Crónica de carrera
IMSA 24 Horas de Daytona

24 Horas de Daytona: Porsche Penske logra su tercera victoria consecutiva

Felipe Nasr superó a Jack Aitken y le dio a Porsche su tercera victoria consecutiva en las 24 Horas de Daytona, que abrieron la IMSA 2026, con el coche #7.

#7 Porsche Penske Motorsport Porsche 963: Felipe Nasr, Julien Andlauer, Laurin Heinrich

Felipe Nasr se vio presionado en las últimas vueltas por Jack Aitken, pero se mantuvo firme y llevó al Porsche Penske Motorsport a la victoria en las 24 Horas de Daytona 2026. Fue la tercera victoria consecutiva para el propietario del equipo, Roger Penske, y para Porsche, además de la segunda para Nasr.

Qué pasó antes:

El brasileño, al volante del Porsche 963 #7, tuvo que repetir la hazaña del año pasado, pero esta vez el rival al que tuvo que defenderse fue Aitken, con el Whelen Cadillac #31. Nasr cruzó la línea de meta 1.569 segundos por delante del piloto británico. Dries Vanthoor llevó el BMW M Hybrid V8 #24 del BMW M Team WRT al último escalón del podio.

Tras las paradas en boxes a menos de seis horas del final, el Porsche #6, pilotado por Matt Campbell, se puso en cabeza por delante del coche gemelo, de Nasr. Curiosamente, el limpiaparabrisas del #6 se fijó con cinta adhesiva durante su detención. Campbell mantuvo una ventaja de 2,9 segundos sobre su compañero de equipo cuando quedaban cinco horas para el final, con Kevin Magnussen (BMW #25 del Team WRT) en tercera posición, y a 23 segundos.

Cuando comenzaron las paradas en boxes 12 minutos más tarde, el #6 cambió de piloto, pasando de Campbell a Kevin Estre. Unos minutos más tarde se mostró la bandera amarilla porque el LMP2 #18 de Era Motorsport, pilotado por Logan Sargeant, se detuvo en la curva 1, lo que dividió el pelotón, ya que Estre y Nasr entraron en boxes y el BMW #25 de Marco Wittman (que sustituyó a Magnussen) se colocó en cabeza. Jordan Taylor (Cadillac Wayne Taylor Racing) y Will Stevens (Cadillac Wayne Taylor Racing) subieron al segundo y tercer puesto, respectivamente, en la reanudación.

#24 BMW M Team WRT BMW M Hybrid V8: Dries Vanthoor, Sheldon van der Linde, Robin Frijns, Rene Rast

El Corvette #3 de Antonio García redujo la velocidad a 5 horas y 12 minutos del final por un fallo en la suspensión trasera en GTD Pro: iba segundo en ese momento. Wittman defendió bien cuando se reanudó la carrera a 4 horas y 19 minutos para el final, y mantuvo a raya a Nasr hasta entrar en boxes tras mantener el liderato durante los siguientes 40 minutos.

La parada en boxes de Wittman colocó a Porsche en primera y segunda posición y les permitió obtener una ventaja significativa tras sus detenciones, 10 minutos más tarde. Estre, aprovechando los neumáticos calientes tras realizar un undercut al Porsche #7 (con Julien Andlauer sustituyendo a Nasr tras la parada), logró adelantar a su compañero de equipo y tomar la delantera a 3 horas y 32 minutos del final.

Aunque el pelotón se estaba dispersando, volvió a pegarse tras otra bandera amarilla cuando el Ford Mustang GT3 #64 de Mike Rockenfeller sufrió un problema en el motor y derramó líquido en la curva 3 del circuito. Estre cedió el paso a Vanthoor, que reinició la carrera cerca de la cola de la clase GTP tras entrar en boxes dos vueltas más tarde que la mayoría de los coches de su categoría, con Andlauer liderando el pelotón hasta la bandera verde.

Vanthoor se abrió paso a codazos en una intensa batalla con Renger van der Zande en el Acura ARX-06 #93 (Meyer Shank Racing). Vanthoor se coló por debajo del Cadillac en la curva 1 para colocarse sexto, pero Van der Zande contraatacó en la siguiente vuelta.

