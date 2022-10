Cargar el reproductor de audio

En la rueda de prensa previa al Gran Premio de Japón 2022 de Fórmula 1, el piloto monegasco del equipo de Maranello advirtió de que el fin de semana de Suzuka podría ser similar a lo vivido recientemente tras el parón de verano en el GP de Bélgica.

En Spa-Francorchamps, Max Verstappen y Red Bull, pese a una penalización, dominaron de principio a fin, sin dar ninguna opción a sus rivales, con Ferrari mucho más lejos de lo esperado.

Sin embargo, el piloto neerlandés se mostró escéptico ante las palabras de Charles Leclerc y aseguró que no hay ninguna razón para pensar que el GP de Japón será un GP de Bélgica 2.0, de hecho, Verstappen puso el cartel de favorito a Ferrari para el sábado y basó su confianza para este evento en el ritmo de carrera.

Hablando durante la rueda de prensa oficial de la Fórmula 1 este jueves por la mañana en Suzuka, el piloto de Red Bull explica la razón por la que cree que la batalla entre los austriacos y los italianos estará mucho más reñida esta fin de semana en comparación con Spa.

"En esta pista corres con un poco más de carga aerodinámica que en Spa, esa es la principal diferencia, al menos en cuanto a lo que necesitas del coche".

"De verdad, no espero el mismo fin de semana, creo que tuvimos un muy buen finde en Spa, creo que clavamos la configuración allí, mientras que otros equipos definitivamente no lo hicieron muy bien, por eso que no creo que este fin de semana vaya a ser como Spa", añadió.

El actual líder del mundial, que tendrá su segundo match ball en Japón después de desaprovechar el primero en Singapur, puso de ejemplo el fin de semana del Gran Premio de Italia: "Ya lo vimos en Monza, sobre el papel se podría pensar que la pista debería haber beneficiado mucho a nuestro coche, pero Ferrari fue muy rápido allí".

"Sigo pensando que Ferrari es muy difícil de superar en una vuelta de clasificación, por lo que espero que estemos un poco más cerca en tandas largas, pero estará muy igualado, obviamente mucho más que en Spa", finalizó.

A falta de cinco carreras para cerrar el telón a la temporada 2022 de la Fórmula 1 y con tan solo 138 puntos en juego, incluido un fin de semana con formato al sprint en Brasil, Verstappen ha llegado a Japón con una ventaja de 104 puntos sobre Charles Leclerc. Estas son las cuentas del piloto neerlandés para sellar su segundo título de F1 en Suzuka.

En cuanto a sus posibilidades de título, el de Red Bull no quiso mojarse mucho: "No me importa, para ser sincero. Simplemente hago lo que me toca durante el fin de semana y si todo se da, entonces es posible que sea aquí, por supuesto, pero no lo miro mucho".

