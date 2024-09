La directora jurídica de la F1 dejará su cargo tras casi 30 años

Sacha Woodward Hill, la veterana directora del departamento jurídico de la Fórmula 1 abandona la organización, y aunque sigue ejerciendo como abogada, dirá adiós después de casi tres décadas. Bernie Ecclestone la contrató en 1996, tras haber trabajado para varios bufetes de renombre de Londres, y al reflexionar sobre cómo dio el paso al Gran Circo dijo que todo fue muy deprisa.

"Como casi todo en la Fórmula 1, todo sucedió muy rápido y él me ofreció un trabajo al día siguiente", comentó. "Nunca me confirmó la oferta por escrito, las cosas eran un poco informales en aquella época, y cuando llegué mi primer día, fingió no acordarse de haberme contratado, a modo de broma. Rápidamente desubrí su seco sentido del humor, una de las muchas cualidades que hacían de él una gran persona para la que trabajar".

Sacha Woodward Hill fue nombrada como directora jurídica en 2000, y permaneció en ese lugar hasta ahora. En 2006 se incorporó al consejo administrativo como miembro de la dirección ejecutiva del campeonato, y es muy conocida, además de que ayudó a desempeñar un importante papel en la transformación global del Gran Circo bajo el mandato de Bernie Ecclestone a finales de la década de 1990 y principios de los 2000.

Bajo su dirección, el equipo jurídico de la Fórmula 1 se amplió para cubrir las múltiples exigencias de una organización deportiva moderna, y ese grupo de abogados altamente cualificados ayudó a los máximos responsables a gestionar el asesoramiento jurídico, las negociaciones de acuerdos y otros ejercicios de gestión de riesgos.

Se convirtió en una íntima confidente del que fuera propietario de la categoría, y ocupó cargos directivos en varias empresas relacionadas, e incluso en alguna ocasión se habló de ella como posible sucesora. En 2014, Bernie Ecclestone se refirió a la posibilidad de que ella se hiciera con el mando: "La gente de aquí [en la FOM] sería capaz de seguir fácilmente lo que hemos puesto en marcha".

"Quizá si yo controlara la junta directiva, diría que no sería mala idea que una mujer fuera la delegada consejera. Si yo muriera, hay suficiente gente en la empresa que podría seguir dirigiéndola tal y como hemos establecido las cosas", continuó el británico.

Mientras que algunos de sus aliados cercanos se fueron cuando el campeonato cayó en manos de Liberty Media en 2016, Sacha Woodward Hill se quedó y trabajó junto con Stefano Domenicalli, durante un periodo bastante exitoso. Sus responsabilidades incluían supervisar el cumplimiento legal de la Fórmula 1, la protección de la marca, los recursos humanos y las funciones administrativas.

Sin embargo, parece que después de casi 30 años en la Fórmula 1, decidió que era el momento adecuado para alejarse de sus reponsabilidades.

