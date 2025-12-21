Pilotos y equipos de la F2 2026: cambios, estrenos y más

La Fórmula 2 arrancará su temporada 2026 el 7 y 8 de marzo en el Circuito de Albert Park de Melbourne, en paralelo al GP de Australia que también dará inicio al curso 2026 de Fórmula 1. Mira aquí cómo estarán formadas las alineaciones de los equipos, qué cambios ha habido y más.

Alineaciones de pilotos y equipos de la Fórmula 2 2026: así será la parrilla

*En negrita, los debutantes

¿Qué pilotos repiten equipo en la Fórmula 2 2026?

Solo cuatro pilotos seguirán en la F2 2026 con los equipos con los que estaban en 2025. Oliver Goethe debutó en las últimas rondas de 2024 y disputará también con MP su segunda temporada completa. El colombiano Sebastián Montoya debutó en 2025 en F2 con Prema y repite. Alex Dunne se mantiene en Rodin después de su estreno en 2025. Y pese a todo, Cian Shields repite en AIX para su segundo año en F2.

¿Qué pilotos de F2 cambian de equipo para la temporada 2026?

El paraguayo Joshua Dürksen hará su tercer año de F2 pero cambiando AIX por Invicta. También cambia de equipo Gabriele Mini, que debutó en 2025 con Prema y ahora pasa a MP.

Ritomo Miyata hará su tercer año en F2, pero cambiando ART por Hitech. Dino Beganovic, tras debutar con DAMS a finales de 2024 y competir con Hitech en 2025, vuelve a DAMS. Kush Maini sigue por cuarto año consecutivo en F2, pero deja DAMS y pasa a ART.

John Bennett debutó en VAR a finales de 2024 y disputó con ellos la temporada 2025, pero en 2026 pasa a Trident.

¿Qué pilotos debutan en la Fórmula 2 en 2026?

Nada menos que 11 pilotos debutarán en la F2 2026.

El debutante de mayor renombre es Colton Herta, que llega a la antesala de la F1 tras siete años en IndyCar, precisamente con el objetivo de la categoría reina en mente. Será uno de los pilotos de mayor edad, con casi 26 años, y más experiencia, pero rebaja sus propias expectativas. Se estrenará con Hitech.

Sin Pepe Martí, Mari Boya será el piloto español de la F2 2026. Después de ser tercero en la Fórmula 3 2025. con Campos, el junior de Aston Martin debuta en F2 con Prema. Boya es uno de los varios pilotos que suben desde la F3 a la F2.

El campeón de la F3 2025 y protegido de Ferrari, el brasileño Rafael Cámara, será piloto de F2 con el equipo campeón, Invicta. El búlgaro Nikola Tsolov, subcampeón de la F3 2025, también sube con Campos, mismo equipo con el que estaba el curso pasado y con el que de hecho debutó al final de la anterior temporada de F3, con un podio en la carrera sprint de Abu Dhabi.

Martinius Stenshorne ya hizo el final de la F2 2025 con Rodin y hará con ellos la temporada 2026. Roman Bilinski también llega de la F3, y debutará en F2 con Dams. Tras ser séptimo en la F3 2025 y lograr tres victorias, Tasanapol Inthraphuvasak asciende a F3 con ART. El mexicano Noel León debuta en F2 con Campos como compañero de Tsolov, y Laurens van Hoepen dará continuidad a su final de temporada de F2 con Trident para disputar su primer campeonato completo en la categoría con ellos.

De la Eurocup-3 Championship llega a la F2 en 2026 el brasileño Emerson Fittipaldi, y tras años triunfando en coches deportivos (ganó el Campeonato Mundial de Resistencia 2023 y las 24 Horas de Le Mans en la clase LMGTE Am) el argentino Nicolás Varrone debuta en F2 con Van Amersfoort Racing (VAR).

¿Qué pilotos dejan la F2 en 2026?

El campeón Leonardo Fornaroli sale de la categoría y se estrenará en la Super Fórmula en Japón, además de ser piloto probador y de desarrollo de McLaren F1. Su compañero en Invicta en 2025, Roman Stanek, tampoco sigue en la parrilla.

Alguno como el español Pepe Martí ya lo dejó antes del final de la temporada 2025. El catalán ya ha debutado en Fórmula E. El otro piloto de Campos Racing en 2025, Arvid Lindblad logró el gran ascenso de subir a la Fórmula 1 con Racing Bulls.

Richard Verschoor no seguirá en F2, como Luke Browning, que se espera pase a la Super Fórmula. Jak Crawford no estará en la F2 pero será tercer piloto de Aston Martin en F1. Tampoco seguirá Amaury Cordel.

Sami Meguetounif y Max Esterson, pilotos de Trident en 2025, dejan la categoría, y salvo que le anuncie VAR en el único asiento libre (fue su equipo en 2025), Rafael Villagomez saldría de la parrilla.