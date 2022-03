Cargar el reproductor de audio

El ataque con misiles por parte de los hautís a una instalación petrolera cercana al circuito de Yeda el viernes, provocó serias dudas sobre si seguir celebrando la segunda cita de la temporada 2022.

Aunque los jefes de las escuderías fueron rápidamente convencidos de mantener en pie la estructura del fin de semana después de que las autoridades locales les garantizaran la total seguridad del recinto, los pilotos no estaban tan de acuerdo, y discutieron durante más de cuatro horas, concretamente hasta las 2:30h de la madrugada, sobre si correr o no.

Al final, la Asociación de Pilotos de la Fórmula 1 (GPDA) acordó colectivamente que participarían en la clasificación y la carrera tras las promesas que les hicieron sobre que era totalmente seguro estar allí.

Sin embargo, y aunque los equipos siguen con el Gran Premio de Arabia Saudí adelante, algunos piensan que hay que hablar con los dirigentes de la Fórmula 1 para decidir si continuar visitando este país en el futuro.

El jefe de Williams, Jost Capito, dijo: "No somos responsables del calendario, pero la situación aquí es para muchos. Creo que esto se podría haber hecho antes, no durante el evento".

"Mientras tengamos la confirmación de que la seguridad está ahí, estaremos nosotros", afirmó el máximo responsable del conjunto británico.

Por su parte, el jefe de Haas, Guenther Steiner, indicó: "No es el momento de discutir si está bien o mal estar aquí, creo que eso se verá en el futuro y se discutirá. La FIA y la FOM lo estudiarán, y entonces se decidirá lo que hacer".

"Creo que, por el momento, tenemos que centrarnos en este fin de semana y llevarlo hasta el final para empezar otra vez desde cero", expresó el italiano.

Otro de los que se pronunció sobre el tema de la celebración del GP de Arabia Saudí fue el dirigente de Aston Martin, Mike Krack: "Habrá muchas discusiones después de esto, pero, de nuevo, solo puedo repetirlo, no son los equipos los que hacen el calendario".

"Es la FIA y la F1 los que lo hacen y, obviamente, daremos una opinión si nos preguntan, después seguiremos adelante", añadió.

En McLaren también se cuestionan la celebración de la cita saudí a través de Andreas Seidl, pero defiende que la F1 necesita ir a estos lugares para ayudar a actuar en beneficio del bien. Cuando Motorsport.com le preguntó sobre si los ingresos económicos que la categoría obtiene a través del pago de los organizadores compensa las críticas recibidas, dijo: "Siendo sincero, esa no es una pregunta para mí".

"Me siento cómodo formando parte de la F1 como deporte global, siendo miembro de un equipo y teniendo la oportunidad de ayudar a un cambio positivo en los países que visitamos, donde, por ejemplo, hay diferentes culturas", indicó. "Ahí está la discusión, no deberíamos alejarnos, no ir por las críticas que estamos recibiendo".

"De nuevo, me siento cómodo con la decisión que la Fórmula 1 está tomando en términos de ir a las carreras", añadió el alemán.

El jefe de Ferrari, Mattia Binotto, por su parte, dijo que, aunque había preocupación en el paddock, cree que habría sido lo "correcto" que la F1 hubiera hecho las maletas y no corriera.

"Todos estábamos preocupados, porque no son cosas normales que ocurren cerca del circuito", afirmó el italiano. "Nosotros, como equipo, recibimos garantías por parte de la Fórmula 1, de las autoridades del gobierno saudí y de los organismos de seguridad de que todo habría sido seguro bajo su control, creo que había que explicárselo a los pilotos".

"Les comentamos la situación y les hicimos entender que estamos seguros y protegidos. Creo que después de esas largas discusiones, es importante tener transparencia, simplemente entendieron y apoyaron el hecho de que es clave quedarse, permanecer y continuar con el fin de semana aquí en Arabia Saudí", explicó Binotto.

"En cierto modo, creo que dejar el país habría sido la opción correcta, y creo que no había ninguna razón, estando aquí, para irnos con las garantías que de seguridad que nos dieron", sentenció.