor trabajo posible para apoyar a Hyundai, Thierry y Adrien en sus respectivos campeonatos, y asegurarnos de que sumamos tantos puntos de fabricantes como sea posible al final del fin de semana".

Hayden Paddon, John Kennward, Hyundai i20 N Rally2 Foto de: McKlein / Motorsport Images

"Siento que soy un piloto muy diferente en comparación con hace ocho años, y la experiencia que he adquirido en todo el mundo en diferentes campeonatos me sitúa en un buen lugar para poner esa experiencia en práctica".

Dani Sordo se reincorporará al equipo después de un año al margen de la clase Rally1, tras haber hecho su última aparición en el WRC para Hyundai en el Rally Acrópolis de Grecia en 2024, donde terminó segundo. El tres veces ganador de rallies, a sus 42 años, está considerado como uno de los pilotos más seguros del WRC, y garantizará una buena cosecha de puntos. Este año, Sordo y Cándido Carrera se alzaron con el título nacional portugués, a los mandos de un Hyundai i20 N Rally2, imponiéndose a Kris Meeke en un duelo final.

"Después de un año fuera, en el Campeonato Portugués de Rallies, estoy muy contento de volver a pilotar el Hyundai i20 N Rally1 para 2026", dijo Sordo, que comenzará su campaña en las Islas Canarias, en abril. "Cándido y yo tuvimos una temporada fuerte en el Hyundai i20 N Rally2, culminando con el título portugués, que fue un logro fantástico para nosotros. Estamos impacientes por aprovechar este impulso el año que viene, y estoy seguro de que seremos un equipo competitivo. Estoy deseando volver a trabajar con el equipo y apoyar a Thierry y Adrien en la lucha por el campeonato".

Dani Sordo, Cándido Carrera, Hyundai i20 N Rally2 Foto de: Red Bull Content Pool

Lappi, ganador del Rally de Suecia el año pasado, había dado la espalda a competir en el WRC a finales de 2024, pero el campeón nacional finlandés de este curso ha sido convencido para volver, para una temporada a tiempo parcial. Lappi consiguió cuatro podios durante una campaña a tiempo completo con Hyundai en 2023, antes de adoptar su nuevo papel en el curso pasado.

"Es un honor para mí volver a Hyundai Motorsport para la temporada 2026 del WRC", dijo Lappi, que comenzará su 2026 en el Rally de Suecia, en febrero, junto a su copiloto Enni Malkonen. "Asumí que había terminado con el WRC, pero después de numerosas conversaciones con varias personas, supe que esta era una gran idea. Aún he estado compitiendo en el Campeonato de Finlandia, lo que ha sido muy divertido, pero la llamada de Cyril me ha sorprendido y me ha hecho volver".

"Estoy tan emocionado como un niño pequeño por volver a ponerme al volante de un coche Rally1, esta vez con Enni, lo que supone una nueva y maravillosa oportunidad para ella. Mi victoria en el Rally de Suecia en 2024 sirve como una gran motivación para nuestros objetivos de 2026, y no puedo esperar para empezar".

El Director Deportivo de Hyundai Motorsport en el WRC, Andrew Wheatley, añadió: "Estamos encantados de confirmar nuestra alineación para la temporada 2026 del WRC, que verá a Thierry y Adrien competir en todas las citas con un trío de tripulaciones muy experimentadas y competitivas, que compartirán nuestro tercer coche".

"Traer a Dani, Lappi y Hayden nos permite aprovechar sus fortalezas individuales para apoyar nuestras ambiciones de ganar el título de fabricantes el próximo año. Tuvimos que tomar una decisión difícil: optar por la experiencia y la regularidad, o traer a una estrella emergente y cultivarla. Sin embargo, estamos en el último año del reglamento técnico de Rally1 y creemos que el camino correcto es traer pilotos con conocimiento del coche y del equipo", cerró.

