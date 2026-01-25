24 Horas de Daytona: Porsche Penske logra su tercera victoria consecutiva

Felipe Nasr se vio presionado en las últimas vueltas por Jack Aitken, pero se mantuvo firme y llevó al Porsche Penske Motorsport a la victoria en las 24 Horas de Daytona 2026. Fue la tercera victoria consecutiva para el propietario del equipo, Roger Penske, y para Porsche, además de la segunda para Nasr.

El brasileño, al volante del Porsche 963 #7, tuvo que repetir la hazaña del año pasado, pero esta vez el rival al que tuvo que defenderse fue Aitken, con el Whelen Cadillac #31. Nasr cruzó la línea de meta 1.569 segundos por delante del piloto británico. Dries Vanthoor llevó el BMW M Hybrid V8 #24 del BMW M Team WRT al último escalón del podio.

Tras las paradas en boxes a menos de seis horas del final, el Porsche #6, pilotado por Matt Campbell, se puso en cabeza por delante del coche gemelo, de Nasr. Curiosamente, el limpiaparabrisas del #6 se fijó con cinta adhesiva durante su detención. Campbell mantuvo una ventaja de 2,9 segundos sobre su compañero de equipo cuando quedaban cinco horas para el final, con Kevin Magnussen (BMW #25 del Team WRT) en tercera posición, y a 23 segundos.

Cuando comenzaron las paradas en boxes 12 minutos más tarde, el #6 cambió de piloto, pasando de Campbell a Kevin Estre. Unos minutos más tarde se mostró la bandera amarilla porque el LMP2 #18 de Era Motorsport, pilotado por Logan Sargeant, se detuvo en la curva 1, lo que dividió el pelotón, ya que Estre y Nasr entraron en boxes y el BMW #25 de Marco Wittman (que sustituyó a Magnussen) se colocó en cabeza. Jordan Taylor (Cadillac Wayne Taylor Racing) y Will Stevens (Cadillac Wayne Taylor Racing) subieron al segundo y tercer puesto, respectivamente, en la reanudación.

#24 BMW M Team WRT BMW M Hybrid V8: Dries Vanthoor, Sheldon van der Linde, Robin Frijns, Rene Rast Foto: James Gilbert / Getty Images

El Corvette #3 de Antonio García redujo la velocidad a 5 horas y 12 minutos del final por un fallo en la suspensión trasera en GTD Pro: iba segundo en ese momento. Wittman defendió bien cuando se reanudó la carrera a 4 horas y 19 minutos para el final, y mantuvo a raya a Nasr hasta entrar en boxes tras mantener el liderato durante los siguientes 40 minutos.

La parada en boxes de Wittman colocó a Porsche en primera y segunda posición y les permitió obtener una ventaja significativa tras sus detenciones, 10 minutos más tarde. Estre, aprovechando los neumáticos calientes tras realizar un undercut al Porsche #7 (con Julien Andlauer sustituyendo a Nasr tras la parada), logró adelantar a su compañero de equipo y tomar la delantera a 3 horas y 32 minutos del final.

Aunque el pelotón se estaba dispersando, volvió a pegarse tras otra bandera amarilla cuando el Ford Mustang GT3 #64 de Mike Rockenfeller sufrió un problema en el motor y derramó líquido en la curva 3 del circuito. Estre cedió el paso a Vanthoor, que reinició la carrera cerca de la cola de la clase GTP tras entrar en boxes dos vueltas más tarde que la mayoría de los coches de su categoría, con Andlauer liderando el pelotón hasta la bandera verde.

Vanthoor se abrió paso a codazos en una intensa batalla con Renger van der Zande en el Acura ARX-06 #93 (Meyer Shank Racing). Vanthoor se coló por debajo del Cadillac en la curva 1 para colocarse sexto, pero Van der Zande contraatacó en la siguiente vuelta.

Los dos corrieron en paralelo hasta que Van der Zande se salió de la curva 3, lo que permitió a Vanthoor asegurar la posición. Entonces, cuando quedaban 2 horas y 4 minutos, el Cadillac de Jordan Taylor empezó a humear en la curva 3 del circuito. Lo llevó al pitlane cuando el fuego empezó a arder en la parte trasera del coche, pero pudo evacuarlo con seguridad. Se podían ver signos evidentes de que la parte trasera de la carrocería se había derretido, y las posibilidades del equipo de subir al podio se esfumaron, literalmente, en una nube de humo.

Vanthoor hizo una parada corta desde la quinta posición cuando quedaba 1 hora y 38 minutos, con el objetivo de encontrar la pista despejada y una bandera amarilla para saltarse el juego de cambio de posiciones en pista. Andlauer entró en boxes cuando quedaba hora y media, y fue sustituido por Nasr en el coche #7. Aitken sustituyó a Bamber, que entró en boxes al mismo tiempo. A medida que todo iba cambiando, Nasr se puso en cabeza por delante de su compañero de equipo, Vanthoor, con Aitken en tercera posición por delante de Tom Blomqvist en el Acura #60.