Los dos corrieron en paralelo hasta que Van der Zande se salió de la curva 3, lo que permitió a Vanthoor asegurar la posición. Entonces, cuando quedaban 2 horas y 4 minutos, el Cadillac de Jordan Taylor empezó a humear en la curva 3 del circuito. Lo llevó al pitlane cuando el fuego empezó a arder en la parte trasera del coche, pero pudo evacuarlo con seguridad. Se podían ver signos evidentes de que la parte trasera de la carrocería se había derretido, y las posibilidades del equipo de subir al podio se esfumaron, literalmente, en una nube de humo.

Vanthoor hizo una parada corta desde la quinta posición cuando quedaba 1 hora y 38 minutos, con el objetivo de encontrar la pista despejada y una bandera amarilla para saltarse el juego de cambio de posiciones en pista. Andlauer entró en boxes cuando quedaba hora y media, y fue sustituido por Nasr en el coche #7. Aitken sustituyó a Bamber, que entró en boxes al mismo tiempo. A medida que todo iba cambiando, Nasr se puso en cabeza por delante de su compañero de equipo, Vanthoor, con Aitken en tercera posición por delante de Tom Blomqvist en el Acura #60.

Nasr tenía una ventaja de 2,4 segundos; Aitken estaba a más de 6 cuando comenzó su turno, pero logró recortar la distancia a 2,4 segundos en solo 13 minutos.

 

Las últimas paradas en boxes de los líderes comenzaron a 48 minutos del final, siendo Vanthoor el primero de ellos y cambiando de asiento con Estre en el #6. Aitken le siguió en la siguiente vuelta, y Nasr entró a 45 minutos del final. El americano salió justo por delante de Aitken, ya que ambos estaban a menos de 3 décimas el uno del otro mientras luchaban en el tráfico. Estre se situó cuarto, por detrás del BMW #25 de Wittman, tercero, que realizó el undercut al comenzar la última hora.

A 20 minutos del final, Aitken intentó un movimiento por el interior sobre Nasr en la recta principal, pero se vio obligado a abandonar la maniobra. Nasr mantuvo la posición y puso varios metros entre él y Aitken.

Aitken volvió a acercarse a menos de ocho minutos del final, mientras Nasr se abría paso entre el tráfico. Imperturbable, Nasr mantuvo el control y finalmente se escapó para repetir victoria.

Las 24 Horas de Daytona en LMP2, GTD Pro y GTD

En LMP2, una reñida lucha en la que participaron casi todos los pilotos de la categoría en algún momento a lo largo de las 24 horas terminó con Alex Quinn llevando al Crowdstrike Racing by APR #04 a la victoria. Tom Dillmann, al volante del Inter Europol #43, terminó en un distante segundo puesto, por delante de su compañero de equipo Nick Cassidy, en el LMP2 ORECA 07 #343, que quedó tercero. 

Aunque Corvette Racing by Pratt Miller Motorsports controló la clase GTD Pro durante la mayor parte de la carrera, tuvo problemas. Mientras rodaba en primera y segunda posición, el Corvette Z06 GT.3R #3 de Antonio García sufrió una avería en la suspensión trasera derecha y se vio obligado a entrar en boxes. Tras 46 minutos de intensas reparaciones, el coche volvió a la pista cuando quedaban 4 horas y 21 minutos, con 23 vueltas de retraso. El #4, con Tommy Milner al volante, lideró a menudo, pero la bandera amarilla que afectó a Rockenfeller hizo que el Corvette resaliera en cuarta posición de su clase. Tras ser obligado a salirse por el Ferrari de James Calado, el Corvette #4 cayó al séptimo puesto.

#4 Corvette Racing by Pratt Miller Motorsports Corvette Z06 GT3.R: Tommy Milner, Nicky Catsburg, Nico Varrone

El Porsche #911 de Manthey, pilotado por Thomas Preining, asumió el control de la categoría, por delante del BMW #1 de Paul Miller Racing, pilotado por Max Hesse. El Mercedes #75 de Express Racing, pilotado por Maro Engel, optó por una carrera prolongada, lo que dio sus frutos tras la secuencia de paradas en boxes, ya que se colocó en cabeza, justo por delante de Preining.

Dan Harper tomó el relevo del #1 de Hesse y se puso por delante de Engel tras la última ronda de paradas en boxes, cuando quedaba menos de una hora para el final. Los dos primeros mantuvieron sus posiciones hasta la meta, con Maxime Martin, de Winward Racing, subiendo al último escalón del podio. 

