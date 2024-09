Pérez explica su eliminación en la Q2 de Singapur

La clasificación del Gran Premio de Singapur 2024 de Fórmula 1 deparó una sorpresa positiva para el equipo Red Bull, ya que Max Verstappen consiguió una valiosa segunda posición en la parrilla de salida junto a su rival por el título, Lando Norris. Sin embargo, tuvieron la otra cara de la moneda con Sergio Pérez, que quedó eliminado en la Q2 y no consiguió un buen resultado para la carrera del domingo.

El mexicano parecía dispuesto a poder pelear por cosas importantes tras ver su actuación de la pasada semana en el Gran Premio de Azerbaiyán, pero en el momento de la verdad no pudo pasar el corte y se verá obligado a partir desde la mitad del pelotón. Cuando se le preguntó sobre lo que le pasó en su vuelta, reconoció un fallo antes, y no tenía demasiadas respuestas.

"No lo sé. La Q1 iba muy bien y sin problemas, cometí un error en la curva 13, donde perdí dos o tres décimas, pero en la Q2 fui más lento", dijo. "Empecé a derrapar mucho más, no conseguía que el neumático cogiera temperatura, ha sido una tarde muy complicada. En la Q2 tuve problemas con los frenos y con las gomas, creo que los frenos estaban demasiado calientes y me faltaba bastante agarre, y los compuestos no iban a ninguna parte en las dos vueltas que di, no tenía nada de adherencia, fue muy, muy complicado".

Tras ello se le cuestionó sobre lo que esperaba de la carrera en el circuito de Marina Bay, y contestó: "Creo que va a ser una carrera muy difícil, espero que podamos hacer algo de magia con la estrategia y salir adelante, esa será la clave para nosotros. Creo que los neumáticos son muy exigentes aquí, el agarre, la conducción y la pista cambian vuelta a vuelta, es un lugar muy complicado".

Sobre los cambios que realizó desde los entrenamientos libres a la clasificación, señaló: "Hemos cambiado bastante el coche, creo que quizá fuimos en la dirección equivocada. No está tan claro en este momento, pero, sin duda, estábamos en una ventana mejor el viernes, simplemente perdimos mucha competitividad".