Nasr tenía una ventaja de 2,4 segundos; Aitken estaba a más de 6 cuando comenzó su turno, pero logró recortar la distancia a 2,4 segundos en solo 13 minutos.

Las últimas paradas en boxes de los líderes comenzaron a 48 minutos del final, siendo Vanthoor el primero de ellos y cambiando de asiento con Estre en el #6. Aitken le siguió en la siguiente vuelta, y Nasr entró a 45 minutos del final. El americano salió justo por delante de Aitken, ya que ambos estaban a menos de 3 décimas el uno del otro mientras luchaban en el tráfico. Estre se situó cuarto, por detrás del BMW #25 de Wittman, tercero, que realizó el undercut al comenzar la última hora.

A 20 minutos del final, Aitken intentó un movimiento por el interior sobre Nasr en la recta principal, pero se vio obligado a abandonar la maniobra. Nasr mantuvo la posición y puso varios metros entre él y Aitken.

Aitken volvió a acercarse a menos de ocho minutos del final, mientras Nasr se abría paso entre el tráfico. Imperturbable, Nasr mantuvo el control y finalmente se escapó para repetir victoria.

Las 24 Horas de Daytona en LMP2, GTD Pro y GTD

En LMP2, una reñida lucha en la que participaron casi todos los pilotos de la categoría en algún momento a lo largo de las 24 horas terminó con Alex Quinn llevando al Crowdstrike Racing by APR #04 a la victoria. Tom Dillmann, al volante del Inter Europol #43, terminó en un distante segundo puesto, por delante de su compañero de equipo Nick Cassidy, en el LMP2 ORECA 07 #343, que quedó tercero.

Aunque Corvette Racing by Pratt Miller Motorsports controló la clase GTD Pro durante la mayor parte de la carrera, tuvo problemas. Mientras rodaba en primera y segunda posición, el Corvette Z06 GT.3R #3 de Antonio García sufrió una avería en la suspensión trasera derecha y se vio obligado a entrar en boxes. Tras 46 minutos de intensas reparaciones, el coche volvió a la pista cuando quedaban 4 horas y 21 minutos, con 23 vueltas de retraso. El #4, con Tommy Milner al volante, lideró a menudo, pero la bandera amarilla que afectó a Rockenfeller hizo que el Corvette resaliera en cuarta posición de su clase. Tras ser obligado a salirse por el Ferrari de James Calado, el Corvette #4 cayó al séptimo puesto.

Corvette Racing n.º 4 de Pratt Miller Motorsports Corvette Z06 GT3.R: Tommy Milner, Nicky Catsburg, Nico Varrone Foto: Michael L. Levitt / Lumen vía Getty Images

El Porsche #911 de Manthey, pilotado por Thomas Preining, asumió el control de la categoría, por delante del BMW #1 de Paul Miller Racing, pilotado por Max Hesse. El Mercedes #75 de Express Racing, pilotado por Maro Engel, optó por una carrera prolongada, lo que dio sus frutos tras la secuencia de paradas en boxes, ya que se colocó en cabeza, justo por delante de Preining.

Dan Harper tomó el relevo del #1 de Hesse y se puso por delante de Engel tras la última ronda de paradas en boxes, cuando quedaba menos de una hora para el final. Los dos primeros mantuvieron sus posiciones hasta la meta, con Maxime Martin, de Winward Racing, subiendo al último escalón del podio.

Turner Motorsport tuvo su BMW M4 GT3 EVO #96 en cabeza de la GTD en muchas ocasiones, pero seguía persiguiendo la victoria mientras el reloj seguía corriendo. Mattia Drudi controló la carrera a hora y media de la bandera a cuadros con el Aston Martin Vantage GT3 Evo #27 de Heart of Racing, con Nicki Thiim, de Magnus Racing, en segunda posición y Robby Foley, de Turner, en tercera. Thiim se puso en cabeza con una fuerte maniobra sobre Drudi en la curva 3 a hora y cuarto.

A pesar de la advertencia de Dirección de Carrera, los dos siguieron presionándose mutuamente durante las siguientes vueltas. Las esperanzas de Foley sufrieron un duro golpe a 55 minutos del final, tras recibir una penalización de drive-through por un contacto con el Corvette #13 . La batalla por la victoria terminó con un roce de parachoques entre Thiim y Philip Ellis, de Winward Racing, que se metió en la lucha tras la última ronda de detenciones.

Los dos se empujaron mutuamente hasta que el Mercedes #57 de Ellis superó a Thiim a 20 minutos del final. Thiim contraatacó y los dos se tocaron mientras luchaban en la recta principal, y Ellis estuvo a punto de perder el morro y la posición antes de recuperarse en la curva 1. Los dos siguieron empatados cuando Thiim intentó un último adelantamiento por fuera en la curva 1 en el último minuto, pero no lo consiguió. Ellis se llevó una reñida victoria, seguido de Thiim en segunda posición y Drudi en tercera.

Resultados de las 24 Horas de Daytona 2026