Turner Motorsport tuvo su BMW M4 GT3 EVO #96 en cabeza de la GTD en muchas ocasiones, pero seguía persiguiendo la victoria mientras el reloj seguía corriendo. Mattia Drudi controló la carrera a hora y media de la bandera a cuadros con el Aston Martin Vantage GT3 Evo #27 de Heart of Racing, con Nicki Thiim, de Magnus Racing, en segunda posición y Robby Foley, de Turner, en tercera. Thiim se puso en cabeza con una fuerte maniobra sobre Drudi en la curva 3 a hora y cuarto.

A pesar de la advertencia de Dirección de Carrera, los dos siguieron presionándose mutuamente durante las siguientes vueltas. Las esperanzas de Foley sufrieron un duro golpe a 55 minutos del final, tras recibir una penalización de drive-through por un contacto con el Corvette #13 . La batalla por la victoria terminó con un roce de parachoques entre Thiim y Philip Ellis, de Winward Racing, que se metió en la lucha tras la última ronda de detenciones.

Los dos se empujaron mutuamente hasta que el Mercedes #57 de Ellis superó a Thiim a 20 minutos del final. Thiim contraatacó y los dos se tocaron mientras luchaban en la recta principal, y Ellis estuvo a punto de perder el morro y la posición antes de recuperarse en la curva 1. Los dos siguieron empatados cuando Thiim intentó un último adelantamiento por fuera en la curva 1 en el último minuto, pero no lo consiguió. Ellis se llevó una reñida victoria, seguido de Thiim en segunda posición y Drudi en tercera.

Resultados de las 24 Horas de Daytona 2026

Carrera

Todas las estadísticas
 
Cla Pilotos # Chasis Vueltas Tiempo Intervalo Boxes Puntos Abandono
1 Brazil F. Nasr France J. Andlauer Germany L. Heinrich Porsche Penske Motorsport 7 Porsche 963 705

-

   8    
2 United Kingdom J. Aitken New Zealand E. Bamber Denmark F. Vesti
C. Zilisch Whelen Cadillac Racing
 31 Cadillac V-Series.R 705

+1.569

1.569

 1.569 10    
3 South Africa S. van der Linde Belgium D. Vanthoor Netherlands R. Frijns Germany R. Rast BMW M Team WRT 24 BMW M Hybrid V8 705

+21.386

21.386

 19.817 11    
4 Belgium L. Vanthoor France K. Estre Australia M. Campbell Porsche Penske Motorsport 6 Porsche 963 705

+31.822

31.822

 10.436 9    
5 Netherlands R. van der Zande United Kingdom N. Yelloly Spain A. Palou
K. Ohta Acura Meyer Shank Racing w/Curb Agajanian
 93 Acura ARX-06 705

+45.677

45.677

 13.855 9    
6 United States J. Taylor Switzerland L. Deletraz United States C. Herta Wayne Taylor Racing 40 Cadillac V-Series.R 705

+54.017

54.017

 8.340 8    
7 Netherlands T. van der Helm Chile N. Pino United States K. Frederick United States B. Aron JDC/Miller Motorsports 85 Porsche 963 705

+1'10.736

1'10.736

 16.719 10    
8 Italy R. Marciello Austria P. Eng Germany M. Wittmann Denmark K. Magnussen BMW M Team WRT 25 BMW M Hybrid V8 705

+1'13.443

1'13.443

 2.707 8    
9 United Kingdom T. Blomqvist United States C. Braun New Zealand S. Dixon United States A. Allmendinger Acura Meyer Shank Racing w/Curb Agajanian 60 Acura ARX-06 705

+1'22.563

1'22.563

 9.120 9    
10 United States G. Kurtz
A. Quinn
United Kingdom T. Sowery Denmark M. Jakobsen Crowdstrike Racing by APR 		04 ORECA LMP2 07 686

19 laps

   11    
11 France T. Dillmann United States B. Garg Portugal A. Felix da Costa
J. Clarke Inter Europol Competition
 43 ORECA LMP2 07 686

19 laps

   10    
12 Poland J. Smiechowski
G. Kolovos
N. Siegel
New Zealand N. Cassidy Inter Europol Competition 		343 ORECA LMP2 07 685

20 laps

   10    
13
D. Goldburg
United Kingdom P. di Resta Sweden R. Lindh Switzerland G. Saucy United Autosports 		22 ORECA LMP2 07 685

20 laps

   10    
14 United States P. Hyett United States D. Cameron United Kingdom J. Edgar
C. Rasmussen AO Racing
 99 ORECA LMP2 07 685

20 laps

   12    
15 Canada M. Goikhberg United States B. Keating Canada P. Thompson United Kingdom H. Tincknell PR1 Mathiasen Motorsports 52 ORECA LMP2 07 685

20 laps

   12    
16
J. Field
United Kingdom O. Jarvis United States S. Lucas Netherlands J. Uitert Intersport Racing 		37 ORECA LMP2 07 684

21 laps

   11    
17 Canada J. Farano France S. Bourdais Spain S. Alvarez United States K. Simpson Tower Motorsport 8 ORECA LMP2 07 676

29 laps

   10    
18
N. Rao
Austria F. Habsburg
J. Abel
United States L. Sargeant Era Motorsport 		18 ORECA LMP2 07 670

35 laps

   16    
19 United States N. Verhagen United States C. de Phillippi Germany M. Hesse United Kingdom D. Harper Paul Miller Racing 1 BMW M4 GT3 EVO 662

43 laps

   7    
20 Australia K. Habul Germany M. Engel Australia W. Power Australia C. Mostert 75 Express 75 Mercedes-AMG GT3 662

43 laps

   11    
21
S. Noble
United States J. Hart Belgium M. Martin Germany L. Stolz Winward Racing 		48 Mercedes-AMG GT3 662

43 laps

   7    
22 United States T. Milner Netherlands N. Catsburg
N. Varrone
Denmark M. Jakobsen Corvette Racing 		4 Corvette Z06 GT3.R 662

43 laps

   6    
23 Turkey A. Guven Austria T. Preining Austria K. Bachler Switzerland R. Feller Manthey 911 Porsche 911 GT3 R (992) 662

43 laps

   7    
24 Italy A. Caldarelli United Kingdom S. Mitchell Italy M. Bortolotti Canada J. Hinchcliffe Pfaff Motorsports 9 Lamborghini Huracan GT3 EVO2 662

43 laps

   8    
25 Germany C. Mies Belgium F. Vervisch
S. Priaulx Ford Racing
 65 Ford Mustang GT3 661

44 laps

   9    
26 United Kingdom J. Calado
R. Agostini
Spain M. Molina Italy A. Rovera Triarsi Competizione 		033 Ferrari 296 GT3 661

44 laps

   11    
27 United States R. Ward Switzerland P. Ellis Netherlands I. Dontje Austria L. Auer Winward Racing 57 Mercedes-AMG GT3 661

44 laps

   10    
28 United States J. Potter United States S. Pumpelly Denmark N. Thiim United States M. Snow Magnus Racing 44 Aston Martin Vantage GT3 Evo 661

44 laps

   7    
29 United Kingdom T. Gamble Brazil D. Barrichello Canada Z. Robichon Italy M. Drudi Heart Of Racing Team 27 Aston Martin Vantage GT3 Evo 661

44 laps

   6    
30 Canada O. Fidani United Kingdom M. Bell Germany L. Kern
B. Green 13 Autosport
 13 Corvette Z06 GT3.R 661

44 laps

   7    
31 United Kingdom R. Gunn Canada R. Angelis Spain A. Riberas Denmark M. Sorensen Aston Martin THOR Team 23 Aston Martin Valkyrie 661

44 laps

   8    
32 France S. Mann France L. Wadoux Italy A. Fuoco Italy T. Mosca Af Corse 21 Ferrari 296 GT3 661

44 laps

   7    
33 Australia S. Andrews Netherlands L. Hodenius
J. Roe
Estonia R. Aron Lone Star Racing 		80 Mercedes-AMG GT3 661

44 laps

   8    
34 United Kingdom N. Tandy
H. King
Belgium A. Picarello AO Racing 		77 Porsche 911 GT3 R (992) 660

45 laps

   10    
35
O. Triarsi
United States K. Koch United States R. Megennis China Y. Yifei Triarsi Competizione 		023 Ferrari 296 GT3 660

45 laps

   8    
36 Costa Rica D. Formal United States T. Hindman United States G. Doyle Sweden M. Ericsson Wayne Taylor Racing 45 Lamborghini Huracan GT3 EVO2 660

45 laps

   8    
37 United States A. Telitz Denmark B. Pedersen United States F. Montecalvo
E. Masson Vasser Sullivan Racing
 12 Lexus RC F GT3 660

45 laps

   8    
38 United States P. Gallagher United States R. Foley Germany J. Klingmann
F. Selldorff Turner Motorsport
 96 BMW M4 GT3 EVO 660

45 laps

   10    
39 France V. Hasse-Clot United States R. van der Steur France S. Baud Hungary B. Válint van der Steur Racing 19 Aston Martin Vantage GT3 Evo 660

45 laps

   8    
40 United States R. Hardwick Italy R. Pera Austria R. Lietz
M. Schuring Team Manthey
 912 Porsche 911 GT3 R (992) 660

45 laps

   9    
41 United States B. Iribe Switzerland F. Schandorff United Kingdom O. Millroy Italy D. Fumanelli Inception Racing 70 Ferrari 296 GT3 659

46 laps

   8    
42 United States M. Franco Spain A. Costa Italy L. Patrese
T. Vermeulen Conquest Racing
 34 Ferrari 296 GT3 659

46 laps

   10    
43 United Kingdom J. Hawksworth United Kingdom B. Barnicoat United States K. Kirkwood United States T. Bell Vasser Sullivan Racing 14 Lexus RC F GT3 659

46 laps

   8    
44
A. Bartone
Germany M. Götz France J. Gounon Germany F. Schiller GetSpeed 		69 Mercedes-AMG GT3 652

53 laps

   8    
45
P. Fayer
United Kingdom B. Hanley New Zealand H. McElrea Denmark M. Mac Jensen United Autosports 		2 ORECA LMP2 07 652

53 laps

   11    
46
D. Musial
D. Musial Jr.
P. Ludwig
R. Yardley Muehlner Motorsports America
 123 Porsche 911 GT3 R (992) 646

59 laps

   9    
47 Sweden H. Hedman Italy G. Altoè United Kingdom C. Stevenson Italy M. Cairoli Dragonspeed 81 Corvette Z06 GT3.R 643

62 laps

   7    
48
M. Esterson
N. Johnson
Estonia J. Vips
D. MacDonald RLL Team McLaren
 59 McLaren 720S GT3 EVO 642

63 laps

   8    
49 Spain A. Garcia United Kingdom A. Sims Germany M. Kirchhofer Corvette Racing 3 Corvette Z06 GT3.R 637

68 laps

   7    
50 United States R. Taylor Portugal F. Albuquerque United Kingdom W. Stevens New Zealand B. Hartley Wayne Taylor Racing 10 Cadillac V-Series.R 629

76 laps

   6    
51 Brazil P. Fittipaldi
M. Espirito Santo
Canada C. Cumming Brazil E. Fittipaldi Pratt Miller Motorsports 		73 ORECA LMP2 07 612

93 laps

   11    
52 Canada T. Lutke Switzerland M. Beche Denmark D. Heinemeier Hansson France C. Milesi TDS Racing 11 ORECA LMP2 07 608

97 laps

   8    
53 United Kingdom B. Barker Norway D. Olsen Germany M. Rockenfeller Ford Racing 64 Ford Mustang GT3 580

125 laps

   4    
54 United States M. Filippi Ireland C. Eastwood New Zealand S. McLaughlin Turkey S. Yoluc DXDT Racing 36 Corvette Z06 GT3.R 568

137 laps

   9    
55 United States J. Walker United States T. Bechtolsheimer United States C. Lewis United States J. Hand Gradient Racing 66 Ford Mustang GT3 518

187 laps

   3    
56
S. Monk
Brazil F. Fraga
J. Altzman
France R. Grosjean Myers Riley Motorsports 		16 Ford Mustang GT3 115

590 laps

        
57 France F. Perrodo France M. Vaxivière Denmark N. Nielsen United States D. Murry Af Corse 83 ORECA LMP2 07 95

610 laps

        
58 United States A. Adelson
E. Skeer
Australia T. Sargent United Kingdom C. Ilott Wright Motorsports 		120 Porsche 911 GT3 R (992) 87

618 laps

        
59 Brazil D. Serra Italy D. Rigon Italy A. Pier Guidi Risi Competizione 62 Ferrari 296 GT3 62

643 laps

        
60
E. Zitza
Belgium J. Heylen United States D. Machavern Germany S. Muller RS1 		28 Porsche 911 GT3 R (992) 5

700 laps

        
Ver resultados

